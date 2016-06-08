На стадионе "Динамо" подошли к концу монолитные работы

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

На стадионе "Динамо" завершены монолитные работы. Формирование каркаса арены будет закончено до конца года, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

"В настоящее время на стадионе ведется монтаж металлоконструкций крыши", – заявил руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов.

До конца года весь каркас стадиона будет готов. В 2017 году стартует укладка покрытия на арене.

Что будет на территории стадиона "Динамо"

Напомним, стадион "Динамо" украсит гигантский медиафасад площадью 850 квадратных метров, на котором будут транслировать матчи, проходящие на стадионе.

"Талисманом" стадиона станет бронзовая копия статуи "Футболисты" скульптора Иосифа Чайкова, оригинал которой находится в Третьяковской галерее.

Откроется стадион матчем, который состоится в следующем году 22 октября – в день рождения великого вратаря Льва Яшина. Сейчас рабочие устанавливают каркас для будущей крыши "Динамо". Над газоном центрального стадиона, где пройдут футбольные матчи, небо оставят открытым.