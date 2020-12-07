ЦСКА ушел от поражения с "Химками". Армейцев спас гол Шкурина

Столичный ЦСКА в матче 17-го тура Российской премьер-лиги вничью сыграл с подмосковными "Химками". Встреча завершилась со счетом 2:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как армейцы все еще не отошли от неудачи в еврокубках.



Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

На этой неделе ЦСКА окончательно потерял шансы на выход из группы Лиги Европы, проиграв дома австрийскому "Вольфсбергу". Тем самым армейцы поддержали общую тенденцию выступления почти всех российских клубов в еврокубках, за исключением разве что "Краснодара". Провал красно-синих вряд ли мог вызвать удивление после аналогичного фиаско в прошлом году, когда ЦСКА влетел абсолютно всем: и "Эспаньолу", и "Ференцварошу", и в особенности "Лудогорцу".

Но все же хотелось какого-то другого, более положительного результата. Поэтому надежда теплилась до последнего. Вернее, предпоследнего – пятого тура ЛЕ. В чемпионате России же ситуация была диаметрально противоположная. ЦСКА вместе с "Зенитом" и "Спартаком" после 16 туров набрал равное количество очков и всерьез участвовал в гонке за титул.

В очередном матче армейцам предстояло встретиться с "Химками" – одним из главных откровений прошедших двух месяцев. С Дмитрием Гунько в роли наставника подмосковная команда за восемь туров набрала всего три очка и занимала предпоследнее, 15-е место. После прихода Игоря Черевченко "Химки" с первых же матчей стали давать качественно иной результат и за те же восемь туров умудрились набрать 15 очков, что позволило выбраться не только с подвала таблицы, но и из зоны стыковых матчей.



Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Стартовые полчаса матча ЦСКА против "Химок" хозяева контролировали игру, но лишь по статистике: красно-черные грамотно оборонялись, не давая армейцам шансов для создания опасных моментов. Однако в оставшуюся пятнадцатиминутку хозяева сильно прибавили. Сначала шикарный выход не реализовал Алан Дзагоев, а затем после сольного прохода красиво, но немного неточно пробил Георгий Щенников.

На 40-й минуте ЦСКА все-таки добился своего: Марио Фернандес бросил мяч из аута, Константин Кучаев и Никола Влашич отыграли друг с другом в штрафной, после чего хорват вышел на ударную позицию и отправил снаряд в дальний угол ворот Ильи Лантратова. Но гол "в раздевалку" только подстегнул настрой "Химок". И в самом начале второго тайма гости сравняли счет. На 47-й минуте Илья Кухарчук поборолся с Щенниковым за мяч у штрафной, выиграл дуэль и великолепно в касание переправил мяч в ворота. Более того, почти сразу же подмосковный клуб вышел вперед.

На 50-й минуте "Химки" убежали в контратаку, Кухарчук вырезал передачу на Резиуана Мирзова, который подработал мяч и спокойно закатил его в угол. Впрочем, насколько быстро химчане получили преимущество, настолько же быстро его и упустили. Уже на 54-й минуте Илья Шкурин после идеального паса Чидеры Эджуке забил второй гол армейцев.



Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

На этом с голевой феерией в матче было покончено. Как ни старались команды забить еще, счет на табло до конца игры так и остался неизменным. Армейцы были чуть ближе к победе, но с такой реализацией вполне закономерно ее упустили. А команда Игоря Черевченко благодаря нейтральному исходу продлила свою беспроигрышную серию до четырех матчей.

Ситуацию в турнирной таблице результат этого поединка особо не поменял: ЦСКА остался в тройке, пусть и незначительно оторвался от "Зенита" и "Спартака", а "Химки" еще сильнее отодвинулись от зоны вылета и уже через несколько туров вполне могут вплотную подобраться по количеству очков к командам, располагающимся в части таблицы с 7-го по 10-е место.

