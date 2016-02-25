Кресла на стадионе "Динамо" не выдержали краш-теста

Фото: YAY/ТАСС/Дмитрий Наумов

Болельщики футбольного клуба "Динамо" сломали кресла во время краш-теста на одноименном стадионе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на управляющего партнера компании Concept Юрия Павлова.

"Мы провели тест, к пластику претензий нет, проблема в креплениях, будем дорабатывать и проводить новые тесты. Будем усиливать крепления, пластик испытания прошел", – сказал он.

По словам Юрия Павлова, кресла сделаны по специальной технологии из высокопрочного полипропилена. Он добавил, что данные кресла – улучшенная модификация тех, что установлены на аренах в Бразилии к чемпионату мира.

"Это не просто абсолютно такие кресла, это улучшения модификация. Перед нами поставлена задача, чтобы стадион эксплуатировался абсолютно безопасно", – отметил он.

Ранее Юрий Павлов заявил, что компания подарит кресло в виде футбольного мяча тому, кто в течение пяти минут сможет сломать кресло на стадионе "Динамо".

Напомним, стадион "Динамо" был закрыт на реконструкцию в 2008 году. Строительные работы на стадионе начались в июле 2014 года. К концу года был заложен фундамент спорткомплекса, установлены колонны и перекрытия подземной автостоянки.

Новая футбольная арена на 26,5 тысяч мест называется Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина. Здесь же появится баскетбольная, хоккейная и концертная площадка, которая сможет вместить около 13 тысяч человек. Обе арены разместятся под одной крышей.

Сам же возводимый в Петровском парке спорткомплекс получит название "ВТБ Арена". Кроме спортивных объектов на территории "Динамо" появятся четыре ресторана, два кафе, три бара, зоны общественного питания на 600 мест, а также подземная автостоянка для 1539 машин.

Открытие стадиона, которое состоится в 2017 году, планируется приурочить ко дню рождения легендарного вратаря столичной команды и сборной СССР Льва Яшина – 22 октября.