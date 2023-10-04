Победа "Реала", фиаско "Манчестера". Как прошли первые матчи второго тура ЛЧ

4 октября состоялись первые матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов подведет главные итоги прошедших игр.



"Наполи" – "Реал Мадрид"

Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino

Мимо этого матча было бы сложно пройти даже тем, кто лишь время от времени следит за футболом: чемпион Италии на своем поле принимал самый титулованный клуб ЛЧ.

В первом туре каждая из команд добилась победы, причем и та, и другая – не слишком уверенно. "Наполи" на тоненького вырвал три очка в поединке против португальской "Браги", "Реал" лишь в компенсированное время у себя дома сумел поразить ворота дебютанта ЛЧ – немецкого "Униона". Тем интереснее было посмотреть, кто из грандов сможет сделать выводы из первого тура и одержать победу в очном противостоянии.

Счет в Неаполе открыли хозяева поля. На 19-й минуте футболисты итальянского клуба удачно разыграли угловой, голкипер "Реала" Кепа Аррисабалага крайне неуклюже сыграл на выходе, позволив Натану опередить себя и пробить по воротам. Бразилец попал в перекладину, но на добивании тут же оказался Лео Эстигор, который и переправил мяч в сетку.

Впрочем, "Реал" быстро вернулся в игру. На 27-й минуте "Наполи" допустил грубейшую ошибку: Джованни Ди Лоренцо вблизи своей штрафной пытался перевести мяч на партнера, но подарил его сопернику. Джуд Беллингем перехватил снаряд, влетел в штрафную и катнул на Винисиуса Жуниора, который своим точным ударом установил равенство в счете.

А спустя семь минут забил и сам Беллингем. После паса Эдуарду Камавинги в середине поля англичанин устроил сольный проход, ушел от пяти защитников и спокойно послал мяч мимо вратаря "Наполи" Алекса Мерета.

В начале второго тайма хозяева сумели отыграться. На 52-й минуте Начо сыграл рукой в штрафной, за что главный арбитр назначил одиннадцатиметровый. Пенальти уверенно реализовал Петр Зелиньски. Однако "Реал" додавил своего соперника: на 78-й минуте после подачи углового Федерико Вальверде мощно зарядил из-за пределов штрафной – мяч ударился о перекладину, затем о спину голкипера и после влетел в ворота.

Таким образом, мадридцы добились гостевой победы и единолично возглавили турнирную таблицу в группе C.



"Манчестер Юнайтед" – "Галатасарай"

Фото: AP Photo/Dave Thompson

Не менее боевой и драматичный матч продемонстрировали англичане и турки. В первом туре группового этапа обе команды отличились яркими перфомансами. Клуб из Стамбула умудрился вытащить домашнюю ничью с "Копенгагеном", отыгравшись с 0:2 в последние 10 минут. Этим "Галатасарай" изрядно взбесил голкипера датского клуба: после матча Камил Грабара написал в соцсетях, что его команда "заслуживала трех очков в этой чертовой дыре".

"Юнайтед" в свою очередь выдал настоящий триллер, уступив "Баварии" в гостях со счетом 3:4. Можно было предположить, что во втором туре и "Манчестер", и "Галатасарай" сыграют сдержаннее – в первую очередь, в обороне. Но зрелище получилось едва ли не веселее, чем в дебютных встречах команд в группе.

"Манчестер" открыл счет на 17-й минуте. Каземиро сделал великолепный заброс со своей половины поля на Маркуса Рэшфорда, англичанин ускорился по правому флангу, скинул в центр, а Расмус Хейлунд на скорости головой вколотил мяч в сетку. Однако достаточно быстро "Галатасарай" сумел отыграть отставание. На 23-й минуте в похожей манере Давинсон Санчес из глубокой обороны навесил к штрафной на Уилфреда Заа, тот в борьбе с защитником зацепился за мяч и пробил – вратарь "МЮ" Андре Онана не справился с этим ударом.

На довольно продолжительное время игра успокоилась, но после второй трети матча страсти снова начали накаляться. На 67-й минуте Хейлунд воспользовался ошибкой соперника, подхватил мяч в середине поля, добежал до штрафной и оформил дубль. Но на 71-й Барыш Йылмаз устроил великолепный забег по правой бровке, отдал пас на Керема Актюркоглу, а тот снова уравнял баланс сил.

Переломным стал момент на 76-й минуте: Каземиро срубил Дриса Мертенса в штрафной, получив красную карточку и заработав пенальти для соперника. Мауро Икарди с точки не попал, но сумел исправиться всего через пару минут. Санчес выбил вперед, оборона упустила аргентинца, который спокойно дошел до штрафной и обыграл один в один голкипера – 3:2.



"Интер" – "Бенфика"

Фото: AP Photo/Luca Bruno

Вряд ли кто-то ожидал от итальянского и португальского грандов каких-либо откровений. Но на фоне других матчей очевидно, что эта вывеска не оправдала вообще никаких надежд.

В первом туре игра "Интера" и "Реала Сосьедад" закончилась абсолютно незаслуженной для "нерадзурри" ничьей: итальянцы нанесли за весь матч всего один удар в створ, который и вылился в забитый мяч. Тогда как клуб из Сан-Себастьяна имел и больше моментов, и в целом смотрелся гораздо привлекательнее.

"Бенфика" же совершенно по делу проиграла у себя дома "Зальцбургу". Уже на третьей минуте лиссабонский клуб привез себе пенальти – гости его не реализовали. На 13-й ситуация повторилась, но на этот раз с удалением у "Бенфики". Здесь уже "Зальцбург" не сплоховал. А в начале второго тайма гости удвоили счет – этого оказалось достаточно для победы.

Во втором туре "Бенфика" продолжила свою пораженческую серию. "Интер" вновь не сумел показать выдающийся футбол, но при этом чаще бил по воротам. И один из этих моментов довел до гола. На 62-й минуте оборона португальской команды допустила грубую ошибку, и футболисты "Интера" молниеносно организовали контратаку. Николо Барелла вырезал длинную передачу на Дензела Дюмфриса, тот с правого фланга навесил в центр штрафной, а Маркус Тюрам подстроился и в касание зарядил мяч точно в ближний угол.

"Бенфике" ответить на это было нечем, поэтому матч так и закончился с одним голом на двоих. А команда из Лиссабона теперь занимает уверенное последнее место в группе D.



Другие поединки

Фото: AP Photo/Peter Dejong

Одним из самых результативных и интересных матчей неожиданно стало противостояние "Униона" и "Браги". К концу первого тайма португальский клуб проигрывал 0:2, дублем отметился Шералдо Беккер. Но к перерыву Сику Ниакате отыграл один мяч, в начале второй половины Брума сравнял счет, а в компенсированное время благодаря голу Андре Каштру "Брага" и вовсе умудрилась вырвать гостевую победу – 3:2.

Особо стоит отметить и другой матч с участием немецкой команды – поединок "Копенгагена" и "Баварии". Датский клуб едва не сотворил сенсацию, открыв счет в матче – на 55-й минуте отличился Лукас Лерагер. Однако мюнхенцы быстро исправили положение дел: на 67-й Джамал Мусиала сравнял результат, а на 83-й Матис Тель забил гол, который и стал для гостей победным.

Неплохую перестрелку устроили между собой ПСВ и "Севилья". Две трети матча команды держали оборону, но после их будто прорвало. На 68-й минуте испанский клуб повел благодаря голу Неманьи Гуделя, но на 86-й счет с пенальти сравнял Люк де Йонг. Правда, "Севилья" тут же снова вышла вперед – отметился Юссеф Эн-Нессери. Андалузцы вполне могли уехать домой с тремя очками, но ПСВ вцепился в соперника мертвой хваткой – на пятой добавленной минуте Джордан Тезе добыл ничью.

Неожиданным исходом закончился и матч "Ланса" и "Арсенала". Лондонцы считались фаворитами и забили первыми – отличился Габриэл Жезус. Но Адриен Томассон быстро уравнял расклады, а гол Элье Ваи на 69-й минуте принес победу клубу с 15-го места французской Лиги 1.

Наконец, матч "Зальцбург" – "Реал Сосьедад" обошелся без сюрпризов. Команда Арсена Захаряна (он снова так и не вышел на поле) уверенно разобралась с австрийцами. Помогли точные удары Микеля Оярсабаля и Браиса Мендеса.