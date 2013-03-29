В центре города отремонтируют 21 спортивную площадку

Фото: ИТАР-ТАСС

В рамках программы по комплексному развитию ЦАО за год в округе было обустроено 178 спортплощадок. 21 из них в 2013 году ждет капитальный ремонт, в том числе Дворец ледового спорта на Рабочей улице, 53.

Особое внимание в программе развития округа будет уделяться детскому спорту, сообщает пресс-служба префектуры ЦАО. В частности, будет отремонтировано восемь спортивных школ. В 2014 году планируется завершить строительство пристройки с бассейном в школе № 1221.

Кроме того, рассматривается вопрос о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса на базе школы № 235, пристройки к Дворцу ледового спорта "Центральный" и реконструкции футбольного поля СДЮСШОР № 27 "Сокол".

"Все спортивные объекты будут обеспечены досуговой инфраструктурой и безбарьерной средой для маломобильных групп населения", - сообщил префект округа Виктор Фуер.

Отметим, что в 2012 году в центре Москвы было отремонтировано 54 спортплощадки.