Механическая копия папы: не сведет ли детей с ума новая российская разработка

Российская компания – резидент "Сколково" с 2015 года представила на Нью-Йоркской выставке Toy Fair 2020 человекоподобного робота с функциями няни. Что он может делать и нужен ли вообще ребенку такой спорный "друг" – в колонке нашего обозревателя Николая Гринько.



Robo-C (так называется разработка) – это антропоморфный робот, способный имитировать человеческие эмоции. С этой целью машину научили двигать глазами, бровями, открывать и закрывать рот, поворачивать голову, а также синтезировать речь и общаться с живым собеседником. Как сообщил один из основателей Promobot Олег Кривокурцев, разработчики способны придать Robo-C внешность любого человека.

Предполагается, что робот будет "присматривать" за ребенком в отсутствие родителей, читать ему сказки, петь колыбельные и просто общаться. Родители смогут наблюдать за ребенком со смартфона, подключенного к камерам робота, а также дистанционно общаться с ним. Кроме того, машину можно подключить к системе "умный дом", тогда она сможет управлять освещением, отоплением, вентиляцией и другими функциями. Встроенная система безопасности позволит роботу реагировать на стук в дверь или голоса посторонних людей, посылая удаленные оповещения родителям.

Судя по всему, в качестве няни компания из Перми представила уже существующую разработку – робота Алекса, представленного в 2019 году. Тогда он представлял собой подвижную голову, закрепленную на неподвижном манекене. У робота были 29 мимических механизмов и система распознавания речи, разработанная в Promobot. Внешность Алекса была скопирована с еще одного основателя компании – Алексея Южакова. По его словам, пришлось 11 раз делать слепки, причем каждая процедура занимала несколько часов. Для популяризации своего детища авторы временно "устроили" его ведущим новостей на телеканале "Россия 24", где Алекс провел один эфир.

Видео: YouTube/Promobot

Разумеется, робот-няня Robo-C вызывает множество вопросов, прежде всего к антропоморфности. Несложно заметить, что машина на самом деле выглядит как резиновая аниматронная кукла из голливудских фильмов 1980-х. И неудивительно, ведь именно аниматроником она и является: это силиконовая кожа, натянутая на металлический каркас. Этим и объясняется ее несколько пугающая внешность: "твердая" механика еще очень долго (возможно, никогда) не сможет достоверно имитировать мимику, тонус и сокращение мышц. Голосовой ассистент, встроенный в робота, работает точно так же, как любой другой: настоящую живую речь такие системы понимают плохо, с ними необходимо общаться короткими речевыми командами, содержащими ключевые слова. Если вы хотите, чтобы робот вас понял, вам приходится говорить как робот.

Все вместе эти факты дают не слишком радостную картину: резиновая шевелящаяся голова с механическим голосом, мягко говоря, не вызывает мгновенной симпатии. Только поймите нас правильно: на сегодняшний день это, несомненно, вершина, передний край развития технологий; именно так выглядят 100% антропоморфных роботов, разработанных в разных странах. Но все-таки использование их в качестве нянь нам кажется несколько преждевременным. Robo-C не делает ничего такого, на что не была бы способна смарт-колонка с голосовым ассистентом. Единственное его преимущество – он может вращать глазами, хмурить брови и поднимать уголки губ. Преодолеть "зловещую долину" не удалось.

Бороться с этим впечатлением разработчики предлагают с помощью копирования внешности любого человека. Но, во-первых, для этого гипотетическим покупателям придется провести 11 многочасовых сессий для изготовления слепков.



Конечно, можно возразить, что современные дети буквально "рождаются с гаджетами в руках" и их психика способна выдержать и не такое. И это вполне может быть правдой.

Хотя...