Депутат Свищев призвал защитить от провокаций россиян на ЧМ по фехтованию в Грузии

Российские спортсмены завоевали уже три медали на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Грузии с 22 по 30 июля. Однако в их адрес поступают многочисленные угрозы, из-за чего делегации пришлось нанять дополнительную охрану. Что происходит в Тбилиси и как на это реагируют в нашей стране, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Не имеет отношения к спорту"

Российские спортсмены отправились на чемпионат мира по фехтованию в Грузии хоть и в полном составе, но в нейтральном статусе. В последний раз обширная делегация выступала на ЧМ в Будапеште в 2019-м, выиграв тогда медальный зачет. В 2022-м РФ попала под тотальный бан, который начал смягчаться лишь спустя пару лет. В итоге на турнире в Тбилиси организаторы даже разрешили выступить россиянам в командных соревнованиях, чего международные федерации во многих видах спорта не допускают до сих пор.

К 28 июля в активе команды второе место в медальном зачете с одним золотом и двумя серебряными наградами. На первом месте – Франция (1 золото, 2 серебра и 1 бронза), а тройку же замыкает сборная США (1 золото и 1 серебро). Медаль высшей пробы для российской команды сумела завоевать двукратная олимпийская чемпионка, саблистка Яна Егорян, которая победила в финале польскую спортсменку Зузанну Цесляр. На пресс-конференции после своего триумфа она заявила, что посвящает победу своей стране.





Яна Егорян победитель ЧМ по фехтованию в Грузии Шесть лет я ждала этого чемпионата мира. Мне очень хотелось, чтобы нас знали, ценили и помнили, что мы должны быть на соревнованиях. <...> Россия, это для вас!

Первое же серебро россиянам принес рапирист Кирилл Бородачев, а второе заработали наши девушки в командных соревнованиях. При этом были и поражения: к примеру, двукратная олимпийская чемпионка, саблистка Софья Великая неожиданно сошла с дистанции уже в 1/32 финала, проиграв украинке Юлии Бакастовой. Федерация страны, которую она представляет, даже выпустила специальный ролик с отмечающими ее победу на трибунах фанатами. А то, что представители Украины отказываются фотографироваться с российскими спортсменами на пьедестале и жать им руку, – уже давно привычное дело. К примеру, в этот раз стоять в одном кадре с Яной Егорян не стала бронзовый призер ЧМ, саблистка Алина Комащук.

При этом Украина изначально настраивала мировое фехтовальное сообщество против россиян. Еще до начала турнира в Грузии саблистка Ольга Харлан, которая давно и системно борется с присутствием представителей РФ на международных турнирах, перед Тбилиси подготовила письмо с требованием ужесточить отбор российских спортсменов. По ее мнению, Международная федерация фехтования (FIE) выпустила слишком мягкие критерии, отказавшись от "тщательных проверок" россиян и белорусов. Письмо в итоге подписали более 440 спортсменов, 338 из которых продолжают свою карьеру. Среди стран, которые они представляют, есть США, Турция, Франция, Германия, Эстония, Италия, Япония и другие.



Фото: телеграм-канал Readovka

Однако письмо не сработало, после чего неизвестные начали устраивать реальные провокации. В частности, у гостиницы, где живет делегация из РФ, в 05:00 организовали акцию протеста с салютами и сожжением российского флага. Старший тренер женской сборной России по сабле Дмитрий Глотов отметил в беседе с "Матч ТВ", что ни о каком отдыхе в такой обстановке не могло быть и речи.

"Получилось, что перебили сон, и я лежал, в потолок плевал просто. Потом на завтраке начали это обсуждать, оказалось, что слышали все. Но если кто‑то хотел нам не дать спать, то не дал и людям, живущим в районе отеля", – подчеркнул Глотов.

Кроме того, у отеля появился баннер с антироссийскими надписями. В итоге делегации из РФ пришлось дополнительно нанять частную охрану, сообщил изданию президент Федерации фехтования России (ФФХ) и главный тренер национальной команды Ильгар Мамедов.





Ильгар Мамедов президент ФФХ и главный тренер сборной России Работает не только полиция, которая осуществляет защитные действия согласно местному законодательству. Дополнительно подключили компанию, которая работает с нашей сборной и в отеле, и в дороге, и в зале, обеспечивая безопасность. Это новые реалии, что тут сделаешь. Совсем не участвовать в чемпионате мира нельзя.

Также в беседе с ТАСС Мамедов назвал происходящее у гостиницы "дешевой акцией нелюдей", которые не имеют никакого отношения к народу Грузии.

"Службы безопасности и полиция работают, я благодарен FIE, которая со своей стороны обеспечивает все вопросы безопасности нашей команды. Все делается на очень профессиональном уровне. Естественно, наши спортсмены не думают о чем-то плохом – мысли материальны. Они думают только о соревнованиях. А то, что там происходит, никакого отношения к спорту не имеет", – сказал Мамедов.

"Идите и победите русских на спортивном поле брани!"

На угрозы и провокации в адрес российских спортсменов отреагировали в секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии (между Россией и Грузией нет прямых дипломатических отношений из-за событий 2008 года). Происходящее там назвали "русофобскими выходками".

"Отдавая должное усилиям организаторов по проведению чемпионата на соответствующем уровне, ожидаем, что компетентные ведомства Грузии примут необходимые меры, с тем чтобы обеспечить условия для честных, лишенных дискриминации и неполитизированных состязаний", – сказано в официальном заявлении секции.

Возмутило происходящее и зампреда комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева. В беседе с РИА Новости он назвал прошедший митинг "безобразной провокацией" и заявил, что здесь идет речь об ущемлении прав россиян.

"Даже если мы участвуем в нейтральном статусе, это не дает основания оскорблять их, оскорблять нашу национальную символику", – сказал Свищев.

В то же время депутат не упустил случай поздравить с первым золотом на турнире в Тбилиси саблистку Яну Егорян.





Дмитрий Свищев зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Хочется поздравить наших ребят! Они молодцы, независимо ни от чего. Яна завоевала золото. Это красивое возвращение на чемпионат мира. Мы поздравляем саму Яну, ее семью, нашу федерацию, тренеров. Думаю, это только начало.

Поздравил Егорян и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В беседе с "Чемпионатом" он отметил, что спортсменка вернулась на международную арену как "голодная львица".

"И как начала охранять свой прайд! Плюсом ко всему она красотка. Это лицо мирового фехтования. На таких людях держится российский спорт. Она показывает пример молодежи, как и всем! Я ее поздравляю! Она невероятно волевая спортсменка", – сказал Губерниев.

При этом в разговоре с "Матч ТВ" он не обошел стороной и околоспортивные акции на турнире в Тбилиси.





Дмитрий Губерниев спортивный комментатор, телеведущий Вы идите и победите русских на спортивном поле брани. А не вот этим занимайтесь. Но такие, как Егорян, этого вам не позволят!

При этом олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с ТАСС допустила, что если бы подобные акции теоретически устроили россияне, наказание для нашей сборной было бы молниеносным.

"Сказали бы: разбирайтесь со своими болельщиками. У меня на этот счет нет иллюзий, россиянам бы точно предъявили. С результатом это никак не связано, исключительно политические мотивы", – отметила Журова.

В то же время она назвала проведение подобных провокаций "очень глупым" занятием, не имеющим результата. По ее мнению, Международная федерация фехтования должна назвать такое поведение недобросовестной конкуренцией, неприемлемой для спортивных соревнований.