Успеть сделать это до 30: топ перспективных актеров

2017 год порадует киноманов сразу несколькими российскими новинками, среди которых фантастическая "Икария", где сыграли самые востребованные молодые актеры – Иван Янковский, Петр Скворцов и Никита Кукушкин. Все они оттачивают свое мастерство в стенах студий и театров, которым преданы всем сердцем.

Фото: facebook.com/gogolcenter

Редакция m24.ru рассказывает о молодых артистах до тридцати, за которыми будущее российского актерского искусства.

Иван ЯНКОВСКИЙ

Фото: facebook.com/Иван Янковский

Громкая фамилия – не только особый отпечаток славы предков, но и огромная ответственность перед своим поколением. Представитель актерской династии, внук Олега Янковского старается держать планку. В 2017 году выйдет фантастический триллер-антиутопия "Икария", снятая Явором Грыдевым, где младший Янковский сыграл главную роль. Павел Лунгин взял его в детективный фильм "Пиковая дама" (как следует из названия, события разворачиваются в околооперном пространстве).

Янковский играет молодого тенора Андрея, которому никак не удается прорваться в высший эшелон. Его болезненное самолюбие обостряет приезд известной дивы – она приглашена, чтобы поставить "Пиковую даму" Чайковского. Герой хочет заполучить партию Германа, а путь к ней лежит через благосклонность звезды. Чтобы узнать о ней больше, юноша начинает слежку. Далее события приобретают детективные очертания... На этом список кинокартин, в которых за минувший год снялся Иван, не заканчивается. У Надежды Витальской он сыграл в мелодраме "Источник", у Эмилиса Веливиса – в боевике про оборотней и вампиров. А в феврале фильму с его участием – картине "Тряпичный союз" – рукоплескала публика 66-го Берлинского кинофестиваля. Не каждому удается попасть в число столь востребованных киноиндустрией актеров в таком "хрупком" возрасте: Ивану всего 25 лет.

Театральный мир также с интересом наблюдает за процессом восхождения сына Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского: Сергей Женовач доверил Ивану главную роль в "Записках сумасшедшего" по Булгакову.

Где увидеть: Студия театрального искусства Сергея Женовача



Алексей ЗОЛОТОВИЦКИЙ

Фото: facebook.com/nastrastnom

Еще один успешный сын известных родителей – ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий с гордостью наблюдает за творческой активностью сына. Лидер молодого трио Fire Granny Алексей Золотовицкий играет смесь буги-вуги и электроники вместе с коллегой по цеху Павлом Пархоменко и другом Олегом Гуриным. Два кудряшовца и примкнувший к ним редактор выпускают пар на фестивальных и профильных площадках вроде Дома актера. А потом возвращается в "Маяковку", в труппе которой он состоит с 2014 года.

"В детстве мне все говорили, что я буду актером. Меня это раздражало", – неоднократно повторял Алексей в беседах с прессой. Тем не менее, гены не перестроишь, хотя при выборе профессии молодой человек предпринял попытку пойти по иному пути – найти себя в журналистике. Семья Золотовицких могла бы гордиться тем, что вырастила второго Познера, но судьба распорядилась иначе, и Алексей все-таки "сбежал" в театральный. В Щукинском училище его наставником был Евгений Князев. Два года спустя пришлось сменить вуз – перейти в ГИТИС на курс к Олегу Кудряшову. С этим мастером у Театра Маяковского давние творческие связи. Так Алексей, проявив самостоятельность, оказался среди подопечных Миндаугаса Карбаускиса. По итогам минувшего сезона получил одну из театральных наград за "Лучшую мужскую роль. Начинающие" (исполнил Автора в спектакле "На траве двора").

Где увидеть: Театр имени Маяковского



Андрей НАЗИМОВ

Фото: facebook.com/Андрей Назимов

Сергей Женовач воспитывает свою молодежь достойными ролями. Андрея Назимова он задействовал в самом свежем спектакле по прозе Виктора Некрасова "Кира Георгиевна" (премьера состоялась в мае). Критики отметили не только внешнюю привлекательность актера, сыгравшего роль любовника, но и искренность его героя, умение слышать партнеров. Назимов на должном уровне пользуется всем профессиональным инструментарием, что подтвердилось вручением театральной награды: он разделил премию "За лучшую мужскую роль. Начинающие" с Алексеем Золотовицким.

По части художественной преемственности актеру также есть на кого ровняться: дядя Андрея – Гоша Куценко – играет в Театре имени Моссовета, снимается, выступает с рок-группой и активно участвует в благотворительности.

На 2017 год намечена премьера фильма "Напарник" (режиссер Александр Андрющенко), где Назимов сыграл одну из центральных ролей, а его партнерами по съемочной площадке стали Сергей Гармаш, Лиза Арзамасова и Ксения Лаврова-Глинка.

Где увидеть: Студия театрального искусства Сергея Женовача



Никита КУКУШКИН

Фото: facebook.com/gogolcenter

Один из самых ярких актеров Гоголь-центра Никита Кукушкин перед закрытием сезона сыграл в спектакле "Кафка". Пьесу о "прощальном призраке двадцатого столетия" написал Валерий Печейкин, поставил Кирилл Серебренников. На долю Кукушкина выпала целая галерея образов, два из которых чистая фантасмагория: существо по имени Одрадек ("на первый взгляд оно походит на плоскую звездообразную шпульку для пряжи") и монстр, являющийся писателю за мгновение до смерти. Пластичности Кукушкина (драматической и физической) может позавидовать любой из его коллег. В руках хореографа Евгения Кулагина он становится тем податливым материалом, которому можно придать любую нужную форму. Чудовище из галлюцинаций Кафки ужасает совершенно противоестественными движениями арахнидов.

Режиссер Андрей Мигачев взял Кукушкина на главную роль в свой фильм "Вечный холод". Как пишут профильные ресурсы, это "история на стыке пародийной молодежной комедии и мистического хоррора" с отсылками на "Ночь в музее", только с поправкой на то, что вместо оживших говорящих мамонтов здесь фигурируют существа куда более опасные. Картина находится на стадии постпродакшена.

Где увидеть: Гоголь-центр



Александр ПЕТРОВ

Фото: facebook.com/odinnamillion.ru

"Я никогда не мечтал сыграть Гамлета", – говорит 27-летний выпускник мастерской Леонида Хейфеца. Накануне юбилея Шекспира режиссер Валерий Саркисов выпустил оригинальную постановку opus magnum великого английского драматурга. Тот сезон запомнился целой россыпью всевозможных интерпретаций шедевров Шекспира, но спектакль в Театре Ермоловой казался чуть ли не вызовом – на роль Принца Датского был выбран юнец. Саркисов не прогадал – профессиональную зрелость Александра Петрова не смогли не признать скептически настроенные критики.

В кино Петров дебютировал в 2010 году. Снялся в нескольких десятках сериалов, среди которых нашумевший "Метод" (главную роль исполнил Константин Хабенский). Один из свежих ситкомов с его участием – "Полицейский с Рублевки" на ТНТ.

Где увидеть: Театр имени Ермоловой



Петр СКВОРЦОВ

Фото: facebook.com/masterskayabrusnikina

Выхода фильма "Ученик" Кирилла Серебренникова ждут как ценители современного авторского кино, так и театралы, для которых Гоголь-центр настоящая Мекка. Очень любопытно сравнить сценический оригинал "(М)ученика" по пьесе драматурга Мариуса фон Майенбурга и киноверсию, такие разные актерские работы Кукушкина и Скворцова. После кинопроб режиссер отдал предпочтение именно Скворцову. Каннская публика и европейские эксперты, которым первым посчастливилось посмотреть "Ученика", очень благожелательно приняли картину, получившую в итоге премию Франсуа Шале.

Скворцов принадлежит к касте брусникинцев, играет в спектаклях своего наставника: "Это тоже я" в "Практике", "Переворот" в Электротеатре, "Конармия" в Центре имени Мейерхольда, "Выключатель" в Театре.doc. Этим летом вместе с Иваном Янковским снимался на Мальте в уже упомянутой фантастической ленте "Икария", в основу которой лег миф о Дедале и Икаре. Причем в кадре со Скворцовым встречается его "конкурент" Никита Кукушкин.

Как и Алексей Золотовицкий, Скворцов реализует себя в качестве музыканта – уже два года играет вместе с друзьями-актерами в группе Post/a/Nova.