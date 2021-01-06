Ни медалей, ни отваги. Россия осталась без бронзы на молодежном чемпионате мира по хоккею

6 января в Эдмонтоне завершился молодежный чемпионат мира по хоккею. Победителем турнира стала сборная США, обыгравшая в финале канадцев. Российские хоккеисты проиграли матч за третье место Финляндии со счетом 1:4. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов подводит итоги выступления нашей сборной на МЧМ.



Молодежный чемпионат мира – это не столько умение, сколько эмоции. Уже не раз высказывалась подобная мысль, но в этом году она нашла лишнее подтверждение. Прошлогодняя команда образца Валерия Брагина и нынешний состав, собранный Игорем Ларионовым, оказался разным в первую очередь не по качеству, а по своему настрою.

В стане "красной машины" не нашлось достойных лидеров, которые могли бы образовать полноценный костяк сборной и зарядить остальную команду на победу. И если в прошлом году капитаном был Клим Костин, действия которого временами вызывали вопросы, но определенно добавляли российской сборной энергии, то Василий Подколзин в этой роли совсем провалился. Конечно, вопросы нужно задавать не только и не столько ему, сколько самому Игорю Ларионову. В моменты, когда нужно было подстегнуть команду и придать ей мотивации для борьбы за победу, он покорно наблюдал, как его подопечных разносят в одну калитку.

Подобная история случилась сначала в групповом этапе с чехами, затем в полуфинале с Канадой. То же самое в конечном счете произошло и в матче за третье место, где российская сборная встречалась с Финляндией. Наша команда бодро начала встречу, а на седьмой минуте открыла счет. Максим Грошев поборолся у борта и бросил по воротам Кари Пииройнена. Голкипер отразил этот выстрел, но на добивании оказался первым Илья Сафонов.

Однако на этом ударный хоккей в исполнении российской сборной был закончен. Уже к концу первого периода финны подтянули свою игру и почти догнали команду Игоря Ларионова по броскам.

А во втором периоде и вовсе сравняли счет. На 25-й минуте российская сборная провалилась в защите, Топи Ниемеля бросил от синей линии, а капитан финской команды Антон Лунделль удачно подставил клюшку и переправил шайбу в сетку.

Дальше – больше. В самом начале третьего периода Финляндия вышла вперед. И снова бросок от синей линии (на этот раз в исполнении Ээмиля Виро), после которого Микко Петман подправил снаряд в ворота. В течение периода российская сборная так и не смогла создать впереди ничего опасного. Под конец встречи Василий Подколзин попытался мотивировать команду разговором на скамейке (интересно, для чего там тогда был нужен Ларионов?). Но через две минуты сам схватил двойной малый штраф за высоко поднятую клюшку и тем самым, по сути, похоронил надежды российской команды на камбэк.



В последние минуты Ларионов заменил Ярослава Аскарова на шестого полевого, но, как и в игре с канадцами, дивидендов это никаких не принесло. Более того, Россия только увеличила разрыв в счете не в свою пользу, дважды пропустив в пустые ворота – 1:4. А после матча Игорю Ларионову оставалось лишь давать комментарии в духе "ваши ожидания – это ваши проблемы" и просить "не критиковать и не унижать команду".

Ребята сделали все, что могли. Вопрос не во мне, а в команде, нации, стране, которая ждала успеха. Но в любом поражении всегда находят причину в тренерах. Это часть бизнеса, здесь нет вопросов. Игорь Ларионов Главный тренер молодежной сборной России по хоккею

Но игра за сборную – это не просто "часть бизнеса", как утверждает Ларионов. Это в том числе эмоции и чувства миллионов болельщиков. Ведь если бы люди не страдали от поражений своей национальной команды, то и ценность побед была бы близка к нулю.

Впрочем, играть нужно действительно не столько для фанатов, сколько для самих себя. Не потому что ты боишься критики или угроз в свой адрес после проигрыша (для таких отбитых наверняка есть отдельный котел в аду), а потому что тебе будет стыдно. Потому что ценности побед, когда вся страна отмечает успех твоей команды, не может быть без оборотной стороны медали. И эта мысль и должна быть главной мотивацией. К сожалению, такой мотивации у нынешней сборной России видно не было.

