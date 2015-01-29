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Происшествия

29 января 2015, 22:00

Автосалон выплатит клиенту 2,3 млн рублей за заглохший автомобиль

суды автосалоны судебные иски

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Суд обязал автосалон выплатить клиенту двойную стоимость машины, которую сразу после покупки пришлось эвакуировать на парковку. Автомобиль заглох, и клиент не смог его завести даже после многократных попыток, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Мужчина обратился в Тимирязевский районный суд Москвы и потребовал взыскать с ООО "99 Авто" деньги, потраченные на покупку автомобиля, и компенсировать моральный вред. Автолюбитель купил машину стоимостью около 900 тысяч рублей, однако, сев за руль, понял, что автомобиль неисправен.

В Роспотребнадзоре требования мужчины поддержали. Суд взыскал с автосалона 2,3 миллиона рублей. В эту сумму вошел и штраф за оказание некачественных услуг в 750 тысяч рублей.

Отметим, что столичная полиция недавно предостерегла автолюбителей: в Москве участились случаи мошенничества в автосалонах. Аферисты используют простую, но крайне эффективную схему: клиенту предлагают дешевый автомобиль и просят внести предоплату.

Потраченные средства уходят в карман злоумышленников.

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