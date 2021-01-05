Cборная России проиграла канадцам со счетом 0:5 в полуфинале МЧМ

Сборная России в полуфинале молодежного чемпионата мира разгромно проиграла Канаде. Наша команда получила в свои ворота пять безответных шайб. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как отечественные хоккеисты вновь не добрались до заветного титула.



Много было планов, много было разговоров о том, чтобы поквитаться со сборной Канады за досадное поражение в финале прошлого года. Тогда и правда получилось обидно – команда под руководством Валерия Брагина выдала отличный хоккей и, казалось, сделала игру. Да и что могло пойти не так: середина третьего периода, сборная России ведет со счетом 3:1.

Наверняка те, кто был в этот момент на скамейке, уже начали представлять, как ворвутся на лед, празднуя долгожданные золотые медали. Но не тут-то было. Канада умудрилась совершить камбэк меньше, чем за десять минут. Вышло этакое Баффало наоборот – на МЧМ-2011 российская сборная отыгралась с 0:3, а тут подобный трюк провернула Канада. Однако в этом году было далеко до подобных драматических поворотов. Все получилось абсолютно ровно и, к сожалению, совсем не в нашу пользу.

Канадцы открыли счет уже на первой минуте, в первой же своей атаке.

Причем это стало понятно не сразу. После рикошета от борта Алекс Ньюхук без какого-либо сопротивления на пятачке сделал бросок по воротам Ярослава Аскарова. Но лампочка в воротах не загорелась, гол не был зафиксирован, и игра продолжилась. И только через полминуты судьи все же остановили встречу и отправились смотреть повтор. Опасения для нашей сборной подтвердились – гол был.

После пропущенной шайбы российская команда попыталась быстро вернуться в игру, но сумбурные атаки раз за разом заканчивались ничем. Тем не менее первые десять минут (не считая гола) прошли под контролем подопечных Игоря Ларионова. Но сразу после инициатива резко перешла канадцам. За несколько минут они наверстали и перегнали сборную России по броскам, а вслед за этим последовала и вторая заброшенная шайба.

На 11-й минуте "кленовые листья" прижали наших хоккеистов к собственным воротам, вроде бы удалось отбиться, но подбор остался за Канадой. А тут еще и голкипер Ярослав Аскаров в борьбе уронил клюшку и оказался перед нападающими соперника лишь с ловушкой наперевес. В последний момент Марат Хуснутдинов пожертвовал вратарю свою клюшку, но было уже поздно: в этот самый момент Джейкоб Пеллетье выиграл борьбу в левом круге вбрасывания, отпасовал на Коннора Макмайкла, а тот беспрепятственно зарядил шайбу в сетку. Но и это было еще не все. На 13-й минуте сборная России осталась в меньшинстве: Василий Подколзин получил двойной малый штраф удар клюшкой в челюсть Боуэну Байрэму. И Канада не могла не воспользоваться таким шансом. Спустя две минуты игры с численным перевесом Коул Перфетти нанес точный бросок со средней дистанции – Аскаров снова не выручил.

Конечно, можно было отыграться с 0:3 после первого периода. Но это был явно не тот случай, не тот день и не та сборная. Поэтому дальше забивала только Канада. Меньше чем через пять минут после начала второго периода "кленовые листья" забросили очередную шайбу. И снова это произошло не без помощи голкипера российской команды. После столкновения с Байрэмом Аскаров опять выронил клюшку, Семен Чистяков привез ее обратно, но уже через мгновение вратарь оказался без своего "оружия".

Параллельно с этим канадская сборная организовывала атаку, которая закончилась великолепным броском Брейдена Шнайдера. Справедливости ради, не блистал в этом матче не только Аскаров, но и вся остальная команда. За весь поединок российская сборная так и не смогла поразить ворота Девона Леви. Концовка и вовсе выглядела как агония: за две минуты до финальной сирены тренерский штаб "красной машины" заменил голкипера шестым полевым игроком (зачем?) и получил пятую шайбу в пустые ворота.

По итогу беспомощный хоккей в исполнении сборной России закончился абсолютно закономерным результатом. Тренерский штаб во главе с Игорем Ларионовым не придумал ни одного рабочего варианта, который помог бы перевернуть игру в свою пользу. А Канада, казалось, реализовала даже больше, чем планировала.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер российской команды сказал: "Это хоккей, а не трагедия". И с этим сложно поспорить. Один проигрыш действительно ничего не значит. Но из маленьких неудач вырастают гигантские проблемы. И как бы это поражение не превратилось в тенденцию. Ведь что-то подобное мы уже видели и видим в российском футболе.