Автоэксперты рассказали, как сохранить автомобиль чистым в слякоть

Москвичам пообещали морозный февраль с легким минусом. Однако слякоть на дорогах, появившаяся из-за потепления, быстро не исчезнет. Автоэксперты рассказали Москве 24, какие неудобства может доставить грязь на проезжей части для безопасного вождения, а также дали несколько советов, как от нее избавиться. Подробности читайте в нашем материале.

Снег превращается в грязь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Больше всего грязи на дорогах образуется, когда температура переходит от нуля к плюсовой отметке, рассказал независимый автоэксперт Андрей Ломанов. При этом дождь или снегопад не делают ситуацию лучше, а только усугубляют.

Однако, кроме снега, столичные дороги готовят водителям еще одну неприятность. Как отмечает автоэксперт и ведущий программы "Вечерняя передача" на "Москве FM" Максим Ракитин, помимо снега, на проезжей части в Москве присутствует много посторонней грязи, например песок со строек. Причем защитить от нее кузов машины и стекла практически невозможно.





Максим Ракитин автоэксперт, ведущий программы "Вечерняя передача" на "Москве FM" Эта грязь оседает очень быстро. Средствами, которыми можно покрыть кузов, она не отводится, просто потому, что она не жидкая, а твердая. Твердые частицы оседают на автомобиле, особенно на тех частях кузова, которые теплые.

Один раз прокатиться в таких погодных условиях, по мнению экспертов, будет достаточно, чтобы автомобиль покрылся слоем грязи. В целом это никак не влияет на управляемость автомобиля, однако затруднить поездки все-таки может.

Улучшение качества обзора

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Как отмечает Максим Ракитин, грязь может сказаться на качестве обзора: если лобовое стекло стабильно очищают дворники, то боковые стекла и зеркала можно протереть только после остановки. Также и с очисткой фар – грязь на них оседает очень быстро, и даже установленные специальные омыватели не всегда могут с этим справиться.

Тем не менее есть несколько приемов, которые помогут сделать поездки в слякоть комфортнее и безопаснее.





Андрей Ломанов независимый автоэксперт Можно смешать в бутылке воду с небольшим количеством незамерзающей жидкости. Нанесите эту смесь на боковые стекла, зеркала и передние фары, а затем протрите их щеткой.

Этот прием позволит прозрачным поверхностям дольше оставаться чистыми и избавит от необходимости делать регулярные остановки во время движения, особенно при поездках на большие расстояния.

Кроме того, эксперт поделился лайфхаком, который поможет избавиться от грязи в салоне, которая появляется с растаявшим снегом с подошвы обуви. Здесь поможет обычная ненужная газета. Ее необходимо сложить в несколько раз и положить на резиновый коврик под ногами. Тогда растаявший снег с грязью впитается в бумагу, под ногами не будет лужи, а сам коврик останется чистым.

Для сохранения чистоты стекол на длительный срок автомобильный эксперт Василий Кистенев порекомендовал использовать "жидкое стекло". Это средство можно как купить, так и попросить нанести на практически на любой автомойке. "Жидкое стекло" не дает грязи оседать на окнах и ее сдувает воздухом", – пояснил специалист.

Защита кузова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Какое-то время содержать чистым можно и кузов автомобиля. Это не только эстетично, но и очень полезно: грязь с кузова не будет оставаться на одежде при любом неосторожном движении.

Для этого автомобильный эксперт Василий Кистенев советует нанести на кузов керамическое покрытие. При этом подойдет как один, так и несколько слоев.





Василий Кистенев автоэксперт Что дает керамическое покрытие: это дополнительная защита от пескоструя, дополнительное водоотталкивание. Оно также защищает от краски из баллончика, например. Если у вас три слоя керамики, вы сможете смыть эту краску керхером.

Другой способ защитить кузов своего автомобиля от загрязнения – это полиуретановая пленка. Принцип ее работы автоэксперт сравнил с защитным стеклом на экране мобильного телефона. Пленкой можно заклеить как весь автомобиль, так и определенные зоны.

В целом оставлять машину надолго грязной нельзя. Кистенев отмечает, что под слоем грязи и снега может повредиться и лакокрасочное покрытие. Особенно это касается деталей с незаводской покраской.

Поэтому специалист рекомендует зимой мыть машину как минимум раз в неделю. И эстетика в этом вопросе играет последнюю роль.

Алексей Еремин