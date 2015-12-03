На базе "Почты России" создадут интернет-проект по экспорту товаров

Фото: ТАСС/Митя Алешковский Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Российские товары могут начать отправлять за рубеж с помощью онлайн-магазина "Почты России", сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра связи и массовых коммуникаций России Михаила Евраева.

"Мы уверены, что интернет-магазин "Почты России" станет популярным ресурсом, через который российские производители смогут представить потребителям свою продукцию как внутри страны, так и на экспорт" – сказал он, комментируя предложение Владимира Путина о создании российских интернет-магазинов.

По словам Евраева, сейчас интернет-магазин "Почты России" работает в тестовом режиме, полноценной онлайн-площадкой он должен стать в 2016 году. Одновременно с предоставлением платформы для поставщиков, "Почта России" будет обеспечивать доставку товаров покупателям.

Замменистра также напомнил, что для успешного продвижения российских товаров на экспорт через интернет Минкомсвязь России подготовила предложения о снятии запрета на пересылку алкогольной продукции в международных почтовых отправлениях, что позволит российским производителям существенно расширить географию своего присутствия на зарубежных розничных рынках.

Отметим, что президент России в послании Федеральному Собранию предложил создать интернет-магазины, которые могли бы поставлять российские товары через интернет во все страны мира.