"Жалоб на содержание нет": Омбудсмен посетила Кокорина и Мамаева в СИЗО

Во вторник, 23 октября, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева посетила форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и других фигурантов дела о драках в СИЗО № 2 "Бутырка". Сразу после визита омбудсмен побеседовала с корреспондентом портала Москва 24 и рассказала, о чем пишут болельщики Александру Кокорину, о сожалениях Павла Мамаева и о том, что помогает держаться брату футболиста Кириллу Кокорину.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов



Как прошел визит к футболистам? Общались ли вы с другими заключенными?

Я посетила всех четырех ребят (проходящих по делу: Мамаева, братьев Кокориных и Протасовицкого. – прим. Москва 24). Также я поговорила с их сокамерниками, ведь они также находятся под следствием – по другим статьям. Как уполномоченный я должна посещать всех, кто находится в камерах. В целом, визит прошел нормально.

В каких условиях находятся футболисты?

Я заходила в их камеры. Помещения вполне нормальные, отремонтированные, все камеры на два человека — с нормальным санузлом, хорошей раковиной, с нормальным постельным бельем на кроватях, в каждой есть холодильник и телевизор. Условия содержания соответствуют всем санитарным нормам, какие предусмотрены в следственных изоляторах.

О чем беседовали с игроками? На что-либо жалуются?

Беседовали об условиях содержания в СИЗО. На сегодняшний день жалоб от ребят никаких не поступило. Двоим (Мамаеву и Кокорину. – Москва 24) была оказана медицинская помощь в период первых дней, после того как они испытали стрессовую ситуацию. Им была оказана соответствующая помощь — в основном дали успокоительные таблетки. Больше за медицинской помощью они не обращались.

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев

Фото: Агентство Москва/Кардашов Антон

Ребята ежедневно гуляют. Раз в неделю их выводят в спортивный зал для тренировок — они стараются поддерживать свою форму. Имеют возможность заказывать себе продукты или средства гигиены, как положено здесь, в интернет-магазине. Этой возможностью пользуются и другие люди, содержащиеся в следственном изоляторе.

Как себя чувствуют футболисты? Что говорили о своем положении?

С точки зрения их эмоционального состояния, наверное, пик уже прошел. Сейчас они более-менее спокойны.

Естественно, есть большое сожаление о содеянном. Что касается Павла Мамаева, он очень раскаивается и надеется, что такое раскаяние будет учтено.

Александр Кокорин тоже сожалеет о том, что натворил. Сейчас читает письма болельщиков, вся кровать ими завалена — ему пишут и болельщики, и просто граждане, которые высказывают слова поддержки.

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Вы видели, что пишут болельщики?

Я попросила вытащить три письма наугад и посмотреть. В них написано что-то вроде "Каждый имеет право на ошибку" и тому подобное. Да, ошибки, за них иногда приходится дорого платить. Но, тем не менее, все равно болельщики высказывают надежду на то, что дело должно закончиться с каким-то благоприятным исходом. Кокорин сказал, что ему и раньше поступало много писем, но в силу занятости не было времени ответить всем. Он сейчас всем пишет ответы. Наверное, это приятно. Всех писем я, конечно, не читала, но те, что видела, явно выражали поддержку ребятам в сложной ситуации, хотя и не поощряют хулиганскую выходку.

Нападающий "Зенита" Кирилл Кокорин

Фото: Агентство Москва/Зыков Кирилл

Было ли что-то, что вызвало у вас беспокойство?

Меня обеспокоила ситуация с младшим братом Александра Кокорина, Кириллом. Он студент первого курса института, и ни сокурсники, ни педагогический состав никак не отреагировали на его заключение. Я, как бывший педагог, очень хотела бы, чтобы они хотя бы книги ему принесли сюда, чтобы он мог заниматься и решать свои образовательные потребности. Сам Кирилл пока пользуется библиотекой, сейчас читает Достоевского. Это ему тоже помогает держаться. А другой возможности у него обучаться нет.

В целом, никаких нарушений вы не нашли?

Футболисты в нормальном состоянии, чувствуют себя хорошо, нарушений с точки зрения законодательства во встречах с родственниками нет. Их посещают, игроки получают передачи. С точки зрения посещения следователей — все в установленных законом рамках. Посещение адвокатов — тоже. Взаимоотношения с сотрудниками следственного изолятора нормальные. На все их просьбы, если они поступают, всегда есть реакция руководства. Я считаю, что права футболистов в СИЗО никак не нарушаются. А остальное — дело следствия и суда.

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Как сокамерники относятся к футболистам? Были конфликты?

Во всех четырех камерах сложились нормальные, практически дружеские отношения, все друг друга поддерживают, общаются. В основном, все сокамерники футболистов проходят по 158 статье (Статья 158 УК РФ "Кража". – Москва 24). Сосед Кокорина сидит из-за неуплаты алиментов своему ребенку. Я с ним, кстати, тоже побеседовала на эту очень важную моральную тему.

Павла Мамаева и братьев Кокориных арестовали 11 октября в связи с делом об избиении людей в центре Москвы. 12 октября суд арестовал четвертого обвиняемого, им оказался Александр Протасовицкий. По версии следствия, 8 октября футболисты с компанией друзей сначала избили водителя Виталия Соловчука, а после – в кофейне на Большой Никитской улице – напали на двух посетителей.

Спортсменам, брату Кокорина и Протасовицкому предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве. Они будут находиться в СИЗО до 8 декабря.