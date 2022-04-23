Фитнес-эксперт рассказал, сколько может заработать персональный тренер

Последние годы желающих стать фитнес-тренерами становится все больше. Основных причин две: здоровый образ жизни давно стал модным трендом, плюс популярно мнение, что на этом можно неплохо заработать. Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, так ли это.



Фитнес-индустрия – сравнительно молодая отрасль в России. За последние 20 лет она стала доступна не только обеспеченным людям, но и практически всем слоям населения. Причем в данный момент фитнес предлагает услуги абсолютно всем категориям граждан: от маленьких детей до пенсионеров, от людей с определенными проблемами со здоровьем до участников соревнований. И чтобы эта "машина" работала успешно, необходим квалифицированный персонал (которого, к слову, в столице категорически не хватает).

Именно поэтому сегодня так популярны "школы" или "академии" фитнеса, куда идут учиться люди, изначально не имеющие к спорту никакого отношения.

Так почему они выбирают именно это направление? Ответ прост: во-первых, потому что для многих здоровый образ жизни – это тренд, а во-вторых, в фитнес-индустрии можно неплохо зарабатывать. Вот в этом предлагаю разобраться подробнее: сколько действительно можно получать, работая в отрасли, и от чего это зависит?

Для начала нужно понять, что тренеры делятся на две основные категории: персональные и тренеры групповых программ (этим может заниматься человек, который любит работать с аудиторией и которому нравится "движуха", если это танцевальные или аэробные направления, или же "покой", если речь идет о пилатесе или йоге).

Если мы говорим о клубах, которые работают с клиентами по стандартной системе (покупка абонемента), то в таком случае у тренеров есть определенная ставка за каждый проведенный урок. В среднем это от 500 до 1 500 рублей. Соответственно, зарплата будет зависеть от количества таких занятий. Если тренер хочет зарабатывать больше, ему необходимо проводить достаточное количество уроков, на которых (особенно если это аэробные классы) приходится заниматься вместе с группой, а значит, и больше уставать.

Что касается стоимости абонементов, то здесь разброс очень большой. Фитнес-клубы эконом-класса стоят от 12 до 25 тысяч рублей в год (без учета дополнительных услуг), также на цену сильно влияет наличие бассейна. Клубы бизнес-класса начинаются от 40 до 60 тысяч, а вот премиальные – от 80 до 400 тысяч в год.

Я знаю тренеров, которые в день могут проводить и по шесть таких уроков, но это единичные случаи. Именно поэтому многие "групповые" преподаватели являются универсалами, способными вести не только активные классы, но и более спокойные уроки либо даже персональные тренировки. В Москве такие тренеры, к которым с удовольствием ходят клиенты, могут зарабатывать от 80 до 150 тысяч рублей (правда, это с учетом персональных занятий).



Но есть и еще так называемые студии, которые может открыть сам тренер или группа людей, в рамках которых они самостоятельно определяют уровень зарплат. Как правило, это процент от оборота. К слову, популярными примерами являются залы единоборств с акцентом на детей, а также залы по спортивной гимнастике, художественной и так далее.

Цена услуг в студиях тоже сильно отличается – от 3 до 10 тысяч в месяц. Тренировки по единоборствам стоят гораздо дороже, от 3 и даже до 10 тысяч рублей в час, особенно если это тренеры, которые работают на себя, арендуя помещение в зале.

У персональных тренеров зарплата обычно существенно больше, но она зависит от ряда факторов: как минимум от клуба, где он работает. Если это сетевой игрок, то тренер получает определенный процент от продажи услуг, ставка растет тогда, когда сотрудник выполняет план.

Я помню времена, когда, работая в одной из крупных сетей, я как тренер получал всего 180 рублей за занятие (при этом стоимость персональной тренировки составляла 2 тысячи). Сейчас таких ставок в Москве нет, как правило, они начинаются от 500 рублей. Плюс зарплата напрямую зависит от количества проведенных персональных занятий. Хочешь хорошую зарплату – работай как можно больше, будет хороший доход. В Москве тренер-новичок может зарабатывать от 30 до 60 тысяч рублей, тогда как тренер с хорошей клиентской базой и максимальной ставкой зарабатывает от 200 до 300 тысяч рублей.



Правда, они проводят от 160 до 250 персональных уроков в месяц, да и сами услуги у них стоят дороже, что является нормой для отрасли.



Есть еще тренеры, которые работают на себя, как правило, в клубах, где есть возможность аренды помещения. Плюсом этой системы является то, что человек может сам определять стоимость своих услуг, при этом в процентном соотношении получая существенно больше, нежели чем работая на компанию. Единственное, у такого специалиста должна быть хорошая клиентская база. Доход таких тренеров может достигать и даже превышать полмиллиона рублей.