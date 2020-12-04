Эксперты прокомментировали раздел Instagram-аккаунта при разводе блогеров из Москвы

В одном из судов Москвы идет необычный бракоразводный процесс, где в списке совместно нажитого имущества, которое предстоит поделить паре, числится аккаунт в Instagram. Известно, что страница с аудиторией свыше миллиона человек приносит более 300 тысяч рублей в месяц. Разбираемся, как можно урегулировать этот вопрос и продолжит ли "жить" аккаунт блогеров после расторжения брака.



Машина, квартира и... Instagram-аккаунт

В Москве тянется бракоразводный процесс, в котором супруги делят аккаунт в Instagram. Об этом рассказал участвующий в деле адвокат Сергей Егоров.

Известно, что профиль в соцсети посвящен путешествиям и спорту, а его читателями являются более миллиона человек. Ежемесячный доход от ведения блога составлял более 300 тысяч рублей.

Несмотря на то что супруги занимались продвижением аккаунта вместе, оформлен он на жену, поскольку профиль можно зарегистрировать только на конкретного человека. Таковы правила Instagram.





Сергей Егоров адвокат Значит, юридически он принадлежит ей. Другое дело, что они долгое время администрировали его вместе, инвестировали в развитие. Поэтому наиболее правильным способом будет договориться вести его вместе и дальше. Это плод творческой работы двух людей.

По словам Егорова, российское законодательство не успевает за практикой и в нем нет определения цифрового актива, однако решить вопрос можно. Правозащитник не исключил, что для урегулирования спора придется привлекать представителя Instagram как третье лицо.

"Мы предложили суду проект соглашения, в котором регулируется, как будет администрироваться аккаунт и распределяться прибыль. Надеюсь, суд его утвердит", – сказал Егоров.



Так кому достанется?

Доктор юридических наук, профессор, руководитель юридической фирмы "Интернет и право" Антон Серго в интервью Москве 24 заявил, что ситуация с разделом Instagram-аккаунта непростая, поскольку формально таких случаев в России не было и напрямую этот вопрос закон никак не регулирует.

"Но это не значит, что стороны не могут попробовать это сделать. В рамках бракоразводного процесса, я считаю, разумное решение что для них, что для суда – независимая оценка стоимости аккаунта, соответственно, передача одной стороне аккаунта, а другой – половины его стоимости. То есть как в случае с каким-то более примитивным имуществом, которое было бы между сторонами", – сказал эксперт.





Антон Серго руководитель юридической фирмы "Интернет и право" Instagram-аккаунт формально зарегистрирован на одного из супругов, а не на двоих. Это тоже может быть принято во внимание судом. Велика вероятность того, что аккаунт будет отдан супруге. Либо суд просто отстранится от решения вопроса.

Вместе с тем, по мнению специалиста, проект соглашения, о котором говорит адвокат, участвующий в процессе, вряд ли утвердят, поскольку он накладывает на суд определенные обязанности.

"Если его (проект соглашения. – Прим. ред.) потом одна из сторон не захочет или не сможет исполнять, то, соответственно, служба судебных приставов должна будет этот вопрос решить. Служба судебных приставов у нас не имеет доступа к Instagram, поскольку эта компания не российская, а иностранная. О чем-то там ее попросить, повлиять, потребовать, приостановить, заблокировать, передать права на аккаунт наша служба судебных приставов в принципе не сможет", – объяснил Серго.

В свою очередь, эксперт в области кибербезопасности Андрей Масалович отметил, что вопрос можно урегулировать при помощи имеющегося законодательства.

"Новые законы нужны, но, пока их нет, совершенно спокойно суд может приравнять актив к чему-то вполне традиционному. Представьте, разводятся супруги, а у них лежит золотой слиток. Это же проблемы никакой не вызывает при разводе: его точно не будут пилить, просто вызовут оценщика, он его оценит, суд скажет отдать этому, а тому заплатить. И все", – объяснил специалист в беседе с Москвой 24.

По его словам, соответствующее решение о передаче аккаунта суд будет принимать на основе всей совокупности доказательств.

Кроме того, по мнению Масаловича, громкий бракоразводный процесс не только не погубит блог пары, но даже поможет ему взлететь. "Я думаю, что здесь на хайпе они, наоборот, попытаются его поднять. Если они будут подходить к этому цинично, вытаскивать грязное белье, то профиль еще и взлетит на какое-то время в рейтингах. Не факт, что надолго", – предположил эксперт.

При этом Масалович добавил, что если пара решит завести новые аккаунты и продвигать блог отдельно друг от друга, то увести за собой аудиторию будет сложно, поскольку у "интернета нулевая лояльность", подытожил собеседник Москвы 24.