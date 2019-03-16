Какое будущее у летающего транспорта

Человечество в последнее время активно стремится в воздух. Началось все с игрушек: неожиданно выяснилось, что пластиковый коптер с четырьмя пропеллерами отлично чувствует себя в полете, совершает удивительные маневры и может применяться для самых разных задач. Некоторое время спустя дроны стали больше, научились доставлять небольшие посылки, а затем даже поднимать в небо живых людей. К гонке технологий подключились крупные производители, на свет появились прототипы летающих такси и других транспортных средств.

Компания из Лос-Анжелеса под названием Jetpack Aviation известна тем, что производит реактивные ранцы – устройства, которые надеваются на плечи пилота, позволяя ему летать на реактивной струе. Однако недавно компания объявила о начале приема заявок на летающий мотоцикл Jetpack Speeder. Как сообщается на сайте производителя, планируется производство четырех версий транспортного средства: грузовой, военной, ультралегкой и для активного отдыха. Отличаются они максимальной скоростью и дальностью полета.

Если верить спецификациям, летающий мотоцикл будет напоминать ховербайк из "Звездных войн": это угловатое устройство хищных форм, рассчитанное на одного седока. Технические подробности байка из киноэпопеи нам не известны, зато про Jetpack Speeder авторы рассказывают довольно много. Устройство сможет поднимать в воздух груз весом до 115 килограммов и разгоняться до 240 километров в час. Оно позволяет продержаться на высоте до пяти километров в течение 22 минут. Правда, на максимальной высоте у пилота начнутся проблемы, связанные с нехваткой кислорода. Позаботиться об этом он должен будет самостоятельно либо можно приобрести у компании специальный шлем.

Первая партия будет состоять из 20 устройств, и все они будут из серии "для активного отдыха", то есть гражданские, предназначенные главным образом для развлечений. Когда (и если) наберется необходимое количество заказов, откроется производство коммерческих и военных моделей. Кроме прочего, в них будет больше двигателей: в гражданских – четыре, в остальных – пять.

Чтобы заказать летающий мотоцикл, нужно внести предоплату – 10 тысяч долларов. Когда ховерборд будет готов, покупателю придется заплатить оставшуюся сумму – 370 тысяч долларов. Сейчас в Jetpack Aviation подумывают, не включить ли в комплект специальный защитный костюм для пилота. Если же у вас нет необходимой суммы, можно немного сэкономить, купив вместо мотоцикла турбореактивный ранец – он обойдется "всего" в 295 тысяч, продажа уже открыта.

Неожиданный ажиотаж вокруг летающих транспортных средств немного напоминает ситуацию с электромобилями. Какое-то время назад они существовали в основном в виде прототипов или маломощных игрушек. Все понимали, что рано или поздно электрические машины завоюют рынок, но никаких заметных подвижек не наблюдалось. Персональный электротранспорт казался делом очень отдаленного будущего: вот когда нефть на планете закончится, тогда и займемся разработкой и производством альтернативного транспорта.

И вдруг совершенно неожиданно для всех выяснилось, что электромобиль может быть построен уже сегодня, на него найдутся покупатели, и их будет достаточно для того, чтобы наладить хотя бы мелкосерийное производство, а в перспективе уже маячит кардинальное изменение всего авторынка.

Первые видеоролики с летающими ранцами, которые появились в Сети несколько лет назад, вызывали стабильный интерес общественности, но совершенно не казались началом каких-то глобальных перемен. А сегодня даже такие гиганты, как Boeing, всерьез занимаются разработкой такси-дронов, летающих персональных автомобилей и прочей экзотики. Рынок осознал, что в этой забаве скрыты огромные перспективы.

Но для повсеместного распространения ховербайков и аэромобилей нужны не только технологические разработки. Перед летающим транспортом стоит огромное количество проблем и препятствий. И главное – это отсутствие в большинстве стран правил воздушного движения для гражданских лиц. Частная авиация очень распространена, например, в Америке: там есть достаточное количество маленьких аэропортов, специальные законы и службы, но как быть всем остальным? До тех пор, пока в мире не утрясут юридический статус летающих частников, ховерборды не завоюют небо.



Видео: YouTube/JetPack Aviation

А утрясать придется многое. Понадобятся учебные заведения, в которых любой желающий сможет получить лицензию пилота – точно так же, как сегодня получают автомобильные права. Потребуется какое-то разграничение воздушного пространства, диспетчерские и контрольные службы, правила гражданских полетов.

Мало того, и винтовые, и турбореактивные летательные аппараты – устройства шумные, да еще и создающие мощную воздушную струю, способную повредить, например, линии электропередачи или строения. Это означает, что ховерборды не станут спасением от пробок больших городов: скорее всего, летать на них над населенными пунктами будет нельзя.

В общем, несмотря на бурный рост и стремительный прогресс индивидуальных летательных аппаратов, до их повсеместного распространения еще довольно далеко. Полагаем, что должно пройти не меньше двадцати лет – этого времени должно хватить на устранение всех перечисленных препятствий. Хотя…