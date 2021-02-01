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16:23

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Автоэксперты рассказали, как сохранить автомобиль чистым в слякоть

Плохая видимость и порча кузова: как дорожная грязь может навредить автомобилю
транспорт авто

Москвичам пообещали морозный февраль с легким минусом. Однако слякоть на дорогах, появившаяся из-за потепления, быстро не исчезнет. Автоэксперты рассказали Москве 24, какие неудобства может доставить грязь на проезжей части для безопасного вождения, а также дали несколько советов, как от нее избавиться. Подробности читайте в нашем материале.

Снег превращается в грязь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Больше всего грязи на дорогах образуется, когда температура переходит от нуля к плюсовой отметке, рассказал независимый автоэксперт Андрей Ломанов. При этом дождь или снегопад не делают ситуацию лучше, а только усугубляют.

Однако, кроме снега, столичные дороги готовят водителям еще одну неприятность. Как отмечает автоэксперт и ведущий программы "Вечерняя передача" на "Москве FM" Максим Ракитин, помимо снега, на проезжей части в Москве присутствует много посторонней грязи, например песок со строек. Причем защитить от нее кузов машины и стекла практически невозможно.

Эта грязь оседает очень быстро. Средствами, которыми можно покрыть кузов, она не отводится, просто потому, что она не жидкая, а твердая. Твердые частицы оседают на автомобиле, особенно на тех частях кузова, которые теплые.
Максим Ракитин
автоэксперт, ведущий программы "Вечерняя передача" на "Москве FM"

Один раз прокатиться в таких погодных условиях, по мнению экспертов, будет достаточно, чтобы автомобиль покрылся слоем грязи. В целом это никак не влияет на управляемость автомобиля, однако затруднить поездки все-таки может.

Улучшение качества обзора

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Как отмечает Максим Ракитин, грязь может сказаться на качестве обзора: если лобовое стекло стабильно очищают дворники, то боковые стекла и зеркала можно протереть только после остановки. Также и с очисткой фар – грязь на них оседает очень быстро, и даже установленные специальные омыватели не всегда могут с этим справиться.

Тем не менее есть несколько приемов, которые помогут сделать поездки в слякоть комфортнее и безопаснее.

Можно смешать в бутылке воду с небольшим количеством незамерзающей жидкости. Нанесите эту смесь на боковые стекла, зеркала и передние фары, а затем протрите их щеткой.
Андрей Ломанов
независимый автоэксперт

Этот прием позволит прозрачным поверхностям дольше оставаться чистыми и избавит от необходимости делать регулярные остановки во время движения, особенно при поездках на большие расстояния.

Кроме того, эксперт поделился лайфхаком, который поможет избавиться от грязи в салоне, которая появляется с растаявшим снегом с подошвы обуви. Здесь поможет обычная ненужная газета. Ее необходимо сложить в несколько раз и положить на резиновый коврик под ногами. Тогда растаявший снег с грязью впитается в бумагу, под ногами не будет лужи, а сам коврик останется чистым.

Для сохранения чистоты стекол на длительный срок автомобильный эксперт Василий Кистенев порекомендовал использовать "жидкое стекло". Это средство можно как купить, так и попросить нанести на практически на любой автомойке. "Жидкое стекло" не дает грязи оседать на окнах и ее сдувает воздухом", – пояснил специалист.

Защита кузова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Какое-то время содержать чистым можно и кузов автомобиля. Это не только эстетично, но и очень полезно: грязь с кузова не будет оставаться на одежде при любом неосторожном движении.

Для этого автомобильный эксперт Василий Кистенев советует нанести на кузов керамическое покрытие. При этом подойдет как один, так и несколько слоев.

Что дает керамическое покрытие: это дополнительная защита от пескоструя, дополнительное водоотталкивание. Оно также защищает от краски из баллончика, например. Если у вас три слоя керамики, вы сможете смыть эту краску керхером.
Василий Кистенев
автоэксперт

Другой способ защитить кузов своего автомобиля от загрязнения – это полиуретановая пленка. Принцип ее работы автоэксперт сравнил с защитным стеклом на экране мобильного телефона. Пленкой можно заклеить как весь автомобиль, так и определенные зоны.

В целом оставлять машину надолго грязной нельзя. Кистенев отмечает, что под слоем грязи и снега может повредиться и лакокрасочное покрытие. Особенно это касается деталей с незаводской покраской.

Поэтому специалист рекомендует зимой мыть машину как минимум раз в неделю. И эстетика в этом вопросе играет последнюю роль.

Алексей Еремин

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