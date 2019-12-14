Тройной тулуп: как тренеры переругались из-за Загитовой

Настоящий тренерский скандал разразился после заявления фигуристки Алины Загитовой о временной приостановке карьеры. В перепалку вступили сразу три российских тренера: Тарасова, Плющенко и Тутберидзе. Рассказываем, как развивался конфликт и почему обсуждение будущего фигуристки довело до перепалки первых лиц спорта в соцсетях.

Все титулы к 17 годам уже завоеваны

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

8 декабря олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине из-за травмы. Она повредила ногу во время падения на произвольной программе и в итоге заняла только шестое место.

Спустя пять дней, 13 декабря, Загитова сообщила, что решила приостановить спортивную карьеру и не будет выступать на ближайшем чемпионате России в Красноярске.





Алина Загитова олимпийская чемпионка по фигурному катанию Не ухожу. Но не участвую в чемпионате России в Красноярске. Сразу хочу пояснить, что я не претендую на чемпионат Европы или мира без отбора. Всегда отбиралась по спортивному принципу.

Она подчеркнула, что продолжит тренироваться, "искать себя и учить новые элементы". Спортсменка объяснила свое решение тем, что в ее жизни "есть все", кроме желания выходить на старт. "Спортсмены, которые прошли этот путь, меня поймут. Все, что можно было выиграть, я выиграла", – заключила фигуристка.

Загитова является первой российской фигуристкой, которая к своим 17 годам завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании и серебряным призером Игр в командных соревнованиях. Завоевала золото чемпионата мира (2019) и Европы (2018), а также одержала победу в финале Гран-при прошлого сезона.

Тренерский скандал

Казалось, Загитова еще долго не уйдет с мирового спортивного пьедестала, такого поворота в ее карьере никто не ожидал. Пост Алины в соцсетях и громкое заявление о приостановке карьеры в прямом эфире федерального канала наделали много шума. При этом спортсменка отметила, что ни о каком "уходе" или "завершении" даже не думает.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Однако тренеры по фигурному катанию восприняли это заявление по-другому. Татьяна Тарасова посчитала, что Загитова больше не вернется в большой спорт. В интервью ТАСС она сообщила, что Алина ушла в ледовое шоу к Татьяне Навке и теперь будет путешествовать с выступлениями по миру, "а мы будем иметь возможность видеть ее раз в год".

Также Тарасова добавила, что ей "жаль, что только тремя программами измеряется продолжительность спортивной жизни олимпийской чемпионки". "Конечно, она не вернется, я так думаю", – заключила российский тренер.

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Евгений Плющенко также сделал предположение о том, что Загитова скоро закончит свою карьеру и, возможно, даже поменяет тренера. После этого команда Этери Тутберидзе опубликовала в Instagram развернутый ответ с претензиями в адрес обоих тренеров. В частности, Тутберидзе отметила, что Тарасова много критиковала Алину в пору ее величайших достижений, в то время как Загитовой за три года удалось достичь результатов, которые другим не удаются и за 10 лет. А Плющенко, по мнению Тутберидзе, вообще "нельзя назвать тренером".





Этери Тутберидзе тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко, вас на данный момент ТРЕНЕРОМ никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить в прямом смысле этого слова готовых спортсменов только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы ни пытались унизить нас в ее глазах.

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Плющенко вступился в Instagram-перепалку и написал, что реакцию Тутберидзе на свои слова он считает "весьма хамской". Также Плющенко отметил, что к любой критике Тарасовой нужно относиться с благодарностью и пониманием. И Алину переманивать к себе он вовсе не собирался.





Евгений Плющенко двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Ей Богу, Этери!... Если бы я хотел кого-то переманивать, уж поверьте, моего авторитета и ресурсов хватило бы на внушительный список "Плющенко-тим" с хорошими зарплатами и большими спонсорскими контрактами.

Тренеры по фигурному катанию публично переругались

После этих постов буря то ли немного утихла, то ли затаилась в ожидании очередного удара грома. Сейчас на запросы журналистов отказываются отвечать все трое тренеров – Тутберидзе, Тарасова и Плющенко. Паузу в общении с прессой сразу после своего заявления взяла и сама Алина Загитова. За словесные перепалки медалей не дают. Есть ли смысл продолжать дискуссию – покажут ближайшие дни.