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Спорт

30 мая, 02:37

"Челси" разнес "Арсенал", Чех пропустил четыре. Как прошел финал Лиги Европы

спорт

В среду в Баку состоялся финал Лиги Европы по футболу. Встречались два лондонских клуба – "Челси" и "Арсенал". Синие одержали победу со счетом 4:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, как "Челси" удалось завоевать второй в своей истории кубок ЛЕ и почему это поражение вдвойне плохо для "Арсенала".

Фото:twitter.com/ChelseaFC

Нынешний финал можно назвать однозначно одним из самых странных как минимум за последнее десятилетие. За несколько недель до решающего матча Лиги Европы главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп неожиданно высказался о том, что финал ЛЕ в Баку – это забавно, и что он понятия не имеет, как добираться до Баку и есть ли туда постоянные рейсы. И в чем-то Юрген действительно был прав.

УЕФА выделил "Арсеналу" и "Челси" по 5800 билетов, при том, что стадион рассчитан почти на 70 тысяч человек. Ограничение было связано с достаточно небольшой пропускной способностью аэропорта в Баку. Но обоим клубам на двоих и без того удалось реализовать лишь половину билетов: "Арсенал" продал 3500, "Челси" – 2000. По данным британских СМИ, многие из болельщиков отказались от покупки из-за отсутствия чартеров на нужные даты или высокой стоимости билетов на самолет.

Гораздо хуже стало, когда полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян заявил о том, что беспокоится за безопасность себя и своей семьи, и поэтому не поедет на финал в Баку. Но это было еще не все. Клуб решил поддержать своего игрока и выйти на разминку в футболках с его именем. Но УЕФА запретила это делать, посчитав, что азербайджанские болельщики воспримут это как провокацию. Вдобавок, у некоторых фанатов на входе отбирали футболки с фамилией Мхитаряна.

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Безусловно, это испортило атмосферу, которая напоминала, скорее, товарищеский матч, нежели финал крупного европейского турнира. И все это в день, когда Эден Азар проводит свой последний матч за "Челси", а Петр Чех проводит свой последний матч в карьере. Первый тайм вполне соответствовал определению предсезонной игры. Команды катали мяч, изредка проводя опасные атаки, а первый удар в створ случился лишь на 33-й минуте поединка. Все шло к тому, что и во втором тайме будет нечто похожее.

Однако после перерыва "Челси" наконец забил. На 49-й минуте Эмерсон навесил с левого края в центр штрафной, где Оливье Жиру опередил Лорана Косельни и головой в падении переправил мяч в угол. Символично, что счет открыл бывший игрок "Арсенала", забивший бывшему игроку "Челси". На этом мяче синие останавливаться не стали. На 60-й минуте Эден Азар проник в штрафную с левого фланга и отдал пас в центр на Педро, который с десяти метров удачно замкнул передачу и удвоил счет.

Спустя пять минут "Челси" еще и заработал пенальти - Эйнсли Мэйтленд-Найлс в своей штрафной толкнул в спину Оливье Жиру. Азар с одиннадцатиметровой отметки оказался точен, разведя вратаря и мяч по разные стороны. На 69-й минуте "Арсенал" смог отыграть один мяч – отличился Алекс Ивоби, фантастическим дальним ударом поразив ворота Кепы Аррисабалаги. Но было уже поздно. На 72-й минуте Азар оформил дубль и установил окончательный счет в матче – 4:1.

twitter.com/ChelseaFC

"Челси" оказался сильнее за счет того, что смог прибавить в скорости сразу после перерыва. Это раскрыло игру, а дальше команда Маурицио Сарри воспользовалась лакунами в защите "Арсенала" и забила целых три гола, пусть один и с пенальти. Одним из главных кудесников этой победы, помимо Эдена Азара, стал Оливье Жиру. По итогам финального поединка он оказался лучшим бомбардиром турнира с 11 голами и пятью голевыми передачами при 12 матчах в старте.

Что касается "Арсенала", то помимо поражения в финале Лиги Европы, "канониры" автоматически упустили и путевку в Лигу чемпионов. В Английской премьер-лиге "Арсенал" финишировал пятым и не пробился в ЛЧ напрямую. В случае победы он получил бы возможность сыграть в самом престижном клубном турнире Европы в следующем сезоне. Однако теперь, согласно регламенту УЕФА, все поменялось довольно причудливым образом.

Благодаря победе "Челси" путевку в групповой этап Лиги чемпионов получил "Лион". Он занял третье место в чемпионате Франции и должен был начать Лигу чемпионов со стадии плей-офф отборочного турнира. Вместо французского клуба в раунде плей-офф квалификации ЛЧ сыграет "Истанбул Башакшехир", а хорватская "Риека" поднимется из Лиги Европы в третий отборочный раунд ЛЧ.

Фехретдинов Тимур

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