Автоэксперты рассказали, как сохранить автомобиль чистым в слякоть

Москвичам пообещали морозный февраль с легким минусом. Однако слякоть на дорогах, появившаяся из-за потепления, быстро не исчезнет. Автоэксперты рассказали Москве 24, какие неудобства может доставить грязь на проезжей части для безопасного вождения, а также дали несколько советов, как от нее избавиться. Подробности читайте в нашем материале.
Снег превращается в грязь
Больше всего грязи на дорогах образуется, когда температура переходит от нуля к плюсовой отметке, рассказал независимый автоэксперт Андрей Ломанов. При этом дождь или снегопад не делают ситуацию лучше, а только усугубляют.
Однако, кроме снега, столичные дороги готовят водителям еще одну неприятность. Как отмечает автоэксперт и ведущий программы "Вечерняя передача" на "Москве FM" Максим Ракитин, помимо снега, на проезжей части в Москве присутствует много посторонней грязи, например песок со строек. Причем защитить от нее кузов машины и стекла практически невозможно.
Один раз прокатиться в таких погодных условиях, по мнению экспертов, будет достаточно, чтобы автомобиль покрылся слоем грязи. В целом это никак не влияет на управляемость автомобиля, однако затруднить поездки все-таки может.
Улучшение качества обзора
Как отмечает Максим Ракитин, грязь может сказаться на качестве обзора: если лобовое стекло стабильно очищают дворники, то боковые стекла и зеркала можно протереть только после остановки. Также и с очисткой фар – грязь на них оседает очень быстро, и даже установленные специальные омыватели не всегда могут с этим справиться.
Тем не менее есть несколько приемов, которые помогут сделать поездки в слякоть комфортнее и безопаснее.
Этот прием позволит прозрачным поверхностям дольше оставаться чистыми и избавит от необходимости делать регулярные остановки во время движения, особенно при поездках на большие расстояния.
Кроме того, эксперт поделился лайфхаком, который поможет избавиться от грязи в салоне, которая появляется с растаявшим снегом с подошвы обуви. Здесь поможет обычная ненужная газета. Ее необходимо сложить в несколько раз и положить на резиновый коврик под ногами. Тогда растаявший снег с грязью впитается в бумагу, под ногами не будет лужи, а сам коврик останется чистым.
Для сохранения чистоты стекол на длительный срок автомобильный эксперт Василий Кистенев порекомендовал использовать "жидкое стекло". Это средство можно как купить, так и попросить нанести на практически на любой автомойке. "Жидкое стекло" не дает грязи оседать на окнах и ее сдувает воздухом", – пояснил специалист.
Защита кузова
Какое-то время содержать чистым можно и кузов автомобиля. Это не только эстетично, но и очень полезно: грязь с кузова не будет оставаться на одежде при любом неосторожном движении.
Для этого автомобильный эксперт Василий Кистенев советует нанести на кузов керамическое покрытие. При этом подойдет как один, так и несколько слоев.
Другой способ защитить кузов своего автомобиля от загрязнения – это полиуретановая пленка. Принцип ее работы автоэксперт сравнил с защитным стеклом на экране мобильного телефона. Пленкой можно заклеить как весь автомобиль, так и определенные зоны.
В целом оставлять машину надолго грязной нельзя. Кистенев отмечает, что под слоем грязи и снега может повредиться и лакокрасочное покрытие. Особенно это касается деталей с незаводской покраской.
Поэтому специалист рекомендует зимой мыть машину как минимум раз в неделю. И эстетика в этом вопросе играет последнюю роль.
Алексей Еремин