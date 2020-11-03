Владельцев авто не будут обязывать проходить ТО после минимальных изменений в машине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владельцев авто не будут обязывать проходить внеплановый технический осмотр при минимальных изменениях в машине. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

В министерстве отметили, что проект поправок в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" не предусматривает данного условия.

В пресс-службе подчеркнули, что в процессе обсуждения было принято решение дополнительно скорректировать текст.

"Также необходимо отметить, что и проектом не предусмотрено никаких изменений, касающихся необходимости внеплановых прохождений технического осмотра", – отметили в пресс-службе.

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