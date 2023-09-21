Триумф "Баварии" и доминация "Арсенала". Итоги второго дня группового этапа ЛЧ

20 сентября состоялись очередные матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов знает, какие из этих игр привлекли повышенное внимание, а какие, напротив, могли заставить зрителей заскучать.

"Бавария" – "Манчестер Юнайтед"

Фото: AP Photo/Matthias Schrader

Номинально эта встреча была самой интересной не только на текущей неделе, но и едва ли не на всей групповой стадии. Все-таки вывеска "Бавария" – "Манчестер Юнайтед" – неизменное напоминание о легендарном финале 1999 года, когда футболисты английской команды совершили умопомрачительный камбэк и выиграли второй в своей истории трофей ЛЧ.

К счастью для любителей футбола, нынешний поединок вышел интересным не только на бумаге, но и на практике. "Бавария", которую многие эксперты причисляют к главным кандидатам на победу в ЛЧ, подходила к еврокубковой встрече в статусе явного фаворита. Да, в последнем матче мюнхенцы у себя дома не сумели одолеть "Байер" и выйти на первое место в Бундеслиге. Но эти шероховатости не идут ни в какое сравнение с катастрофическим положением дел у "Юнайтед". Манкунианцы проиграли три из последних четырех встреч в Английской Премьер-лиге и после пяти туров расположились на 13-й строчке.

После получаса матча ситуация складывалась вполне предсказуемо. На 28-й минуте Лерой Сане открыл счет: немецкий вингер получил мяч на правом фланге, сместился в центр, отыгрался с Харри Кейном и нанес удар из-за пределов штрафной. Выстрел получился не слишком замысловатым, но голкипер англичан Андре Онана с ним все же не справился.

Почти сразу последовал второй гол. На 32-й минуте Джамал Мусиала чуть ли не с центра поля ускорился по левому флангу, ворвался в штрафную, накрутил двух защитников и выложил пас на Сержа Гнабри. Никем не прикрытый седьмой номер "Баварии" спокойно подстроился под мяч и отправил его в дальний угол.

В начале второго тайма "Манчестер Юнайтед" ненадолго подарил интригу. На 49-й минуте гости сообразили контратаку буквально из ничего, Расмус Хойлунн оказался в штрафной с мячом, пробил из-под себя и перехитрил этим ударом голкипера мюнхенцев Свена Ульрайха – 2:1. Однако тут же "Бавария" вернула статус-кво. На 51-й минуте Кристиан Эриксен рукой сыграл в штрафной, за что главный арбитр после видеопросмотра назначил одиннадцатиметровый. Пенальти точно и хладнокровно исполнил Харри Кейн.

После этого гола игра успокоилась, и почти до самого конца основного времени ничто не предвещало серьезных изменений. Однако финал матча выдался удивительно жарким.

На 88-й минуте Каземиро просочился в штрафную, упал и уже лежа на газоне умудрился протолкнуть мяч в сетку, снова подарив надежду на камбэк. Однако на 2-й добавленной минуте Йозуа Киммих сделал красивый заброс, который замкнул Матис Тель – "Бавария" снова оторвалась на два мяча. Стало понятно, что "Юнайтед" в этом матче рассчитывать больше не на что. Тем не менее гости смогли громко хлопнуть дверью. На последней компенсированной минуте Бруно Фернандеш подал стандарт, а Каземиро головой переправил мяч в сетку – 4:3.

"Реал Сосьедад" – "Интер"

Фото: AP Photo/Alvaro Barrientos

Поединок испанского и итальянского клуба вряд ли бы оказался в этом топе, если бы не важное обстоятельство – наличие в составе команды из Сан-Себастьяна единственного участника Лиги чемпионов из России в нынешнем розыгрыше турнира. Забегая вперед – Арсен Захарян на поле так и не появился. Что, впрочем, не сделало матч менее увлекательным.

Посмотреть в этом противостоянии и правда было на что. Прошлогодний финалист Лиги чемпионов миланский "Интер" ожидаемо выступил в качестве фаворитов встречи. И не столько из-за этого формального статуса, сколько из-за объективных результатов. "Реал Сосьедад" одержал всего одну победу в пяти матчах в Ла Лиге, логично расположившись на 11-й строчке. Тогда как "Интер" выиграл все четыре стартовых встречи в Серии А, пропустив в этих играх всего один гол.

До начала поединка все казалось довольно предсказуемым, но все быстро пошло не по плану. Уже на 4-й минуте "Реал Сосьедад" повел в счете – мощный высокий прессинг вынудил ошибиться оборону миланского клуба. Вратарь "Интера" Ян Зоммер отдал пас на Алессандро Бастони, тот завозился прямо вблизи своей штрафной, Браис Мендес тут же отобрал у него мяч, ускорился и пробил – без шансов для голкипера.

Быстро забитый гол как будто бы задал настрой всему матчу. "Реал Сосьедад" не закрылся, а напротив большую часть игры был настроен увеличить разрыв в счете. Несколько раз Зоммеру приходилось выручать свою команду, "Интер" же почти ничего не мог противопоставить сопернику в атаке.

Впрочем, под самый конец игры "нерадзурри" все же сумели организовать один эпизод, который и позволил им сравнять счет. На 87-й минуте Давиде Фраттези пытался нанести удар по воротам, но фактически отдал пас на Лаутаро Мартинеса. Аргентинец переправил мяч в сетку и спас "Интер" от поражения.

"Арсенал" – ПСВ

Фото: AP Photo/Kin Cheung

Этот матч не претендовал на статус ключевого, но все же порадовал болельщиков ярким и, что немаловажно, результативным футболом. Правда, игра была все же преимущественно в одну сторону.

Накануне встречи "Арсенал" считался однозначным фаворитом. В прошлом году команда Микеля Артеты едва не выиграла чемпионат Англии, лишь в концовке сезона уступив первое место "Манчестер Сити". Но несмотря на упущенную чудо-возможность, "Арсенал" вернулся в Лигу чемпионов и вдобавок сохранил прежний запал: после пяти туров "канониры" идут на исторически привычном для себя четвертом месте, отставая от первой строчки всего на два очка.

Что до ПСВ, то до игры с "Арсеналом" у клуба из Эйндховена была серия из 12 побед кряду во всех турнирах. Но этой статистике суждено было испортиться в первом же матче нидерландской команды в ЛЧ.

"Арсенал" открыл счет уже на 8-й минуте. Букайо Сака и Мартин Эдегор разогнали атаку по правому флангу, норвежец пробил с линии штрафной – голкипер гостей Вальтер Бенитес парировал мяч, но на добивании мгновенно оказался Сака, который послал снаряд в дальний угол.

На 20-й минуте хозяева удвоили преимущество, но на этот раз Сака выступил ассистентом. Габриэл Жезус организовал контратаку, отпасовал на Букайо, тот вошел в штрафную, отдал передачу в центр, где остался в полном одиночестве Леандро Троссард. Бельгиец с ходу филигранно отправил мяч под самую штангу.

Еще до перерыва "канониры" сделали счет разгромным. На 38-й минуте все тот же Троссард после длинного заброса зацепился за мяч на левом фланге, отдал пас на дальнюю штангу, а Жезус великолепно завершил комбинацию. Как ни пытался ПСВ что-либо противопоставить такой игре, все было бесполезно. На 70-й минуте "Арсенал" забил еще и четвертый, автором итогового мяча стал Эдегор.

Другие матчи

Фото: AP Photo/Manu Fernandez

Одной из самых увлекательных и одновременно богатых на голы встреч неожиданно стала игра между "Галатасараем" и "Копенгагеном". Команды забили на двоих четыре гола, причем к 85-й минуте датский клуб вел с преимуществом в два мяча благодаря стараниям Мохамеда Эльюнусси и Диогу Гонсалвеша. Однако в самой концовке поединка Саша Боэ отыграл сначала один гол. А затем Тете сделал счет ничейным и уберег таким образом клуб из Стамбула от домашнего поражения.

Интересным выдался матч "Браги" и "Наполи". Под самый перерыв счет открыл Джованни Ди Лоренцо. На 84-й минуте португальский клуб, казалось, сумел спастись – гол Брумы установил равенство. Но не прошло и пяти минут, как Сику Ньякате после подачи Петра Зелиньского срезал мяч в собственные ворота, подарив победу "Наполи".

Чрезвычайно неожиданным вышел и матч "Бенфика" – "Зальцбург". Футболисты австрийского клуба уже на 3-й минуте получили возможность пробить пенальти – неудачно. На 13-й минуте этот шанс возник вновь. Антониу Силва сыграл рукой, пытаясь выбить мяч с ленточки, за что арбитр показал красную карточку и назначил еще один одиннадцатиметровый, который на этот раз уверенно реализовал Роко Шимич. На 51-й минуте Оскар Глух забил второй гол. За оставшееся время "Бенфика" так и не смогла исправить ситуацию.

Чуть менее запоминающимся выдался поединок "Севильи" и "Ланса". На точный удар Лукаса Окампоса французский клуб ответил голом Анжело Фюльжини. Совсем скучной получилась игра "Реал Мадрид" – "Унион". Футболисты испанского гранда нанесли за матч 32 (!) удара по воротам соперника. И лишь один из них достиг цели – на 4-й компенсированной минуте гол забил Джуд Беллингем.