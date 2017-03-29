От 50-х годов до наших дней: как "Лужники" стали одним из символов Москвы

Масштабная реконструкция стадиона "Лужники", которая началась в 2014 году, практически завершена. В ноябре обновленная арена примет свой первый матч, а через год здесь пройдут встречи чемпионата мира 2018 года. Сетевое издание m24.ru рассказывает об истории главного стадиона страны.

Фото: ТАСС/Семен Майстерман и Николай Науменков

Строительство и первые соревнования

Решение о строительстве "Лужников" (до 1992 года – Большая спортивная арена Центрального стадиона имени В. И. Ленина) приняли на заседании Совета министров СССР 23 декабря 1954 года. Один из аргументов авторов идеи построить в Москве самый крупный в стране стадион и одновременно многофункциональный спортивный комплекс, которых ранее в Союзе не было. К тому же, тогдашнего лидера государства Никиту Хрущева не покидала мысль о проведении Олимпийских игр и других грандиозных международных мероприятий в Советском Союзе.

450 дней – такой рекорд продолжительности возведения объектов подобного типа поставили строители Центрального стадиона в Москве. В воскресенье, 31 июля 1956 года, главная арена страны открылась в торжественной обстановке. После торжественной части товарищеский матч по футболу провели сборные СССР и КНР. Советские футболисты обыграли китайцев со счетом 1:0.

Фото: ТАСС/Василий Егоров

Первыми крупными соревнованиями на арене стала I Спартакиада народов СССР. В 1957 году на стадионе прошла церемония открытия VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве – первого после десятилетий плотного "железного занавеса" и "холодной войны" итога разрядки напряженности между Востоком и Западом.

Прощальный матч Яшина и Олимпийские игры

27 мая 1971 года на стадионе в присутствии 103 тысяч зрителей состоялся прощальный матч легендарного вратаря Льва Яшина, в котором сборная клубов всесоюзного спортобщества "Динамо" играла против сборной "звёзд" мира, за которую играли Эйсебио, Бобби Чарльтон, Герд Мюллер и многие другие. Матч закончился со счётом 2:2.



С 15 по 25 августа 1973 года на Большой спортивной арене прошла VII летняя Универсиада. В ней приняло участие около 4000 спортсменов, которые соревновались по 10 видам спорта.

В 1980 году на стадионе прошли летние Олимпийские игры. Они первыми за всю историю олимпийского движения, проведенными в социалистической стране. 50 стран мира бойкотировали московскую Олимпиаду в знак протеста против ввода советских войск в Афганистан в декабре 1979 года. Тем не менее, в столицу СССР приехали свыше пяти тысяч спортсменов из 80 стран. Многие выступали под олимпийским флагом. Открыл Игры–1980 тогдашний советский лидер Леонид Брежнев. Талисманом Олимпийских игр стала кукла медвежонка с олимпийской символикой. Ее огромную копию запускали в небо вместе с шарами в первый и последний день Игр.

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После Олимпийских игр комплекс продолжал оставаться главным по спорту в Союзе и принял не одно крупное соревнование, в том числе Игры "Дружбы-84", фестиваль молодежи и студентов, Игры доброй воли.

Новое название, 100-летие российского футбола и финал Кубка УЕФА

Весной 1992 года государственное предприятие, включающее спорткомплекс, было приватизировано и получило название "Олимпийский комплекс "Лужники". К лету из названия было убрано упоминание имени В. И. Ленина.

В 1996–1997 годах "Лужники" были реконструированы – на арене появилась крыша. 18 августа 1997 года в рамках празднования 850-летия столицы и 100-летия российского футбола состоялась товарищеская встреча между сборными России и ФИФА.

В "Лужниках" проходили не только спортивные мероприятия, но и концерты. 20 июня 1992 состоялся концерт памяти Виктора Цоя, а 15 сентября 1993 на стадионе в рамках Dangerous World Tour выступил Майкл Джексон. Это было первое выступление певца в России. В августе 1998 на стадионе (также впервые в России) выступили The Rolling Stones.



В мае 1999 года стадион получил максимальный 5-звездный рейтинг по классификации УЕФА. С 2006 года используется рейтинг, в котором максимальной является 4-я категория (которую "Лужники" должен получить после завершения реконструкции).

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12 мая 1999 года на стадионе прошел финал Кубка УЕФА – второго по значимости европейского клубного турнира. Тогда итальянская "Парма", за которую тогда играл один лучших в истории вратарей Джанлуиджи Буффон, разгромила марсельский "Олимпик" со счетом 3:0.

В октябре того же года сборная России потерпела в "Лужниках" одну из самых досадных неудач в своей истории. Пропустив на последних минут гол и сыграв вничью с командой Украины, сборная России лишила себя шансов на участие в финальном турнире чемпионата мира.

Видели переполненные "Лужники" и большие победы. Годом ранее, в сентябре 1998 года "Спартак" одержал волевую победу над великим мадридским "Реалом" (2:1) в рамках группового этапа Лиги чемпионов. В 2007 году сборная России, также проигрывая по ходу матча, победит с таким же счетом англичан и позже пробьет на чемпионат Европы. В 2012 году российская команда победит в "Лужниках" сборную Португалии (1:0) в рамках отборочного турнира чемпионата мира.



Финал Лиги чемпионов и ЧМ по легкой атлетике

В 2008 году в "Лужниках" прошел финал Лиги чемпионов. В драматичной серии пенальти "Манчестер Юнайтед" переиграл лондонский "Челси".

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После этого до самого закрытия на реконструкцию в "Лужниках" продолжали играть московский "Спартак" и сборная России. Последним крупным соревнованием в "Лужникам" перед закрытием на реконструкцию стал чемпионат мира по легкой атлетике, который прошел в августе 2013 года.