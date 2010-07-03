Сборная России сыграла вничью с Турцией в матче Лиги наций УЕФА

11 октября сборная России по футболу в матче Лиги наций УЕФА сыграла вничью с командой Турции. Встреча завершилась со счетом 1:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, как прошел этот матч.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Встреча со шведами несколько дней назад вышла максимально неудачной. Два гола, не совсем вытекавших из игры, глупые ошибки и первое поражение почти за год – вряд ли на это рассчитывали футболисты сборной России, выходя на поле. Благо матч носил товарищеский статус и ничего не решал. Гораздо важнее была игра с Турцией, которая могла обеспечить России комфортное преимущество в групповом этапе Лиги наций. Однако сложности с турками начались еще до очной встречи.

На прошлой неделе подозрение на коронавирус выявили у вратаря Маринато Гилерме и защитника Георгии Джикии. А в пятницу из обоймы сборной из-за сомнительного теста выпал еще один важнейший игрок – Марио Фернандес. Но, несмотря на серьезные кадровые потери, главный тренер сборной Станислав Черчесов смог перестроить команду и почти добился поставленного результата.

Российские футболисты достаточно активно начали встречу со сборной Турции, с первых минут организовав серьезное давление на ворота соперника. В середине первого тайма возник стопроцентный голевой момент, который удивительным образом не удалось реализовать нашей сборной. Турецкий голкипер Мерт Гюнок неудачно выбил мяч прямо на ногу Алексею Ионову, россияне молниеносно раскатали атаку, Артем Дзюба вывел на удар Далера Кузяева, но Гюнок успел сократить дистанцию и исправил собственную ошибку, отразив удар.

Тем не менее на 28-й минуте сборная России все-таки открыла счет: Роман Зобнин классно ускорился на правом фланге и отдал разрезающий пас в штрафную. Дзюба грамотно пропустил передачу, оттянув защитника на себя и освободив пространство для точного удара Антона Миранчука.



После забитого мяча российская сборная немного подсела, позволив временно перехватить инициативу туркам, но затем вернула нить игры в свои руки.



На 35-й минуте снова едва не забил Далер Кузяев. Полузащитник "Зенита" в похожей ситуации ворвался в штрафную и пробил в правый угол, но мяч разминулся со штангой. А вот второй тайм почти полностью остался за сборной Турции. Сразу после перерыва на поле вышел Дженгиз Ундер, который значительно усилил игру своей команды. На 50-й минуте после его навеса в штрафную опасно головой пробил Бурак Йылмаз. А спустя пять минут та же связка чуть не организовала гол в ближний угол ворот сборной России.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В конце концов наша команда все же пропустила. На 62-й минуте турки заработали стандарт. Хакан Чалханоглу, казалось, слишком сильно навесил в штрафную, но Мерих Демирал сумел одним касанием оставить мяч в поле и внешней стороной стопы отдать пас в центр, где Кенану Караману оставалось лишь переправить снаряд в пустые ворота. Забитый гол добавил сборной Турции сил и активности, которые вполне могли вылиться в последующие мячи.

На 66-й минуте великолепно пробил Дженгиз Ундер, но Антон Шунин в прыжке отбил этот удар. А на 78-й минуте все тот же Ундер дальним выстрелом угодил в перекладину. Конечно, были шансы и у сборной России. Самый серьезный момент произошел на 75-й минуте после навеса Юрия Жиркова. Андрей Мостовой замкнул прострел, но Гюнок потащил сначала этот удар, а затем добивание Артема Дзюбы.

В конечном итоге встреча закончилась с ничейным счетом, а сборная Венгрии почти догнала Россию в Лиге наций, отставая теперь всего на одно очко. В следующем матче нашей команде предстоит поспорить с мадьярами за единоличное первенство в группе. В первом матче подопечные Станислава Черчесова со скрипом, но все-таки обыграли венгерскую сборную. Получится ли повторить этот результат в ответном матче – большой вопрос.

По игре с турками было очень заметно отсутствие Джикии и Фернандеса. Вячеслав Караваев не сумел заменить Марио на правом фланге, из-за чего сборной России приходилось больше атаковать слева. А забеги Кузяева хоть и были опасными, но не привели ни к одному голу. Что касается Джикии, то ни Андрей Семенов, ни Федор Кудряшов, к сожалению, не могут похвастаться игровыми качествами капитана "Спартака". Поэтому хочется надеяться, что Черчесов придумает, как решить проблему в центре защиты в игре с Венгрией.