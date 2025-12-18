Московская городская сеть Wi-Fi готова к высоким нагрузкам в праздники

Фото: ТАСС/РБК/Олег Яковлев

Столичная городская сеть Wi-Fi готова к высоким нагрузкам в новогодние праздники, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий Москвы.

"В зонах повышенной нагрузки, где жители и гости столицы наиболее часто подключаются к городской сети, возможно увеличение скорости. Операторы связи в свою очередь планово готовят сети к высокой новогодней нагрузке", – рассказали в департаменте.

Благодаря высокой скорости и качественному соединению жители и гости столицы смогут комфортно общаться с друзьями, приобретать билеты и использовать городские сервисы.

Отмечается, что в праздничные дни люди активно используют онлайн-сервисы, ищут в Сети информацию о различных городских мероприятиях, общаются в соцсетях. При этом москвичи активно используют городскую сеть Wi-Fi круглый год, поэтому в столице постоянно следят за скоростью и качеством соединения.

Ранее сервисы такси "Ситимобил" и "Максим" предупредили об ожидаемом росте спроса на поездки в Москве 31 декабря и в первые дни января 2026 года. Также вырасти может и цена.

Самый высокий пик спроса придется на период с 25 по 30 декабря, особенно с 17:00 до 21:00, во время поездок за покупками или на корпоративы. Также спрос вырастет с 22:00 31 декабря и останется высоким до раннего утра 1 января. А в первые числа января, 1 и 2, многие москвичи будут возвращаться из загородных зон или поедут в торговые центры.

