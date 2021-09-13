Как Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере выиграл Открытый чемпионат по теннису (US Open). В финале турнира он в трех сетах победил первую ракетку мира Новака Джоковича. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает об этом историческом матче.



Фото: AP Photo/John Minchillo

Для главного спортивного достояния Сербии Новака Джоковича этот год выдался по-настоящему феноменальным. Из-за частого отсутствия Роджера Федерера и Рафаэля Надаля (испанец хоть и активно участвовал в туре, но в августе досрочно завершил сезон после очередного рецидива травмы стопы) балканский теннисист выиграл почти все, что только можно. Australian Open в большей степени запомнился перформансом Аслана Карацева, который проиграл в полуфинале именно Джоковичу, а в финале серб разобрался с Даниилом Медведевым. В решающем матче Ролан Гаррос в пяти сетах драматически Новаку уступила третья ракетка мира Стефанос Циципас. А на Уимблдоне Джоковича не смог сломить Маттео Берреттини.



Так неожиданно для всех Новак вплотную подобрался к календарному Большому шлему или просто Большому шлему – ведь изначально только победителя всех четырех ключевых турниров по аналогии с бриджем и называли обладателем БШ.



Последний раз в мужском одиночном разряде такое удавалось лишь австралийцу Роду Лейверу аж в 1969 году. А если вести счет с начала Открытой эры (то есть когда в теннисе стали играть вместе любители и профессионалы), то и единственный. У женщин последний "настоящий" Большой шлем выигрывала немецкая спортсменка Штеффи Граф. Так что Джокович мог без преувеличения стать уникальной персоной в истории большого тенниса. Если бы не Даниил Медведев.

Для 25-летнего россиянина до US Open сезон складывался, конечно, не так удачно, как у Новака Джоковича, но тоже неплохо. Опять же, финал Открытого чемпионата Австралии, победа в канадском "Мастерсе" (между прочим, первая для россиян на этом турнире за два десятилетия), турниры ATP-250 в Майорке и Марселе. На последнем ТБШ – US Open – Медведев вновь добрался до финала, пройдя молодого канадского таланта Феликса Оже-Альяссима. Но заключительный матч приобрел совсем другой статус, так как в этом поединке Медведеву предстояло встретиться с Новаком Джоковичем.



Фото: AP Photo/John Minchillo

Победа сербского спортсмена моментально вознесла бы его на исторический пьедестал, тогда как триумф россиянина принес бы ему первый в карьере титул на турнире Большого шлема. Поэтому давление в финале US Open было колоссальное, причем на обоих спортсменов. И, как показало начало встречи, лучше с ним справился именно Медведев. Серб вчистую проиграл два первых гейма, допускал невынужденные ошибки и в итоге позволил взять Даниилу сет – 4:6. Затем Джокович вроде бы прибавил, но Медведев сделал брейк при счете 2:2, вышел вперед и снова выиграл сет со счетом 6:4.

Самым нервным ожидаемо вышел третий сет. Казалось, что Новак уже посыпался: Даниил выдавал блистательную игру и забрал четыре гейма подряд. Но потом все-таки давление взяло свое, и Медведев позволил Джоковичу отыграть сначала один, а потом еще два гейма. Тем не менее при счете 5:3 российский теннисист оказался в подаче от титула. И тут в дело неожиданно вмешалась третья сила – трибуны стадиона Артура Эша, которые то ли не хотели, чтобы Медведев выиграл, то ли чтобы матч так рано кончился, то ли чего-то еще. Так или иначе, свист и гул болельщиков сбили Даниила, позволив Джоковичу сделать брейк, а затем и отыграть гейм.

Однако уступать Медведев был не намерен и в следующем гейме получил второй матчбол, который на этот раз подарил Даниилу победу в US Open – первую для россиян в мужском одиночном разряде за 21 год. Сразу после решающей подачи Медведев повалился на корт и высунул язык, сделав таким образом отсылку к своему любимому футбольному симулятору FIFA. Джокович же с трудом сдерживал слезы. Но даже при этом с достоинством принял поражение и крушение своей главной мечты: "Поздравляю Даниила. Потрясающий матч, потрясающий турнир. Если кто и заслужил Большой шлем, то это ты. И хотя я и не выиграл матч, мое сердце наполнено радостью. Я самый счастливый человек на Земле, потому что болельщики заставили меня чувствовать себя особенным. Вы тронули мою душу".

