Как Хабиб сделал шаг к тому, чтобы стать самым популярным бойцом UFC

В ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе россиянин Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229. Поединок оказался не таким содержательным, как ждали многие, а главным событием в итоге стала потасовка после боя. Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает, как прошла "битва века" и почему Хабиб не только выиграл этот бой, но и получил армию поклонников.

Фото: АР/John Locher

Поединок "Нурмагомедов – Макгрегор" уже вошел в историю. И пусть даже спустя годы все по-прежнему будут обсуждать, скорее, не сам бой, а то, что случилось после него, это абсолютно неважно. Для тех, кто еще не слышал: сразу после остановки боя судьей Хабиб кинул капу в сторону команды Макгрегора и перелез через сетку, прыгнув на спарринг-партнера ирландца Диллона Даниса. Выкрикивал ли что-то секундант Конора и в чем вообще была причина конфликта (помимо того, что Данис в интервью перед поединком называл себя "улучшенной версией Хабиба"), теперь будет разбираться специальная комиссия.

Глава UFC Дана Уайт не стал вручать чемпионский пояс Нурмагомедову в октагоне, сказав, что "если он это сделает, все люди в зале снесут эту клетку". А на конференции после поединка добавил, что это один из самых ужасных вечеров в его жизни как организатора спортивных соревнований, и что Хабиб не получит свой гонорар до завершения расследования. В лучшем случае россиянина ждет штраф, в худшем – лишение пояса. Сам Нурмагомедов извинился за свое поведение и сказал, что лишь хотел отомстить за слова, сказанные в адрес его семьи.

Спустя сутки, когда уже немного подостыла шумиха вокруг боя и того, что случилось после, кажется, что по-другому и быть не могло. Уж слишком наэлектризованными были отношения между бойцами. Личный конфликт Конора и Хабиба последние несколько лет только разрастался, а в этом году и вовсе достиг всех возможных пределов. Нападение на автобус Макгрегора и его команды стало пиком этого противостояния. Неудивительно, что, несмотря на сдержанную реакцию Хабиба на жесткие реплики Конора перед боем, после выигранного поединка он все же выплеснул свои эмоции.

Однако помимо этого была еще одна, более спортивная причина для интереса к бою между россиянином и ирландцем. Нурмагомедов – обладатель пояса UFC в легком весе, который до боя с Конором в 26 поединках ни разу не проиграл. А Макгрегор – самый популярный представитель UFC и № 2 в списке лучших бойцов организации вне зависимости от весовых категорий. Учитывая, что на первом – Даниэль Кормье, действующий чемпион в полутяжелом и тяжелом весе, то лучше Конора для Хабиба соперника было не найти.

Фото: АР/John Locher

Как прошел бой

На этот раз все сложилось почти идеально. Никто не отменил бой, не получил травму; обоим спортсменам ничего не мешало для того, чтобы подойти к этой встрече в лучших кондициях. Во всяком случае номинально. Хотя в этом плане чаша весов незначительно склонялась в сторону Нурмагомедова. Все-таки он последний раз выходил в октагон в апреле — именно тогда россиянин и взял титул чемпиона. В отличие от Макгрегора, который дрался в клетке целых два года назад. И это было видно.

Уже в первом раунде поединок пошел полностью по сценарию Хабиба. Российский спортсмен не стал медлить и перевел бой в партер, где Макгрегор оказался значительно слабее Нурмагомедова. Несмотря на разговоры о том, что ирландец специально отрабатывал тейкдауны, и слова того самого Диллона Даниса об идеальной подготовке самого популярного бойца UFC, в октагоне он выглядел абсолютно беспомощным. Выйти из партера не помогали ни довольно неточные удары, ни хваленые скорость и сноровка.

Второй раунд во многом был похож на первый. Однако запомнился отличным хуком Хабиба, который стал полным сюрпризом для Макгрегора. Ирландец не успел среагировать на боковой удар и даже потерял равновесие, но быстро пришел в себя. Затем последовал недолгий обмен ударами и несколько попыток Нурмагомедова снова перевести бой в партер. Тейкдаун – и снова Хабиб сверху нанес серию ударов, большая часть которых долетела-таки до лица Конора. Россиянин попытался провести болевой захват. У него это почти получилось, а Конор, между тем, лежал с выражением лица, говорящим об отсутствии какого бы то ни было плана Б.

В третьем раунде Хабиб, значительно измотавший соперника, решил наконец попробовать взять очки в стойке. Ирландец не поспевал за ударами Нурмагомедова. Низко опущенные руки – одна из главных фишек Конора, которая злит его соперников, начала играть против него. Макгрегор пропускал едва ли не каждый джеб. Изрядно устав, он все же провел несколько успешных атак, и Хабиб снова попытался перевести бой в партер, на этот раз безрезультатно.

Все решил четвертый раунд. Макгрегор достаточно активно начал пятиминутку, нанес пару неплохих, но не слишком серьезных ударов. Затем Хабиб снова провел тейкдаун. И здесь у россиянина получилось дожать ирландца, сначала пройдя ему за спину, а затем взяв на удушающий. В этой ситуации Макгрегор оказался бессилен и сдался, тем самым проиграв бой за титул чемпиона в легком весе.

Фото: АР/John Locher

Что в итоге

Так или иначе, не считая ситуации после боя, Хабиб доказал полное превосходство над Макгрегором и абсолютно заслуженно защитил право считаться чемпионом UFC. Пожалуй, что это главный бой в карьере россиянина. С кем бы ни дрался теперь Нурмагомедов – Тони Фергюсоном, Дастином Порье, Эдди Альваресом или кем-то еще – в этом не будет такой интриги и такого накала, какой был в поединке с ирландцем. Хотя, если у Нурмагомедова не отберут пояс, то, возможно, что он и сам станет популярнейшим бойцом UFC. Конечно, на T-Mobile Arena в Вегасе его готовы были разорвать, ведь все хотели победы Конора. И наверняка злопыхателей Нурмагомедова по всему миру тоже стало больше.

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап уже выразил надежду , что дисциплинарная комиссия ограничится штрафом в отношении россиянина из-за драки после победы над Конором Макгрегором. Как рассказал Абдулманап Нурмагомедов, в зависимости от тяжести нарушения из гонорара вычитывают от пяти до тридцати процентов. Все зависит от главы UFC Дэйны Уайта, подчеркнул он. При этом отец россиянина добавил, что недоволен поведением сына. Он пообещал, что поговорит с Хабибом, когда тот вернется в Дагестан. "Мы с ним договаривались и с другими бойцами: есть три железных правила – уважайте судью, соперника, зрителей", – подытожил он.



Но, между тем, стало больше и обожателей российского бойца. После боя всего за день количество подписчиков в Instagram Хабиба увеличилось на три миллиона – до 9,6 миллиона. И с одной стороны, прыгнув на Даниса, Нурмагомедов поступил некрасиво. Но с другой, именно это послужило реактивному росту его популярности. Возможно, что вместе со славой очень скоро придут и желающие оспорить чемпионство россиянина. Значит, в UFC неминуемо вернется интрига. Особенно, если Макгрегору все-таки дадут провести реванш.

Тимур Фехретдинов