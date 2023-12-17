Детокс и локальное жиросжигание: самые популярные фитнес-стереотипы

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал о самых распространенных стереотипах в сфере фитнеса.



Интернет – великолепное изобретение. Благодаря Сети люди имеют возможность получать практически любую информацию буквально за считаные секунды. При этом у такой информации есть масса недостатков: одним из них является то, что не всегда какая-либо информация компетентна. Не зря появилось такое понятие, как "инфоцыгане". Как правило, под этот термин подпадают люди, которые на просторах интернета (в том числе социальных сетях) с видом знатоков рассказывают о каких-то уникальных методиках тренировок, питания – откровенно вводя в заблуждение читателя.

И именно благодаря "инфоцыганам" в фитнесе и диетологии до сих пор существует большое количество мифов о тренировках и питании, которые откровенно мешают людям достигать реальной цели. Сегодня мы разрушим самые популярные из них.

Детокс

В социальных сетях – все больше неких диетологов или тренеров (практически всегда без профильного образования), которые активно рекламируют разного рода детокс-диеты. Основным посылом данных пропагандистов является утверждение, что мы живем в городах с плохой экологией, а еда является источником разного рода токсинов, гормонов и еще бог знает чего.

Да, "гормональная еда" действительно существует, и чтобы ее избежать, важно покупать продукты у проверенных компаний или поставщиков на фермерских рынках. Но это не значит, что, даже если вы едите такую еду, вам необходимо некое очищение. Тем более если речь идет о "токсинах". И здесь все достаточно просто: если в наш организм действительно что-то попадает, то нейтрализацию данного "токсина" берет на себя печень – орган, который является фильтром организма. Здесь важно, чтобы сама печень нормально функционировала, а соответственно, нужно меньше употреблять алкоголя, избыточно жирной пищи и лекарств, если в этом нет необходимости по здоровью.

А вот то, что детокс-диета может существенно навредить здоровью, вам вряд ли такие "специалисты" расскажут. Особенно если это не просто один детокс-смузи в сутки, а целые комплексы, направленные на "очищение организма". Вред от такой терапии может быть достаточно серьезным: это нарушение микрофлоры кишечника, структуры тонкой кишки, стула, вздутие живота, тошнота и рвота.

Помните: если питаться сбалансированно, правильно подбирая продукты и объем порций, то нет необходимости что-то менять в питании. Тем более радикально и без консультации с врачом-диетологом.

Локальное жиросжигание

Еще до сих пор существует стереотип, что некоторые упражнения позволяют сжигать жир локально. То есть буквально в той области, которая вам нужна. Именно поэтому в интернете вы найдете тысячи видеоматериалов, где вас будут убеждать, что достаточно выполнять конкретное упражнение "каждый день по пять минут", чтобы появились вожделенные "кубики".

Но проходит неделя, вторая, месяц, а кубиков все нет. И это неудивительно, ведь процесс сжигания жира – это процесс глобальный, включающий в себя наличие правильно подобранной диеты, регулярные аэробные тренировки, а также силовые упражнения для качественной проработки мускулатуры. Более того, если у человека серьезный избыток веса тела (ожирение), то и жир будет уходить постепенно отовсюду, а не в каком то конкретном месте.

Другими словами – чуда не случится.

"Железо не для женщин"

Сторонники этого утверждения убеждают читателей, что прекрасной половине человечества опасно заниматься с железом, так как может возникнуть избыточная маскулинизация, сами упражнения приносят непоправимый вред здоровью, и вообще, "не женское это дело".

Да, тренажерный зал действительно является зоной повышенной опасности, но риски получить травму здесь не выше, чем при занятиях групповыми направлениями, йогой, пилатесом и даже аквааэробикой. Здесь важно понимать, что абсолютно при всех видах тренировок нужно в первую очередь отработать технику выполнения – так, чтобы минимизировать риски травматизации.

Далее важно правильно подобрать методику тренировки в зависимости от наличия возможных противопоказаний, возрастных особенностей, а также целей и задач конкретного человека. Сами же занятия с железом девушкам так же необходимы, как и кардио, тренировки на гибкость и выносливость. Задача таких занятий – создание мышечного корсета, что позволяет сохранять не только хорошую работоспособность, но и является профилактикой проблем с суставами и позвоночником.

Тренировки с железом помогают изменить фигуру пластически, делая ее более подтянутой и эстетичной. А чтобы не было избыточной маскулинизации, которая для женщин не так характерна из-за отличного от мужчин гормонального фона, важно правильно подбирать режим работы. Например, все упражнения должны быть с таким отягощением, чтобы девушка выполняла не меньше 15–20 повторений за подход. Это не провоцирует избыточный рост мускулатуры.

Несложно сделать вывод, что, с одной стороны, чудес не бывает и все, что связанно с результатом от занятий, – это тяжелый и регулярный труд. С другой стороны, не стоит безусловно верить всему, что написано в интернете, особенно если у вас нет возможности проверить, является ли та или иная информация действительно правдивой.

Будьте внимательны и берегите себя.