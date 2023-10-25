Победа "Баварии" и спасение "МЮ". Как прошли первые матчи третьего тура ЛЧ

24 октября состоялись первые матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о главных итогах прошедших игр.



"Галатасарай" (Турция) – "Бавария" (Германия)

Одним из главных противостояний вторника стала встреча двух лидеров группы A. Они должны были выяснить, кто однозначно получит путевку в плей-офф, а кому за этот шанс еще предстоит побороться.

"Бавария", пусть и с большим трудом, но все же выиграла оба предыдущих поединка в ЛЧ. "Галатасарай" удивительным образом спасся в матче с "Копенгагеном", а затем сотворил сенсацию, обыграв "Манчестер Юнайтед". Тем интереснее было, какие сюрпризы может преподнести битва немецкого и турецкого клубов.

Матч предсказуемо пошел по плану "Баварии", что вылилось в забитый мяч уже к девятой минуте. Маттейс де Лигт из глубины обороны отдал пас в центр поля на Джамала Мусиалу, тот разогнал контратаку и вырезал передачу налево на Лероя Сане. Десятый номер немецкого гранда исполнил перевод на правый угол штрафной, где никем не прикрытый Кингсли Коман немного подработал мяч и послал его точно в дальний угол.

Но до перерыва стамбульский клуб все-таки вернул баланс в счете. На 28-й минуте Йозуа Киммих грубо сфолил в штрафной на Мауро Икарди. Арбитр тут же указал на точку, его мнение спустя минуту подтвердили и видеоассистенты. Одиннадцатиметровый реализовал сам Икарди, хладнокровно исполнив "паненку".

После перерыва команды продолжили бодаться, не желая уступать лидерство. Тем не менее "Бавария" преуспела в этом компоненте гораздо больше. Сначала на 73-й минуте мюнхенцы повели – после паса от Мусиалы гол себе в актив записал Харри Кейн. А спустя шесть минут забил и сам Джамал, причем с передачи англичанина. Кейн с левого края штрафной отдал пас в центр, где Мусиала спокойно подстроился и пробил мимо вратаря "Галатасарая" Фернандо Муслеры, установив таким образом итоговый счет – 3:1 в пользу гостей.

"Севилья" (Испания) – "Арсенал" (Англия)

Интригу обещал и поединок между действующим победителем Лиги Европы и вице-чемпионом Англии. Как минимум потому, что и "Севилья", и "Арсенал" явно не добрали очков за первые два тура.

Испанский клуб дважды обидно для себя сыграл вничью – с "Лансом" и ПСВ. "Арсенал" же разгромил клуб из Эйндховена со счетом 4:0, но зато сенсационно проиграл французскому новичку турнира. По итогу назвать фаворита в противостоянии андалузской и лондонской команды можно было с большим трудом, хотя букмекеры отдавали номинальное преимущество "Арсеналу". На деле все оказалось немного сложнее.

Подопечные Микеля Артеты открыли счет лишь перед самым перерывом. На третьей компенсированной минуте лондонцы буквально на пустом месте придумали контратаку: Габриэл Жезус одним великолепным пасом вывел Габриэла Мартинелли один на один с голкипером "Севильи" Эрьяном Нюландом. Форвард гостей блестяще его переиграл и отправил мяч в пустые ворота.

А в начале второго тайма "Арсенал" укрепил свое положение. На 53-й минуте Деклан Райс отдал пас на Жезуса, тот с левого фланга сместился в центр и по фантастически красивой дуге отправил мяч в самую девятку.

Впрочем, довольно быстро "Севилья" вернулась в игру. На 58-й минуте хозяева заработали угловой, Иван Ракитич навесил со стандарта, а Неманья Гудель опередил защитников и головой вколотил мяч в сетку. У "Севильи" были возможности отыграть и второй гол – на последних минутах испанский клуб устроил навал на ворота соперника. Но "Арсенал" выстоял и увез домой три очка вкупе с промежуточным первым местом в группе B.



"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Копенгаген" (Дания)

Этот потенциально интересный матч двух аутсайдеров группы A едва не заставил уснуть фанатов обеих команд. Причем, по всей видимости, не только их: главный арбитр встречи, например, случайно дал свисток на перерыв за 15 секунд до конца основного времени.

Впрочем, во второй половине игры нашлось место не только голам, но и серьезным интригам. "Манчестер Юнайтед" открыл счет на 72-й минуте, и сделал это не абы кто, а Гарри Магуайр – пожалуй, самый критикуемый защитник манкунианцев последнего десятилетия. Кристиан Эриксен навесил в штрафную, англичанин удачно подстроился под мяч и забил в ворота "Копенгагена".

На этом все могло и закончиться, но Скотт Мактоминей умудрился сфолить в собственной штрафной на последней добавленной минуте. Арбитр некоторое время советовался со своими помощниками, но все же поставил пенальти.

Экс-игрок "Спартака" Джордан Ларссон мог принести сенсационную ничью "Копенгагену", попади он с точки. Однако в дело вступил голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана – к слову, тоже в последнее время подвергнувшийся тотальному хейту болельщиков. Камерунец завалился в левый от себя угол, но в падении успел среагировать и перчаткой отбил мяч. Онана сохранил для своей команды первую победу в этом розыгрыше Лиге чемпионов.

Другие матчи

В первую очередь стоило бы отметить встречу португальской "Бенфики" и испанского "Реала Сосьедад". За последних в ЛЧ наконец-то дебютировал Арсен Захарян, который вышел на замену на 76-й минуте. И хотя это не сильно сказалось на общем результате (клуб из Сан-Себастьяна к тому моменту вел в счете (1:0) благодаря голу Браиса Мендеса, который по итогу и стал победным), появление российского игрока в главном европейском футбольном турнире важно записать в актив – как минимум для истории.

"Реал Мадрид" не очень уверенно, но все же обыграл португальскую "Брагу". На голы Родриго и Джуда Беллингема соперник ответил точным выстрелом Альваро Джало – 2:1.

Такой же счет был зафиксирован в матче итальянского "Интера" против австрийского "Зальцбурга". На 19-й минуте миланцы вышли вперед благодаря голу Алексиса Санчеса. В начале второго тайма Оскар Глух сравнял счет. Но затем австрийская команда привезла себе одиннадцатиметровый, который реализовал Хакан Чалханоглу.

Игра с участием другого итальянского клуба – "Наполи" – против немецкого "Униона" тоже закончилась в пользу представителей Апеннинского полуострова. Единственный гол на 65-й минуте забил Джакомо Распадори, ему ассистировал хорошо известный по выступлениям за "Рубин" и "Локомотив" Хвича Кварацхелия.

Наконец, матч "Ланс" – ПСВ закончился боевой ничьей: на 54-й минуте Жоан Бакайоко открыл счет, но немногим позже Элье Ваи сделал его равным – 1:1.