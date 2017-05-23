Взрыв на стадионе в Манчестере совершил смертник

Фото: ТАСС/Zuma/Joel Goodman

Взрыв на стадионе в Манчестере совершил один террорист-смертник. Такое заявление сделала местная полиция, сообщает РИА Новости.

По данным правоохранительных органов, смертник погиб на месте происшествия. По предварительным данным, он пронес на стадион самодельное взрывное устройство.

Полиция считает, что террорист-смертник действовал в одиночку, однако продолжают расследовать возможную связь с какой-либо группой людей.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер Арена" прогремел 22 мая примерно в 22:35 по местному времени (00:35 по московскому). На арене в это время проходил концерт американской поп-певицы Арианы Гранде. Неизвестное взрывное устройство сдетонировало в фойе здания.

Число жертв теракта возросло до 22 человек. Ранее сообщалось о 19 погибших. Около 60 человек получили ранения. Большинство зрителей, находившихся в тот вечер на концерте, были подростками. Власти расценили произошедшее как террористический акт.