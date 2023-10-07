Не в цене счастье: на что нужно обратить внимание при покупке карты в фитнес-клуб

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, на что нужно обратить пристальное внимание при покупке абонемента в фитнес-клуб.



Честный фитнес

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Фитнес-индустрия в столичном регионе – активно развивающаяся отрасль. Во время пандемии клубы закрывались десятками из-за ограничений. Сейчас же можно наблюдать устойчивый рост открытия разного рода заведений. В частности, клубов единоборств, студии йоги и залов с другими направлениями. Но чем больше предложений, тем сложнее конкретному человеку определить, где он хочет заниматься.

Такое насыщение рынка, к сожалению, приводит к неприятным последствиям. Из-за высокой конкуренции и снижения цен на абонементы многие клубы просто не способны оплачивать аренду. В результате это ведет к их закрытию практически за одну-две недели. Причем часто уже действующим клиентам не дают возможность отходить свои абонементы или вернуть деньги за клубные карты. На этом фоне возникает вполне логичный вопрос. Как выбрать фитнес-клуб, чтобы он не только отвечал требованиям клиента к качеству и цене, но и мгновенно не закрылся? Давайте разберемся по порядку.



На что обратить внимание?

Первое, на что смотрит клиент, – это место расположения клуба, поскольку именно доступность является важным фактором регулярных тренировок. Здесь каждый решает сам. Но скажу по опыту, что лучше выбирать место ближе к работе. За счет этого появляется возможность позаниматься перед рабочим днем либо после него. Есть и такие люди, которые посещают зал в обеденный перерыв, что очень удобно. В свою очередь, фитнес-клубы возле дома подходят тем, кто трудится удаленно или не работает вообще, например, находясь в декрете.

Определившись с местоположением, остается понять, на что стоит обратить внимание при покупке абонемента, чтобы и тренировки были в удовольствие, и зал работал без перебоев. Многие фитнес-клубы относятся к так называемому экономклассу. Это значит, что клиент за небольшую цену получает доступ ко всем услугам заведения, включая групповые уроки, бассейн (если он есть) и прочие тренировочные зоны. Четко выраженным минусом таких клубов является их загруженность, когда в часы пик нужно стоять в очереди не только на тренажеры, но и в гардероб. Также в подобных залах, как правило, есть проблемы с вентиляцией, чистотой и квалифицированным персоналом. И даже если данный клуб относится к сетевым игрокам, это не дает никакой гарантии, что он в любой момент просто не закроется.

Как правило, бренд заведения является франшизой. Поэтому владельцы клубов могут просто не соответствовать взятым на себя обязательствам на ее поддержание. Кроме того, не покрывать арендную плату и другие виды обязательных платежей. Другими словами, если вам приглянулся клуб экономкласса, перед покупкой абонемента обязательно посетите его в вечернее время, чтобы оценить загруженность. Также обратите внимание на чистоту в целом, температуру помещений, порядок в тренажерном зале и так далее. Может случиться и так, что вам чисто психологически не захочется здесь заниматься. Помимо того, рекомендую почитать отзывы клиентов. Они могут дать полную картину о данном месте. К слову, цена заведения вообще не является гарантией того, что оно внезапно не прекратит свою деятельность.

Кроме того, ситуации, когда по стране в целом начинались предпродажи абонементов в фитнес-клубы, которые вот-вот должны были заработать, но так и не открылись, стали достаточно частым явлением. Клиентам предлагали карты на "уникальных" условиях. При этом сроки открытия все время сдвигались. В один прекрасный момент недовольные люди приходили в отдел продаж, чтобы узнать, когда заведение заработает, а двери были закрыты. Другими словами, никогда не покупайте карты в клубы, которые находятся на стадии ремонта.



Три главных правила

Так что же делать потребителям? Во-первых, не гнаться за низкой ценой. Это важно хотя бы по той простой причине, что стоимость любого фитнес-клуба (оборудование, вентиляция, раздевалки, аренда) очень высокая. И если заведение пытается зарабатывать количеством проданных карт, практически наверняка вам будет некомфортно заниматься из-за большого числа посетителей.

Во-вторых, если это сетевой игрок, то почитайте публичную информацию о компании. Также ознакомьтесь с отзывами клиентов. Даже если такой клуб закроется, вам предложат доходить абонемент в другом заведении бренда или вернут деньги за остаток срока действия карты.

В-третьих, большинство фитнес-игроков перешли на новую систему абонементов. Речь идет о том, что вы покупаете карту не на год, а, например, на месяц. Причем по комфортной цене, которая соответствует выбранным вами опциям. Она зависит как от времени посещения клуба (утренние часы, полный день), так и от возможностей присутствовать на тех или иных занятиях. Например, в стоимость карты могут входить тренажерный зал, зона кардиотренажеров и сауна. Либо вы получите доступ ко всем услугам клуба, включая групповые уроки, единоборства, бассейн и так далее. Эта новая для фитнеса система позволяет человеку понять, нравится ли ему тренироваться в данном заведении. Также определить, какие виды занятий хочется посещать. Но самое главное – если клуб неожиданно закроется, у клиента будут минимальные финансовые потери.

