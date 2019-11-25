ЦСКА обыграл "Крылья Советов". Армейцев спас суперудар Влашича

24 ноября столичный ЦСКА в матче Российской премьер-лиги на своем поле с одержал победу над самарскими "Крыльями Советов". Единственный гол забил полузащитник армейцев Никола Влашич. Спортивный обозреватель "Москвы 24" Тимур Фехретдинов – о том, чем запомнился заключительный поединок 17-го тура.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Армейцам в нынешнем сезоне, мягко говоря, тяжеловато. Причем видно это уже давно. Да чего уж там – с первой игры чемпионата. Тогда ЦСКА на выезде проиграл "Крыльям Советов", и, конечно, это можно было бы списать на случайность. Ведь потом команда Виктора Ганчаренко выдала несколько серий без поражений, а затем вырвалась в лидеры Премьер-лиги. А если учесть, что ЦСКА проиграл в первом круге всего четыре матча, и вовсе могло показать, что у красно-синих все отлично.

Только снулость армейцев за это время никуда не делась. Особенно эмоциональный и физический гнет чувствовался в играх красно-синих в Лиге Европы, где ЦСКА провалился так, что обновил несколько клубных антирекордов. Причин такого состояния команды Ганчаренко несколько. Первая – серьезный спад у Федора Чалова. Лучший бомбардир прошлого сезона в этом году не демонстрирует тех игровых качеств, за которые его хотели взять в "Кристал Пэлас". Вторая – дыры в защите после ухода Родриго Бекао. Третья – дефицит удачных трансферов в межсезонье, которые могли бы уравновесить все еще экспериментальный состав ЦСКА.

Однако, несмотря на эти проблемы, армейцы по-прежнему были в пятерке лидеров и продолжали выигрывать. Так, в прошлом матче ЦСКА добыл волевую победу над "Сочи". Правда, из-за разговоров Виктора Ганчаренко с судьей в подтрибунном помещении, наставника армейцев дисквалифицировали на один матч. Поэтому в нынешнем туре, где красно-синим предстояло взять реванш в матче с "Крыльями", со скамейки командой руководил старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников. Тем не менее болельщики решили исправить ситуацию, принеся на трибуну ростовую фигуру Ганчаренко.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В первом тайме столичный клуб имел достаточно моментов, чтобы поразить ворота Сергея Рыжикова. Но опытный голкипер "Крыльев" отлично выбирал позицию и уверенно парировал все удары игроков ЦСКА. Сразу после перерыва армейцы создали почти стопроцентную голевую ситуацию: с левого фланга Константин Кучаев отпасовал в центр на Ивана Облякова и тот с ходу пробил по воротам – вновь выручил Рыжиков. Тут же возник момент у "Крыльев": Александр Соболев нанес удар, который отрикошетил от защитника ЦСКА. Но Игорь Акинфеев успел среагировать и сыграл ногами в падении.

А на 74-й минуте случилось то, за что и любят футбол. Никола Влашич получил мяч от Кристияна Бистровича в 20-25 метрах от ворот и решил пробить. Снаряд немного свалился с ноги хорватского полузащитника, но не улетел на трибуны, а наоборот, по фантастической дуге залетел в самую "девятку". Вряд ли можно сказать, что этот гол вытекал из игры или стал результатом давления ЦСКА на ворота "Крыльев". Да, удар могли и должны были заблокировать защитники гостей. Здесь, скорее, вопрос исполнения: такой выстрел – это всегда наполовину фарт, наполовину мастерство самого игрока. Поэтому подобные голы переворачивают матчи и становятся украшением тура, месяца, а то и сезона.

Везение сегодня вновь оказалось на стороне ЦСКА. Осталось понять, как конвертировать везение и хорошие результаты в хорошую игру. Для армейцев это вопрос не праздный – все-таки на носу заключительный домашний поединок группового этапа Лиги Европы против болгарского "Лудогорца". И там красно-синих устроит только победа, причем с максимально возможным счетом. А для этого должен быть какой-то план помимо дальних ударов Николы Влашича. Иначе ЦСКА не спасут даже чудо-ноги Игоря Акинфеева.