Три пенальти, три мяча. "Динамо" обыграло "Ростов" и выбралось со дна

23 ноября московское "Динамо" в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги обыграло "Ростов". Встреча на "ВТБ-Арене" закончилась со счетом 2:1. Спортивный обозреватель "Москвы 24" Тимур Фехретдинов – о том, как бело-голубые наконец поднялись с низов турнирной таблицы РПЛ.

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

"Динамо" однозначно оказалось в числе главных разочарований первого круга. Команда, которую возглавлял Дмитрий Хохлов, в летнее трансферное окно потратила на приобретения свыше 30 миллионов евро. А на выходе по итогам половины чемпионата висела прямо над зоной вылета. Сложно сказать, что конкретно шло не так в стане бело-голубых, но критической точкой для руководства "Динамо" стало гостевое поражение от "Оренбурга" в 12-м туре. После той игры Хохлов был отправлен в отставку, а на его место пришел тренер динамовской молодежки Кирилл Новиков.

И тут ситуация неожиданно начала меняться в лучшую сторону. В следующем же туре "Динамо" на своем поле сыграло боевую ничью с "Краснодаром". А через игру в братском дерби одолело ЦСКА. Затем была ничья с "Ахматом" и еще одна победа над "Рубином". В результате к игре с "Ростовом" беспроигрышная серия бело-голубых насчитывала уже четыре матча. Так мелкими шажками "Динамо" постепенно наверстывало очковое отставание в таблице.

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

У ростовчан же дела нынче не такие радужные. В позапрошлом туре команда Валерия Карпина сыграла вничью с "Краснодаром", ведя по ходу встречи 2:0 и пропустив два мяча уже в дополнительное время. А в предыдущем матче и вовсе проиграла на своем поле "Тамбову". Через несколько дней после того матча главный тренер "Ростова" в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил, что команде три месяца не платят зарплату. "Могу сказать парням только слова благодарности, но бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно", – резюмировал Валерий Карпин.

Но несмотря на не самый оптимистичный настрой, "Ростов" в субботу показал себя более чем достойно. В первом тайме гости и вовсе были активнее "Динамо", а уже на 13-й минуте забили гол: хозяева неудачно попытались выйти со своей половины поля, сразу же напоролись на контратаку, которая завершилась точным ударом Ивелина Попова. Еще несколько отличных моментов имели ростовчане, но ни один из них не дошел до гола. Зато спустя полчаса игры "Динамо", имевшее к тому времени плюс-минус ноль опасных ситуаций у ворот гостей, заработало пенальти – Евгений Чернов заехал по ноге Заурбеку Плиеву. Одиннадцатиметровый реализовал Максимилиан Филипп.

После перерыва прибавили динамовцы, но не прибавилось моментов. Большую часть второго тайма команды катали мяч в середине поля. И вполне возможно, что встреча так и закончилась бы со счетом 1:1, однако финальный отрезок игры выдался куда жарче, чем этого можно было ожидать. На 87-й минуте судья Василий Казарцев после просмотра эпизода в штрафной "Ростова" назначил пенальти. По мнению арбитра, Матиас Норманн задел ногой по лицу Максимилиана Филиппа. Сам же пострадавший и пробил с "точки", оформив дубль.

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Но и это было еще не все. За десять секунд до окончания шестой компенсированной минуты судья назначил третий пенальти в матче – на этот раз уже в ворота "Динамо". Сергей Паршивлюк срубил Бактийора Зайнутдинова на самой границе штрафной, и Казарцев тут же указал на "точку". Правда, камбэка у "Ростова" не получилось – Алексей Ионов крайне неудачно пробил с одиннадцати метров, позволив Антону Шунину намертво взять мяч и вырвать для своей команды победу в этом поединке.

"Динамо" сразу же перепрыгнуло на седьмую строчку в турнирной таблице и сравнялось по очкам со "Спартаком", который идет шестым. Получится ли у бело-голубых включиться в борьбу за еврокубки – загадывать пока рано. Все-таки до пятого места "Динамо" придется преодолеть пропасть как минимум в девять очков. И это не считая того, что обойти динамовцев уже в этом туре могут "Арсенал" и "Урал". А впереди у команды Кирилла Новикова дерби против "Локомотива" – заключительный поединок в этом году.

Впрочем, неважно, как сложится эта игра. По прошествии 12 туров казалось, что "Динамо" уже упустило в этом сезоне все, что только можно. Но сейчас клуб неожиданно начал набирать ход, выбрался со дна и подарил болельщикам новую надежду – не на сохранение прописки в РПЛ, а на вероятное место в Лиге Европы. Так что при любых раскладах динамовцы уйдут на зимний перерыв с хорошим настроем (если только не потерпят разгромное поражение). А дальше видно будет.