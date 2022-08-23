Эксперты рассказали, заменит ли "Руниверсалис" россиянам "Википедию"

Создатели ресурса "Руниверсалис", который является отечественным аналогом американской "Википедии", сообщили о запуске проекта. Разработчики пообещали, что статьи в новой онлайн-энциклопедии будут соответствовать законам РФ и ставить в приоритет традиционные ценности. Разбираемся, сможет ли сайт обогнать по популярности своего зарубежного конкурента.



"Не будет фейковых нелепиц"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

О запуске энциклопедии "Руниверсалис" ее создатели сообщили еще 18 августа в соцсетях. Известно, что над проектом работают бывшие редакторы и администраторы "Русской Википедии". В их заявлении отмечается, что размещенные на сайте статьи будут соответствовать требованиям российского законодательства.

"Помимо того что "Руниверсалис" исполняет законы России, а не США (а это, в частности, значит, что в статьях "Руниверсалис" не будет фейковых нелепиц о происходящем на Украине), в проекте задекларирован приоритет традиционных ценностей", – сказано в сообщении.

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем телеграм-канале поддержал запуск проекта.





Антон Горелкин замглавы комитета Госдумы по информационной политике Энциклопедия расположена на российских серверах и декларирует уважительное отношение к требованиям законодательства РФ и нашим традиционным ценностям. Это значит, что любые попытки придать статьям леволиберальный и западноцентричный уклон будут пресекаться.

По словам депутата, сегодня отечественная энциклопедия находится в стадии наполнения материалами, частично их переносят из "Русской Википедии". Причем авторы нового ресурса "очищают статьи от пропаганды и вредоносного контента", подчеркнул Горелкин. В будущем планируется создание полностью автономной версии, не требующей вставок из сторонних проектов, добавил он.

Однако практически сразу после запуска "Руниверсалиса" сайт энциклопедии перестал работать. Создатели ресурса сообщили, что ищут решение проблемы. "В текущий момент в связи с повышенным интересом читателей к "Руниверсалис" и, как пишет наш хостер, в связи с "аномальной нагрузкой, которая характерна для DDoS-атаки", сайт временно недоступен", – рассказали они.

По состоянию на 24 августа сайт до сих пор периодически выдает сообщения о технических трудностях, из-за этого доступ к нему ограничен. Исполнительный директор "Викимедиа.Ru" Станислав Козловский предположил, с чем могли возникнуть проблемы у создателей "Руниверсалис".





Станислав Козловский исполнительный директор "Викимедиа.Ru" Чтобы сделать аналог "Википедии", нужно около часа работы. Движок Mediawiki свободно выложен... Возможность сделать свой аналог "Википедии" дана абсолютно любому. Даже школьник может это сделать.

"Вероятно, невнимательно прочитали справку и что-то неверно настроили. Думаю, что скоро починят", – заявил Козловский, сообщает "Газета.ру".



Главное – контент

Популярность любой онлайн-энциклопедии зависит от скорости и качества ее наполнения контентом. Об этом Москве 24 рассказал координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.





Урван Парфентьев координатор Центра безопасного интернета Если новый энциклопедический сервис сможет предложить информацию по большому количеству тем и вопросов, если там будет большое количество статей как исторических, так и актуальных, если они будут подкреплены источниками и ссылками, то, в принципе, люди могут начать обращаться и туда.

"Особенно если новый проект выйдет в топ поисковых выдач", – подчеркнул Парфентьев.

Однако, по словам эксперта, наполнение онлайн-энциклопедии не быстрый процесс.

"Пока в лучшем случае была запущена программно-техническая платформа. Дальше, помимо создателей проекта, должны появиться авторы, которые будут заполнять энциклопедию контентом. Затем нужен некий экспертный совет, который будет модерировать статьи и вносимые изменения", – объяснил Парфентьев.





Урван Парфентьев координатор Центра безопасного интернета Чтобы достичь объемов нынешний "Википедии", потребуется много людей и контента. И здесь все зависит от действий создателей – какие шаги они предпримут для наполнения и продвижения.

По словам эксперта, проблемы с доступом действительно могут быть связаны с повышенной популярностью сайта у пользователей в первое время его работы. Обычно такие ситуации решаются за день-два.

PR-эксперт, владелец агентства копирайтинга и интеграций в СМИ Юлиана Шунина в разговоре с Москвой 24 также оценила возможную популярность "Руниверсалиса" среди пользователей.

"Если это будет преемственность лучших российских энциклопедических и словарных изданий, то это, безусловно, будет замечательный, интересный, образовательный проект", – считает специалист.





Юлиана Шунина владелец агентства копирайтинга и интеграций в СМИ Если это будет слепое копирование "Википедии", то толка не будет, "мышечная память" пользователей будет вести на знакомый и привычный ресурс.

По словам эксперта, о названии еще пока рано судить, возможно, в процессе работы над энциклопедией авторы его изменят.