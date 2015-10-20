В Москве вспомнят жертв теракта на Дубровке

Фото: ТАСС/Евгений Волчков

26 октября в столице состоится памятная церемония, посвященная XIII годовщине со дня трагедии на Дубровке.

В мероприятии примут участие пострадавшие и потерпевшие от терактов, представители правительства Москвы, префектуры ЮВАО, общественных организаций и другие.

Церемония пройдет на площади у Театрального Центра на Дубровке по адресу: улица Мельникова, дом 7. Организовывает мероприятие Региональная Общественная Организация содействия защите пострадавших от террористических актов "Норд-Ост".

Напомним, террористы во главе с Зелимханом Яндарбиевым захватили ДК "Московского подшипника" 23 октября 2002 года, в здании проходил мьюзикл "Норд-Ост". В заложниках оказалось порядка 900 человек.

Спустя почти трое суток произошел штурм здания. В результате трагедии погибли 130 человек, в том числе 10 детей. Все боевики, захватившие заложников, были уничтожены в ходе спецоперации. Тогда были изъяты 25 "поясов смертников" и две мощных бомбы по 40 килограммов взрывчатки.

В течение пяти лет по уголовное делу, связанному с терактом, были осуждены пять человек, в том числе майор милиции Игорь Алямкин, оформивший регистрацию участнице захвата Луизе Бакуевой.

Также обвинялись Шамиль Басаев, Зелимхан Яндарбиев, Герихан Дудаев, Хасан Закаев. Первые двое были ликвидированы российскими спецслужбами, Герихан Дудаев остается в международном розыске. В его отношении заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.