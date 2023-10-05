Успех "Ньюкасла" и сложный матч "Сити". Главные итоги второго тура Лиги чемпионов

4 октября состоялись заключительные матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов подводит главные итоги этих игр и рассуждает о промежуточных результатах турнира.



"Ньюкасл" – ПСЖ

Фото: AP Photo/Scott Heppell

Этот матч – один из наиболее интересных во втором туре. "Ньюкасл" целых 20 лет не участвовал в групповой стадии самого престижного клубного турнира, поэтому ожидания от их выступления были самыми разнообразными. Одни полагали, что англичане смогут побороться за путевку в плей-офф ЛЧ, другие – что в лучшем случае зацепят третье место и отправятся в Лигу Европы. Первый тур, в котором "Ньюкасл" сыграл нулевую ничью с "Миланом", так и не дал ответ на вопрос о реальных возможностях "сорок". И игра с ПСЖ, который в дебютном матче группового этапа легко разобрался с дортмундской "Боруссией", должна была расставить все точки над i.

С первых минут "Ньюкасл" включил высокий прессинг, стараясь максимально прижать соперника к его воротам. Поначалу ПСЖ с этим справлялся, но в какой-то момент система дала сбой. На 17-й минуте Маркиньос неудачно выбил мяч от штрафной, попав точно на голову Бруно Гимарайнсу. Снаряд отскочил к Александеру Исаку, который сходу пробил – голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма потащил удар, но на добивании тут же оказался Мигель Альмирон, вколотивший мяч в сетку.

Под конец первого тайма "Ньюкасл" удвоил счет. На 39-й минуте "сороки" разыграли штрафной, который в итоге завершился ударом Дэна Берна. Доннарумма потащил и этот выстрел, но мяч, по мнению футболистов "Ньюкасла", успел пересечь ленточку. Главный арбитр долго обсуждал этот эпизод с видеоассистентами, но все-таки просигнализировал – гол был.

Сразу после перерыва хозяева довели счет до разгромного: "сороки" улетели в контратаку, Киран Триппьер оказался с мячом на правом фланге, вырезал на Шона Лонгстаффа, а тот великолепно переиграл голкипера ПСЖ. Парижане сумели ответить результативным ударом на 56-й минуте. Уоррен Заир-Эмери выполнил классный заброс в штрафную, а Люка Эрнандес головой ткнул мяч в ворота.

Но камбэка французов в итоге не произошло. К тому же под конец матча "Ньюкасл" забил еще и четвертый гол. В компенсированное время ПСЖ снова провалился в защите, Фабиан Шер в единоборстве отобрал мяч, отыгрался с Джейкобом Мерфи и, поскользнувшись, пробил по воротам – снаряд по фантастически красивой дуге залетел в сетку.

"Лейпциг" – "Манчестер Сити"

Фото: AP Photo/Matthias Schrader

Игра этих двух команд в 1/8 финала прошлой Лиги чемпионов – уже история. Тогда "Манчестер Сити" покуражился так, что не оставил камня на камне от немецкого клуба. Особенно отличился Эрлинг Холанд, который забил аж пять мячей! Как шутил после той встречи главный тренер англичан Пеп Гвардиола, норвежец разошелся так сильно, что его пришлось поменять – в противном случае он точно побил бы рекорд Лео Месси по количеству голов в одном матче ЛЧ.

Многие любители футбола ждали похожей истории и в новой встрече "Сити" и "Лейпцига". Но на этот раз английский клуб обошелся без тотального разгрома. Более того, до определенного момента все было довольно ровно. Но на 25-й минуте гости все-таки открыли счет: Рико Льюис с правого края штрафной прострелил в центр, а Фил Фоден блестяще пробил от газона без шансов для голкипера хозяев Яниса Бласвиха.

В начале второго тайма "Лейпциг" сравнял счет. На 48-й минуте хозяева убежали в контратаку, Юссуф Поульсен вывел Лоиса Опенду один на один с вратарем "Сити" Эдерсоном, и бельгиец выжал из этого шанса максимум, послав мяч под самую штангу.

Впрочем, под конец матча "Сити" вспомнил о своем высоком статусе и решил прибавить оборотов – и на 84-й минуте манкунианцы забили второй гол. Жереми Доку с левого угла штрафной отпасовал на Хулиана Альвареса, который буквально с места послал мяч точно в девятку. А на второй добавленной минуте последовал и третий гол. На этот раз уже Альварес на скорости отдал пас на Доку, а бельгийский вингер без особых проблем переиграл голкипера "Лейпцига".

Таким образом, "Сити" добился второй победы и единолично возглавил группу G.

"Порту" – "Барселона"

Фото: AP Photo/Luis Vieira

Еще один матч, который должен был стать украшением тура, но, в отличие от вышеупомянутых игр, так и не оправдал возложенных на него надежд. В первом поединке групповой стадии "Барселона" в пух и прах разгромила "Антверпен" (5:0), а "Порту" уверенно обыграл "Шахтер" (3:1). Казалось, в очном противостоянии эти две команды должны устроить голевую феерию. Но получилось с точностью до наоборот.

Возможно, на сценарий матча отчасти повлиял ранний уход с поля Роберта Левандовского – польский бомбардир после получаса игры получил травму и был заменен на Феррана Торреса. Но именно седьмой номер "Барсы" и стал автором единственного забитого мяча. В самой концовке первого тайма Ромариу Баро допустил грубейшую ошибку в центре поля и буквально подарил мяч Илкаю Гюндогану. Немецкий полузащитник отдал на ход Торресу, а испанец восхитительно реализовал выход один на один.

Во втором тайме "Порту" неоднократно мог отыграться. Сразу после перерыва прекрасный шанс был у Пепе, а немного позднее свои попытки не использовали Венделл и Галено. Но самая реальная возможность забить возникла у португальского клуба на 77-й минуте: главный арбитр Энтони Тейлор назначил пенальти за то, что Жуан Канселу сыграл рукой. Однако до одиннадцатиметрового дело так и не дошло. Англичанин долго совещался со своими коллегами на VAR, пошел эпизод смотреть сам и в итоге отменил свое первоначальное решение.

На 83-й минуте "Порту" все-таки забил: после заброса от Пепе безумно красивым ударом через себя мяч в сетку положил Мехди Тареми. Этот гол мог однозначно номинироваться на лучший в сезоне – если бы не офсайд.

Уже в дополнительное время вторую желтую карточку получил Гави, но "Порту" воспользоваться игрой в большинстве не успел. А "Барселона" в результате отправилась домой с тремя очками.

Другие матчи

Фото: AP Photo/Martin Meissner

Приз "Разочарование тура" однозначно получает игра "Боруссии" и "Милана", закончившаяся со счетом 0:0. Удивительно, но оба клуба до сих пор не забили ни одного мяча в Лиге чемпионов. Кроме них таким уникальным достижением по итогу двух туров может похвастаться только "Бенфика".

Напротив, неожиданно интересным оказался матч испанского "Атлетико" и нидерландского "Фейеноорда". Клуб из Роттердама дал настоящий бой команде Диего Симеоне, открыв счет уже на седьмой минуте. На 12-й Альваро Мората забил ответный мяч, но на 34-й Давид Ганцко снова вывел "Фейеноорд" вперед. Тем не менее Антуан Гризманн сумел забить гол "в раздевалку", а в начале второго тайма Мората оформил дубль. Дальше "Атлетико" включил классический автобус и спокойно доехал на нем до победного исхода – 3:2.

С таким же счетом, но другими переменными, закончилась игра "Антверпена" против "Шахтера". Бельгийский клуб уверенно вел по итогам первого тайма благодаря голам Арбнора Муйи (3-я минута) и Мишеля-Анжа Баликвиши (33-я минута), но во втором все перевернулось с ног на голову. На 48-й минуте Даниил Сикан отыграл один, на 71-й минуте Ярослав Ракицкий забил второй, а на 76-й минуте Сикан оформил дубль. На последней компенсированной минуте "Антверпен" заработал пенальти и мог вырвать ничью, однако Тоби Алдервейрелд не реализовал одиннадцатиметровый.

Богатым на голы получился и матч "Црвена Звезда" – "Янг Бойз". Хозяева вырвались вперед на 35-й минуте – гол забил Шериф Ндиайе. В начале второго тайма Филип Угринич счет сравнял. На 61-й минуте швейцарский клуб повел после того, как Седрик Иттен точно исполнил пенальти. Но на 88-й снова сделал счет равным Осман Букари. Итог – 2:2.

Хорошим сюжетом порадовал поединок "Селтика" и "Лацио". В прошлом туре итальянский клуб выдал чудо имени голкипера Ивана Проведеля, который забил гол на последних секундах матча. В этом матче "Лацио" решил повторить нечто подобное снова. На 12-й минуте "Селтик" вышел вперед благодаря голу Киого Фурухаси, однако на 29-й Матиас Весино сравнял счет. В конце игры стало казаться, что дело идет к ничьей, но "Лацио" опять вытащил козырь из рукава и сумел забить в компенсированное время: отличился Педро Родригес с передачи Маттео Гендузи – 2:1.