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Технологии

27 апреля 2018, 19:34

Представители 150 компаний обсудят в "Сколково" корпоративные инновации

технологии

На площадке технопарка "Сколково" 17 мая пройдет международная конференция "Инновации для корпораций". Более 30 ведущих экспертов и представителей 150 российских и зарубежных компаний обсудят практику внедрения новейших технологических решений в крупном бизнесе.

Фото: технопарк "Сколково"/Леонид Бирюлин

С приветственным словом перед участниками выступит Олег Фомичев, статс-секретарь – заместитель министра экономического развития РФ. Йонас Риддерстрале, яркий представитель Стокгольмской школы экономики, гуру управленческого консалтинга и соавтор мирового бестселлера "Бизнес в стиле фанк", на keynote-сессии объяснит, почему корпоративная инновация может стать секретом успешного бизнеса.

Ключевой сессией конференции станет пленарная дискуссия "От теории к практике". На ней руководители российских и зарубежных компаний, а также международные эксперты выработают определение, что из себя представляет корпоративная инновация, детально разберут ее "жизненный цикл". Участники дискуссии расскажут о методиках сохранения конкурентоспособности компании на рынке, представят практики создания корпоративной атмосферы, позволяющей мотивировать сотрудников креативно мыслить, создавая собственные внутренние инновации.

Спикерами пленарной дискуссии выступят Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково", Василий Белов, генеральный директор "Сколково – Венчурные инвестиции", Наталья Касперская, президент ГК INFOWATCH, сооснователь компании "Лаборатория Касперского". Свое мнение также выскажут первый заместитель генерального директора – директор Блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров, руководитель направления по поддержке стартап-инициатив и работе с активами Enel Innovation Hubs Карло Наполи.

На сессии, посвященной внедрению инноваций в различных отраслях экономики, на конкретных примерах поговорят об инновациях в банках и ретейле. Другими темами для дискуссии станут индустрии Life Science и Agro, топливно-энергетический комплекс и промышленность. На отраслевой сессии также обсудят преимущества и возможности корпоративных венчурных инвестиций. Инструментами и опытом внедрения инноваций поделятся представители топ-менеджмента Фонда "Сколково", Группы ВТБ и S7 Group, компаний SAP Labs СНГ, "Ашан Ритейл Россия", Decathlon Russia, "Леруа Мерлен", Philips, "Bayer Россия и СНГ", "Sanofi Россия", "Сингента", "Сибур", "ЕвроСибЭнерго", Mail.ru Group, "РЖД", "Россети", "ОДК-Сатурн" и госкорпорации "Ростех".

Фонд "Сколково" использует лучшие практики внедрения корпоративных инноваций. Экспертная панель "Сколково" составляет более 700 специалистов, из которых 30% – иностранные эксперты. Пул проектов фонда объединяет свыше 1800 компаний.

Дата и место проведения конференции:

17 мая, 10:00
Технопарк "Сколково", Большой бульвар, 42 стр. 1
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