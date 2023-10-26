Триумф ПСЖ и невезение "Ньюкасла". Главные итоги третьего тура Лиги чемпионов

25 октября состоялись заключительные матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов подводит главные итоги этих поединков.

ПСЖ (Франция) – "Милан" (Италия)

Матч французской и итальянской команды однозначно должен был стать главной афишей третьего тура. При определенных обстоятельствах эти клубы могли встретиться на решающих этапах прошлогоднего турнира, но тогда "Бавария" выбила ПСЖ еще в 1/8 финала. "Россонери" же повезло куда больше: они дошли аж до полуфинала, где проиграли своим соседям по стадиону – "Интеру".

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов ПСЖ и "Милан" оказались в квартете F вместе с "Ньюкаслом" и дортмундской "Боруссией". И первые два тура в этой "группе смерти" уже успели удивить. "Милан" дважды сыграл вничью с "Ньюкаслом" и "Боруссией", не забив при этом ни одного мяча. ПСЖ же обыграл немецкую команду, но потерпел сокрушительное поражение (1:4) от английского клуба.

Тем не менее в очном противостоянии парижан и миланцев явными фаворитами были именно первые. И французский клуб так и не встретил какого-либо сопротивления со стороны своего соперника.

ПСЖ открыл счет на 32-й минуте: Уоррен Заир-Эмери отдал пас на Килиана Мбаппе, седьмой номер парижан играючи накрутил защитника "Милана" и послал мяч точно в угол. Сразу после перерыва подопечные Луиса Энрике забили еще один гол: на 48-й минуте отличился Усман Дембеле, но взятие ворот не было засчитано из-за фола в центре поля, который случился в развитии атаки.

Впрочем, спустя пять минут ПСЖ забил уже по всем правилам. Все тот же Дембеле оказался с мячом в штрафной и зарядил по воротам, но голкипер "Милана" Майк Меньян парировал удар. Правда, первым на добивании оказался Рандаль Коло-Муани, который переправил мяч в пустые ворота. Итоговый счет на 89-й минуте установил Ли Кан Ин: он сам начал атаку и самостоятельно же, после паса Заира-Эмери, ее и закончил точным ударом из центра штрафной – 3:0.

"Ньюкасл" (Англия) – "Боруссия" Дортмунд (Германия)

"Боруссия", равно как и "Милан", не забила за первые два тура ни одного мяча. "Ньюкасл" же был в явно приподнятом настроении после того, как разгромил ПСЖ. К тому же английскому клубу предстояло провести игру дома. Однако в этом матче номинальный фаворит потерпел неудачу.

Под самый перерыв счет открыли футболисты дортмундского клуба. Нико Шлоттербек жестко, но по правилам отобрал мяч у Энтони Гордона, и тут же снаряд подобрал Марко Ройс. Спустя пару мгновений последовал пас на подоспевшего Шлоттербека, Нико отдал передачу в центр, а Феликс Нмеча блистательно замкнул комбинацию – без всяких шансов для вратаря англичан Ника Поупа.

"Сороки" пытались отыграться, но безуспешно – всего второго тайма не хватило, чтобы распечатать ворота немецкой команды. На 56-й минуте Каллум Уилсон примерно с десяти метров наносил удар, но попал точно в голкипера. Затем на 86-й после подачи Мэтта Тарджетта со стандарта Уилсон головой переправил мяч в ворота, а снаряд угодил в крестовину. Но наиболее обидным для фанатов "Ньюкасла" стал эпизод на последней компенсированной минуте, когда с мячом в штрафной "Боруссии" оказался Гордон, который пробил и, с небольшим рикошетом, угодил в перекладину.

По итогу англичане остались без очков, а дортмундцы наконец-то прервали свою безголевую серию в Лиге чемпионов.

"Янг Бойз" (Швейцария) – "Манчестер Сити" (Англия)

Матч, в котором вряд ли стоило ожидать интриги, но однозначно можно было ждать большого количества забитых мячей. Машина для побед против едва ли не главного аутсайдера группы G.

Несмотря на то, что исход был фактически предрешен, голов в первом тайме зрители так и не увидели. Распечатать ворота у "Манчестер Сити" получилось лишь в начале второй половины игры. На 48-й минуте Жереми Доку оказался на левом краю штрафной у лицевой линии, отпасовал на Матео Ковачича, тот забросил снаряд на дальнюю штангу, а Рубен Диаш нанес удар по воротам. Вратарь хозяев Антони Расьоппи попытался отвести угрозу, и мяч после его сейва ударился в перекладину, но затем отскочил к Мануэлю Аканджи, который добил снаряд в сетку.

Удивительно, но всего через четыре минуты "Янг Бойз" сравнял счет. После очередного выпада "Сити" футболисты швейцарского клуба молниеносно организовали свою атаку, Шейх Ньясс вырезал потрясающую передачу на Мешака Элиа, тот убежал один на один и хладнокровно перебросил вратаря англичан Эдерсона.

Конечно же, "Манчестер" не мог уехать домой без трех очков, поэтому принялся исправлять положение. И спустя две трети игры добился поставленной цели. На 65-й минуте "Сити" заработал пенальти за фол на Родри – одиннадцатиметровый уверенно исполнил Эрлинг Холанд. А на 86-й минуте норвежец сделал дубль: после долгой перепасовки вблизи штрафной "Янг Бойз" с мячом оказался Родри, который отдал пас на лидера атаки "Сити", а тот в пару мгновений накрутил игрока хозяйской команды и послал мяч под самую перекладину.

Другие матчи

Самым результативным матчем третьего тура неожиданно стал поединок бельгийского "Антверпена" и португальского "Порту", где было забито аж пять мячей. Счет перед перерывом открыли хозяева – гол забил Альхассан Юсуф. Однако во втором тайме португальская команда отсыпала сопернику, что, называется, с горкой: хет-триком отметился Эванилсон (дважды ему ассистировал Мехди Тареми), еще один гол оказался на счету Стефена Эуштакиу. Итог – 1:4.

Достаточно ярким получился матч шотландского "Селтика" и испанского "Атлетико". Хозяева быстро повели благодаря точному удару Киого Фурухаси, но в середине первого тайма равновесие восстановил Антуан Гризманн. Тут же Луис Пальма снова вывел "Селтик" вперед, но футболисты шотландского клуба не сумели удержать свой успех. В начале второго тайма Альваро Мората вновь установил равенство, которое никто так и не изменил до самого конца матча – 2:2.

Немецкий "Лейпциг" достаточно предсказуемо обыграл сербскую "Црвену Звезду" – 3:1. Давид Раум открыл счет на 12-й минуте, а на 59-й Хави Симонс удвоил счет. Сербская команда попыталась вернуться в игру после гола Марко Стаменича, но под конец встречи Дани Ольмо вновь увеличил отставание до двух голов.

Матч "Барселона" – "Шахтер" тоже обошелся без сюрпризов: по итогам первого тайма каталонский клуб вел в два мяча благодаря стараниям Феррана Торреса и Фермина Лопеса Мартина. В середине второго "Шахтер" отыграл один гол, но на большее украинский клуб не хватило – 2:1.

Наконец, "Фейеноорд" из Нидерландов уверенно разобрался с итальянским "Лацио". Мяч выдался жарким во всех смыслах – судья за игру раздал 12 (!) желтых карточек. К 80-й минуте голландский клуб выносил соперника в одну калитку: дубль на счету Сантьяго Хименеса, еще один гол забил Рамиз Зерруки. Но за восемь минут до конца основного времени "Лацио" заработал пенальти, который точно исполнил Педро Родригес. По итогу 3:1 в пользу клуба из Роттердама.