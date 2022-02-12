Фитнес-эксперт рассказал, какие подарки на 14 февраля обрадуют фанатов спорта

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какой спортивный подарок можно сделать любимому человеку в День святого Валентина.

Как угадать с подарком?

Помню забавный мем, на котором на первой картинке девушка говорит молодому человеку о том, что она хочет, чтобы у нее "все тело дрожало". Следующий кадр: девушка стоит в планке, а молодой человек ее спрашивает: "Ну что, дрожит?" На что девушка отвечает: "Да ну тебя!"

Согласитесь, когда у пары есть общие увлечения, тогда и время проводить вместе интереснее и проще сделать подарок, так как наверняка с ним угадаешь. Поэтому если вы или ваша вторая половинка увлекаются фитнесом, то сегодня я расскажу о том, какой сюрприз можно сделать к 14 февраля.

Коврик для фитнеса

Казалось бы, зачем делать такой подарок, особенно если занимаешься в фитнес-клубе? Коврики в залах – инвентарь, который может использовать абсолютно любой человек как на групповых программах, так и в зале индивидуально. Обычно за собой эти коврики никто не протирает от пота, а также от пыли, ведь они кладутся просто на пол. Другими словами, ковры загрязняются, что просто не гигиенично. Поэтому носить с собой на тренировки личный инвентарь вполне нормально как минимум с точки зрения гигиены, как максимум – комфорта.

Более того, в клубах они бывают не всегда хорошими. По сути, это кусок тонкой резины, который вообще не обладает нужными для хорошего фитнес-мата свойствами. Главным образом, он не амортизирует нагрузку на позвоночник. Поэтому личный коврик – это еще и безопасность ваших тренировок. Например, у любителей йоги давно взято за правило приходить со своим инвентарем, но почему-то такой практики нет в других направления. Фитнес-мат с хорошими характеристиками по эксплуатации будет отличным подарком на 14 февраля как мужчине, так и девушке. Стоимость его начинается от трех тысяч рублей.

Петли TRX

Фото: Москва 24

Универсальность, компактность и удобство эксплуатации – это те характеристики, которые часто предъявляют к тренировочным снарядам. Не всегда есть время, возможность или желание идти заниматься в фитнес-клуб. Иногда хочется просто выбежать на улицу, выполнить небольшой комплекс и вернуться к повседневным делам или просто позаниматься дома. Либо устроить себе эффективную тренировку в отпуске. Петли TRX как раз и являются таким снарядом, который зарекомендовал себя много лет назад и до сих пор пользуется большой популярностью.

Главной их особенностью является то, что с помощью петель можно выполнять десятки упражнений на все мышечные группы, а для их крепления подойдет турник, крепкая ветка дерева или даже дверной проем. Причем необязательно покупать оригинальные петли, так как они стоят достаточно дорого – больше 20 тысяч рублей. Есть интересные аналоги у других производителей спортивного оборудования, и они существенно дешевле.

Новые кроссовки

Также хорошим подарком могут стать кроссовки, особенно если ваш молодой человек или девушка увлекается каким-то конкретным направлением в фитнесе или спорте. Сейчас очень популярно такое направление, как кроссфит, поэтому вполне можно купить спортивную обувь именно для такого рода занятий.

Ваша девушка или молодой человек любят бег? Отлично, подберите кроссовки именно для бега. Тот же совет можно дать по поводу тенниса, занятий в тренажерном зале или борьбы. Чтобы не ошибиться в модели, посоветуйтесь с тренером в соответствующем направлении или консультантом в магазине. Размер же можно узнать, незаметно измерив линейкой стельку из любой обуви.

Подарки для любителей единоборств

Вообще очень приятно, когда с подарком угадывают. Причем бывает так, что презент даже превышает ожидания. Например, мне один раз девушка вручила шорты для тайского бокса, причем не какие-нибудь стандартные, а настоящие – со специальным кроем и рисунком. Когда человек чем-то увлечен, порадовать его гораздо проще, так как понятно, в каком направлении выбирать сюрприз. Тем более когда речь идет о регулярных тренировках, где экипировка приходит в негодность достаточно быстро.

Те же боксерские перчатки при постоянном использовании рекомендуется менять каждый год, так же как и бинты, кроссовки, футболки и так далее.

Раз я заговорил о единоборствах, которые сейчас пользуются большой популярностью как у мужчин, так и у женщин, хорошим подарком может стать персональная капа. Такие средства защиты лучше защищают зубы борца, их удобнее носить, а стоят они сравнительно недорого – от пяти тысяч рублей.

Универсальные подарки

Также не стоит забывать про универсальные подарки. Это могут быть бутылки и фляги для воды, шейкеры для взбивания протеина и других спортивных напитков, спортивные сумки или рюкзаки для экипировки.

Спортивное питание также является очень полезным сюрпризом. Если ваш партнер любит ходить в тренажерный зал, то вы никогда не прогадаете, если купите банку порошкового протеина или аминокислотные комплексы. Для тех, кто предпочитает аэробные классы, отлично подойдут изотонические напитки. Тем, кто занимается с целью снижения лишнего веса, стоит выбрать л-карнитин.

Еще хорошим презентом могут стать наборы разного рода протеиновых батончиков или печенья. Они являются отличным вариантом перекусов у людей, которые привыкли следить за питанием и отказываются от всякого вида вредных продуктов.

Если же ваша вторая половинка пока не приобщилась к фитнесу, но очень этого хочет, то идеальным подарком может стать абонемент в фитнес-клуб. Главное – ходите на тренировки вместе, чтобы у вашего партнера была выше мотивация.