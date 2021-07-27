Российские спортсменки высказались о форме немецких гимнасток на Олимпиаде

На Олимпиаде в Токио, которая стартовала 23 июля, развернулась не только борьба за медали, но и против сексуализации женщин в спорте. Именно такой посыл решили донести общественности немецкие гимнастки, выступив на Играх в полностью закрытых комбинезонах вместо купальников. Разбираемся, оправданны ли подобные акции, а также что об этом думают другие спортсмены.



Комбинезон вместо купальника

Немецкие спортсменки провели акцию против сексуализации женщин во время квалификационных соревнований по спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Вместо привычных купальников девушки выступили в комбинезонах: нижняя часть костюмов закрывала их ноги по щиколотки.

Как заявила одна из гимнасток Сара Восс, сборная Германии хочет стать примером для спортсменок из других стран. Ранее девушка уже выступала в подобной форме на чемпионате Европы – 2021 в швейцарском городе Базель. Со слов гимнастки, она получила много положительных отзывов от спортсменок из других стран.





Сара Восс немецкая гимнастка По мере того как ты развиваешься как женщина, становится очень трудно привыкнуть к своему новому телу. И мы хотим сделать так, чтобы каждая гимнастка чувствовала себя комфортно на ковре.

Международная федерация гимнастики разрешает использовать трико вместо купальника на международных соревнованиях, поэтому немецкая сборная не нарушила правила. Обычно девушки предпочитают более закрытую форму по религиозным соображениям.



Женскую сборную Норвегии по пляжному гандболу оштрафовали за отказ играть в бикини

Вместе с тем женской сборной Норвегии по пляжному гандболу в борьбе за свои идеалы повезло гораздо меньше. Ранее спортсменки отказались выступать на Евро-2021 в бикини: в матче за третье место против испанской команды они вышли на площадку в шортах. В итоге команда получила штраф в размере 1 500 евро за несоответствие формы спортивному регламенту.

Примечательно, что гандболистки получили поддержку от представителей шоу-бизнеса. Певица Алиша Бет Мур, более известная под псевдонимом Пинк, похвалила норвежек за протест и обещала оплатить штраф вместо девушек.

"Я очень горжусь женской командой Норвегии по пляжному гандболу за протест против крайне сексистских правил, касающихся их "униформы". Европейскую федерацию гандбола надо оштрафовать за сексизм. Вы молодцы, леди. Я с радостью заплачу за вас штраф. Продолжайте в том же духе", – заявила певица в своем Twitter.



"Они не первые"

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с Москвой 24 заявила, что спокойно относится к жесту немецких гимнасток. Она отметила что девушки далеко не первые, кто выходил на соревнования в трико.

"Одна из первых, кто это сделала, была Яна Батыршина в художественной гимнастике. Много лет назад она вышла как раз в комбинезоне. Только Батыршина подчеркивала свою женственность, а не наоборот, как они (немецкие гимнастки. – Прим.ред.) говорят, что борются против сексизма. У Батыршиной тогда это было не менее красиво и эстетично, чем в купальнике", – рассказала Журова.

Парламентарий отметила, что комбинезоны вполне могут закрепиться в спортивной гимнастике, так как имеют множество преимуществ.





Светлана Журова олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый заместитель председателя комитета по международным делам Тут дело не только в том, что "выпячивает" купальник. Есть какие-то синяки и травмы, которые комбинезон выгодно скрывает. В купальнике все как на ладони, и это дает пищу для размышлений соперникам. Также потолстел, похудел – эти моменты тоже однозначно сглаживает комбинезон.

Вместе с тем Журова указала и на минус, который несут с собой трико: в случае если не все спортсменки будут выходить на спортивную площадку именно в такой форме. "Как говорят судьи и эксперты, судить в комбинезонах тяжелее, не видно каких-то моментов. Так что, с другой стороны, это не такое уж и преимущество", – рассуждает она.

В свою очередь, двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в интервью "Газете.ру" заявила, что использование комбинезонов вместо купальников в этом виде спорта может нести прямую угрозу здоровью.





Светлана Хоркина двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира по спортивной гимнастике У нас есть двойное сальто в группировке – такой элемент, когда руками берешь коленочки. Если спортсменка в комбинезоне пойдет на такой элемент и руки соскользнут, убьется же!

При этом она также спокойно отнеслась к выбору немецких гимнасток: если девушкам нравится – пусть носят, отмечает Хоркина.

Кроме безопасности, по мнению знаменитой спортсменки, форма должна отвечать регламенту соревнований. Если организаторы разрешили немецким гимнасткам использовать комбинезоны, никакой проблемы она в этом не видит.