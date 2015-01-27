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Происшествия

27 января 2015, 12:56

Абонент оператора связи отсудила компенсацию за оформленные на ее номера

суды операторы телефоны SIM-карты

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Суд в Оренбургской области обязал сотового оператора выплатить компенсацию абоненту, на которого без ее ведома были оформлены пять номеров, передает пресс-служба регионального управления судебного департамента.

Как рассказал сама истица, она купила SIM-карту и через некоторое время ей начали звонить представители сотового оператора с требованием погасить задолженность за пять других номеров, оформленных якобы на нее.

Абонент обратилась в сотовую компанию с требованием аннулировать сделки, но ей ответили отказом. Тогда она пошла в суд. Почерковедческая экспертиза проверила договоры, заключенные якобы от имени истицы, но не нашла сходства между оригинальной подписью и той, которая была на бумагах.

В результате суд обязал оператора расторгнуть все "лишние" контракты и выплатить истице 7 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, 3,5 тысячи рублей штрафа и а также госпошлину и расходы на проведение экспертизы – 12,5 тысячи рублей.

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