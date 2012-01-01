Московское "Динамо" вышло в полуфинал Кубка Гагарина впервые за 12 лет

22 апреля московское "Динамо" на выезде разгромило казанский "Ак Барс" со счетом 6:1 в шестом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Хет-трик на счету канадского форварда бело-голубых Максима Комтуа. В полуфинале столичные хоккеисты сыграют против челябинского "Трактора". Об очередном важном шаге на пути "Динамо" к Кубку Гагарина расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Для московского "Динамо" второй раунд плей-офф КХЛ против казанского "Ак Барса" начинался очень сложно: команда Алексея Кудашова в серии до четырех побед уступила в двух стартовых домашних матчах 3:5 и 0:2. Казалось, что в столице Татарстана подопечные Анвара Гатиятулина заберут свое, но не тут-то было. Москвичи преобразились, и хоть не без большого труда, но все же вернули серию в столицу благодаря победам со счетом 3:1 и 3:2.

Переехав обратно на арену в Петровском парке, "Динамо" окончательно переломило ход истории, выиграв у казанцев 4:3 и поведя в серии 3:2. К слову, для бело-голубых это первая домашняя победа во вторых раундах плей-офф с 2016 года.

Как оказалось, этой викторией "Динамо" отправило соперника в нокдаун: в шестом матче в Казани "Ак Барс" перед ревущей толпой собственных фанатов сыграл на удивление пассивно. А вот бело-голубые выглядели блестяще, спокойно добивая раненого соперника.

Впервые в нынешнем плей-офф в воротах у казанцев с первых минут сыграл Амир Мифтахов, однако он провел между штангами всего 10 минут. В этот отрезок вошли две шайбы гостей: для начала Джордан Уил на 8-й минуте выкатился на пятак и в борьбе с защитником шикарно бросил под перекладину с неудобной руки, а на 10-й после дальнего броска Дилана Сикьюры последним шайбы перед ее попаданием в сетку коснулся маячивший перед Мифтаховым нападающий Максим Джиошвили.

После этого в створе у "Ак Барса" появился основной голкипер Тимур Билялов, и его время высматривать шайбу за своей спиной пришло уже во втором периоде. На 31-й минуте канадский нападающий "Динамо" Максим Комтуа реализовал большинство идеальным броском в дальнюю девятку – 3:0. А на 38-й форвард Артем Ильенко улетел по дуге на рандеву с вратарем и завел шайбу за линию – 4:0.



Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

За все это время казанцы не создали у ворот голкипера "Динамо" Владислава Подъяпольского практически ничего, что тянуло бы на супершанс. Чтобы это исправить, Гатиятулин в третьем периоде пошел на отчаянные меры: получая большинство, главный тренер "Ак Барса" тут же снимал вратаря в попытке реализовать преимущество не 5, а 6 на 4. Причем впервые хозяева провернули такой фокус уже на первой минуте последнего отрезка матча.

Но если при 0:4 у казанцев еще и оставались какие-то надежды на чудо, то вот при 0:5 – едва ли. Окончательно похоронил шансы на решающий матч серии в Москве Комтуа, прошивший Билялова броском в "домик" на 47-й минуте.

Когда "Ак Барс" забил-таки первую шайбу в матче усилиями Митчелла Миллера, играть оставалось меньше половины периода. По такой встрече это слишком мало для того, чтобы отыграть целых четыре гола. Да еще и "Динамо" не утратило пыл: на 55-й минуте когда ворота казанцев вновь опустели, Максим Комтуа подкараулил ошибку оппонента на синей линии и улетел расстреливать сетку – 6:1.

Таким образом, бело-голубые одержали четвертую победу в серии подряд и вышли в полуфинал Кубка Гагарина впервые с сезона 2012/2013. Причем в тот год динамовцы подняли трофей над головой. После игры главный тренер команды Алексей Кудашов на пресс-конференции начал с благодарности "Богу за удачу и победу в этой сложной серии", сопернику и своим подопечным.





Алексей Кудашов главный тренер московского "Динамо" Серия была очень сложная. В каких-то играх нам сопутствовала удача, так как "Ак Барс" в определенных моментах был лучше нас. Но мы находили пути, чтобы добиться побед. <...> Если сравнивать с серией предыдущего раунда против СКА – "Ак Барс" сильнее.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Главный тренер "Ак Барса" Анвар Гатиятулин на пресс-конференции признался, что у него вообще не осталось эмоций после вылета команды из Кубка Гагарина.





Анвар Гатиятулин главный тренер казанского "Ак Барса" Если не брать сегодняшний матч, а говорить в целом по серии – все было рядом. Уступили в фокусе на моментах, соперник наказал нас за ошибки, которые мы допускали. Не смогли забрать свое в четвертом и пятом матче. <...> Эмоции? Пока пусто.

В полуфинале Кубка Гагарина столичное "Динамо" уже ждет челябинский "Трактор", который выиграл серию у "Динамо" минского со счетом 4:1. Любопытно, что ровно такая же пара была в финале того самого сезона 2012/2013, когда "Динамо" в последний раз завоевало Кубок Гагарина. Первый матч нового противостояния состоится 28 апреля в Челябинске.

А до этого, 23-го числа, наступит развязка в другой сетке плей-офф, где обе серии второго раунда докатились до решающих седьмых игр. Победитель регулярки ярославский "Локомотив" сыграет дома с омским "Авангардом", а столичный "Спартак" поборется за полуфинал в Уфе против "Салавата Юлаева".

