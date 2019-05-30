"Челси" разнес "Арсенал", Чех пропустил четыре. Как прошел финал Лиги Европы

В среду в Баку состоялся финал Лиги Европы по футболу. Встречались два лондонских клуба – "Челси" и "Арсенал". Синие одержали победу со счетом 4:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, как "Челси" удалось завоевать второй в своей истории кубок ЛЕ и почему это поражение вдвойне плохо для "Арсенала".

Нынешний финал можно назвать однозначно одним из самых странных как минимум за последнее десятилетие. За несколько недель до решающего матча Лиги Европы главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп неожиданно высказался о том, что финал ЛЕ в Баку – это забавно, и что он понятия не имеет, как добираться до Баку и есть ли туда постоянные рейсы. И в чем-то Юрген действительно был прав.

УЕФА выделил "Арсеналу" и "Челси" по 5800 билетов, при том, что стадион рассчитан почти на 70 тысяч человек. Ограничение было связано с достаточно небольшой пропускной способностью аэропорта в Баку. Но обоим клубам на двоих и без того удалось реализовать лишь половину билетов: "Арсенал" продал 3500, "Челси" – 2000. По данным британских СМИ, многие из болельщиков отказались от покупки из-за отсутствия чартеров на нужные даты или высокой стоимости билетов на самолет.

Гораздо хуже стало, когда полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян заявил о том, что беспокоится за безопасность себя и своей семьи, и поэтому не поедет на финал в Баку. Но это было еще не все. Клуб решил поддержать своего игрока и выйти на разминку в футболках с его именем. Но УЕФА запретила это делать, посчитав, что азербайджанские болельщики воспримут это как провокацию. Вдобавок, у некоторых фанатов на входе отбирали футболки с фамилией Мхитаряна.

Безусловно, это испортило атмосферу, которая напоминала, скорее, товарищеский матч, нежели финал крупного европейского турнира. И все это в день, когда Эден Азар проводит свой последний матч за "Челси", а Петр Чех проводит свой последний матч в карьере. Первый тайм вполне соответствовал определению предсезонной игры. Команды катали мяч, изредка проводя опасные атаки, а первый удар в створ случился лишь на 33-й минуте поединка. Все шло к тому, что и во втором тайме будет нечто похожее.

Однако после перерыва "Челси" наконец забил. На 49-й минуте Эмерсон навесил с левого края в центр штрафной, где Оливье Жиру опередил Лорана Косельни и головой в падении переправил мяч в угол. Символично, что счет открыл бывший игрок "Арсенала", забивший бывшему игроку "Челси". На этом мяче синие останавливаться не стали. На 60-й минуте Эден Азар проник в штрафную с левого фланга и отдал пас в центр на Педро, который с десяти метров удачно замкнул передачу и удвоил счет.

Спустя пять минут "Челси" еще и заработал пенальти - Эйнсли Мэйтленд-Найлс в своей штрафной толкнул в спину Оливье Жиру. Азар с одиннадцатиметровой отметки оказался точен, разведя вратаря и мяч по разные стороны. На 69-й минуте "Арсенал" смог отыграть один мяч – отличился Алекс Ивоби, фантастическим дальним ударом поразив ворота Кепы Аррисабалаги. Но было уже поздно. На 72-й минуте Азар оформил дубль и установил окончательный счет в матче – 4:1.

"Челси" оказался сильнее за счет того, что смог прибавить в скорости сразу после перерыва. Это раскрыло игру, а дальше команда Маурицио Сарри воспользовалась лакунами в защите "Арсенала" и забила целых три гола, пусть один и с пенальти. Одним из главных кудесников этой победы, помимо Эдена Азара, стал Оливье Жиру. По итогам финального поединка он оказался лучшим бомбардиром турнира с 11 голами и пятью голевыми передачами при 12 матчах в старте.

Что касается "Арсенала", то помимо поражения в финале Лиги Европы, "канониры" автоматически упустили и путевку в Лигу чемпионов. В Английской премьер-лиге "Арсенал" финишировал пятым и не пробился в ЛЧ напрямую. В случае победы он получил бы возможность сыграть в самом престижном клубном турнире Европы в следующем сезоне. Однако теперь, согласно регламенту УЕФА, все поменялось довольно причудливым образом.

Благодаря победе "Челси" путевку в групповой этап Лиги чемпионов получил "Лион". Он занял третье место в чемпионате Франции и должен был начать Лигу чемпионов со стадии плей-офф отборочного турнира. Вместо французского клуба в раунде плей-офф квалификации ЛЧ сыграет "Истанбул Башакшехир", а хорватская "Риека" поднимется из Лиги Европы в третий отборочный раунд ЛЧ.