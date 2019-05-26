России – бронзу, золото – Канаде? Чем закончится чемпионат мира по хоккею

В воскресенье в Словакии состоятся заключительные матчи чемпионата мира по хоккею. Сборная Канады поспорит за титул с Финляндией, а российские спортсмены сыграют в поединке за бронзу против чехов. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, кто выиграет ЧМ и удастся ли "красной машине" взять утешительный приз.

Канада - Финляндия



Фото: ТАСС/Zuma/Joel Marklund

Сборная Канады одержала в группе A шесть побед в семи матчах и, как и Россия, вышла с первого места. В первом раунде плей-офф "кленовым листьям" достались швейцарцы. Многие эксперты предрекали победу Канады с довольно весомым преимуществом в счете, ожидая, что никаких сюрпризов в этом поединке ждать не стоит. Но в итоге был сыгран крышесносный матч, в котором подопечные Алена Виньо уступали по ходу встречи 1:2 и спаслись за 0,3 секунды до финальной сирены. А затем дожали "крестоносцев" в овертайме и вышли в следующий раунд.

Дальше были чехи, но как раз с ними у канадцев проблем не возникло никаких. Три безответных шайбы к середине игры, 5:1 по итогу. И это при том, что "кленовые листья" по ходу матча получили 12 минут штрафа (у сборной Чехии в два раза меньше) и нанесли 30 бросков по воротам соперника, тогда как чехи - 41. Однако главная причина поражения команды Милоша Ржиги заключалась именно в том, что чешские хоккеисты слишком поздно побежали отыгрываться. Ведь почти половина бросков в ворота канадцев пришлась на третий период, когда счет уже был разгромным.

В финале команда Алена Виньо попала на Финляндию - того единственного соперника, которого канадцам не удалось одолеть на групповом этапе. Команду Суоми считали андердогом и до ЧМ и во время ЧМ. Но, как уже выяснилось, абсолютно зря. Еще на групповом этапе финны доказали, что их есть за что бояться. Несмотря на отсутствие звезд (многие из них не смогли приехать из-за травм) и состав, балансирующий по уровню между "нормально" и "сойдет", Юкка Ялонен смог собрать из этого невероятно организованную команду, которая смогла занять второе место в группе с Канадой, Германией, США и Словакией.

После было еще круче: в четвертьфинале Финляндия попала на действующего чемпиона мира – команду Швеции. "Тре крунур" вроде бы уже были одной ногой в полуфинале, когда в начале второго периода вели со счетом 3:1. Но уже спустя десять минут финны смогли сравнять. Шведы вновь вышли вперед, но команда Юкки Ялонена не собиралась сдаваться и опять отыгралась. А в овертайме сборная Финляндии оказалась сильнее. А что было в следующем матче с российскими хоккеистами не требует пересказа – наверняка вы и сами прекрасно знаете.

Конечно же, сборная Канады – фаворит в поединке против финнов. Но это лишь на бумаге. Как и то, что Суоми - номинальный аутсайдер. Решающее значение в очном противостоянии этих двух команд будет иметь то, насколько "кленовые листья" вынесли какие-то уроки из поражения в стартовом матче ЧМ и действительно ли канадские хоккеисты сыгрались друг с другом настолько, насколько об этом с уверенностью заявляют сами игроки и Ален Виньо.

Россия – Чехия



Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Можно было бы сказать, что для такого состава сам факт того, что сборная России сегодня играет за бронзовые медали, а не за золотые, – это провал. Но и Швеция, и США, и Чехия доказали, что даже с самым звездным составом можно проигрывать. А Финляндия, Швейцария и Германия – что даже с ноунеймами можно побеждать.

Тренеры и хоккеисты часто говорят о необходимости командной игры, о том, что нужно быть единым организмом, который и обороняется и атакует вместе. Это вроде бы хоккейное (да и не только хоккейное) клише, которое часто пропускают мимо ушей. Потому что какое тебе дело до слаженной игры, если ты выступаешь против Италии или Австрии. В данном случае побеждает класс, индивидуальное мастерство, а не команда. Но стоит попасться в соперники условной Финляндии, которая не слишком сильно уступает в индивидуальном мастерстве, но при этом берет сыгранностью, и начинаются проблемы.

В этом компоненте сборные России и Чехии весьма похожи. Конечно, команда Милоша Ржиги попала на более сильную Канаду, а не пыталась бодаться с Финляндией. Но чехи расклеились в матче с "кленовыми листьями" ровно так же, как расклеились российские хоккеисты, пропустив в поединке против финнов. Тем проще будет нашей сборной. В групповом этапе "красная машина" уже обыграла подопечных Милоша Ржиги, показав, что превосходит чешскую сборную во всем, что не касается командной игры. Поэтому будем надеяться, что это получится снова.

