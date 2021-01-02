Как пережить новогодние праздники с АПЛ, Ла Лигой и Серией A

Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов составил список главных футбольных матчей новогодних каникул.

Английская Премьер-лига

Фото: Oli Scarff/Pool via AP

"Эвертон" – "Вест Хэм", 1 января в 20:30

"Эвертон" под руководством Карло Анчелотти за год быстро превратился из аутсайдера Английской Премьер-лиги в потенциального призера чемпионата. "Вест Хэм" – по-прежнему крепкий середняк АПЛ. Но, как известно, в Англии любая команда может обыграть любую, потому это однозначно главный матч в первый день наступающего нового года.

"Тоттенхэм Хотспур" – "Лидс Юнайтед", 2 января в 15:30

Если вы все еще не знаете, кто такой Марсело Бьелса, тот этот матч – великолепный вариант с ним познакомиться. Аргентинский тренер умудрился впервые за 16 лет вывести "Лидс" в Премьер-лигу. И пусть в АПЛ у "Юнайтед" дела идут уже не так хорошо, но эта команда все еще продолжает удивлять. И уж где, как не в матче с "Тоттенхэмом", который возглавляет Жозе Моуриньо, можно посмотреть на дуэль двух сильнейших тренеров современности.

"Челси" – "Манчестер Сити", 3 января в 19:30

И "Челси", и "Манчестер Сити" сейчас находятся явно не на пике своих возможностей: судя по всему, оба клуба максимально сосредоточились на игре в Лиге чемпионов, потому что результаты во внутреннем чемпионате вряд ли могут порадовать болельщиков и той и другой команды. Однако очное противостояние горожан и аристократов – это всегда отдельная история.

"Саутгемптон" – "Ливерпуль", 4 января в 23:00

В прошлом году "Ливерпуль" выиграл первое за два десятилетия чемпионство страны. И сейчас мерсисайдцы на пути к тому, чтобы взять второй титул АПЛ. Но не исключено, что "Саутгемптон" сможет остановить команду Юргена Клоппа и прервать беспроигрышную серию "Ливерпуля".

Итальянская Серия А



Фото: AP Photo/Antonio Calanni

"Милан" – "Ювентус", 6 января в 22:45

Кажется, впервые за девять лет победителем итальянского чемпионата станет не "Ювентус". И пока что главный претендент на скудетто – это "Милан". По иронии судьбы в последнем сезоне до начала гегемонии туринского клуба выигрывали как раз россонери. Так что если "Милан" одержит верх в очном противостоянии и затем возьмет титул, круг символически замкнется.

"Рома" – "Интер", 10 января в 14:30

Помимо "Милана", на чемпионство в Италии всерьез претендуют еще два гранда – заклятый сосед "Интер" и столичная "Рома". В конце новогодних каникул их ждет очное противостояние, которое может серьезно изменить ход чемпионской гонки.

Немецкая Бундеслига



Фото: AP Photo/Michael Sohn, Pool

"Боруссия Дортмунд" – "Вольфсбург", 3 января в 17:30

Совсем недавно из дортмундской "Боруссии" был уволен главный тренер Люсьен Фавр. Футбольная философия швейцарского специалиста и результаты команды очевидно не вдохновили руководство шмелей, которые ставили задачей клуба чемпионство. "Вольфсбург" под руководством Оливера Глазнера, напротив, выдал один из лучших стартов последних лет и опережает "Боруссию" в турнирной таблице. Во всяком случае, пока.

"Боруссия Менхенгладбах" – "Бавария", 8 января в 22:30

Другое открытие немецкого чемпионата в этом сезоне – менхенгладбахская "Боруссия". Правда, в большей степени на международном уровне: команда Марко Розе впервые в истории вышла в плей-офф Лиги чемпионов. А в новогодние каникулы "Боруссии" в рамках внутреннего чемпионата предстоит встретиться с действующим победителем ЛЧ – мюнхенской "Баварией".

"РБ Лейпциг" – "Боруссия Дортмунд", 9 января в 20:30

"Лейпциг" уже давно перестал считаться в немецком футболе неожиданным явлением и закрепился в статусе настоящего топ-клуба: быки с большим успехом выступают в Лиге чемпионов, два года подряд финишировали третьими в чемпионате. А матч "Боруссии" и "Лейпцига" – это настоящая битва сильнейших команд Германии.

Испанская Ла Лига



Фото: AP Photo/Manu Fernandez

"Реал Мадрид" – "Сельта", 2 января в 23:00

Мадридский "Реал" в последнее время балансировал на грани фола. Команда Зинедина Зидана едва не вылетела из Лиги чемпионов, не слишком удачно начала сезон в чемпионате страны и вообще находилась в серьезном кризисе. Но сейчас, кажется, стала возвращаться на былой уровень. В первом матче 2021 года "Реал" встретится с "Сельтой", за которую еще недавно выступал Федор Смолов.

"Атлетик Бильбао" – "Барселона", 6 января в 23:00

У другого испанского топ-клуба – "Барселоны" – дела тоже идут неважно. Еще недавно команду сотрясали скандалы: из каталонской команды могла уйти главная звезда Лионель Месси, а в итоге клуб покинул президент Жозеп Бартомеу. Но, даже сохранив аргентинского гения, "Барселона" по-прежнему показывает неважную игру и не входит даже в тройку лидеров чемпионата. На каникулах сине-гранатовые сыграют с "Атлетиком", хорошо известным фанатам "Спартака" и "Локомотива".

"Атлетико Мадрид" – "Атлетик Бильбао", 9 января в 18:15

Еще одна команда, хорошо известная болельщикам московских железнодорожников, – мадридский "Атлетико". В этом сезоне испанцы ни разу не обыграли "Локомотив" в Лиге чемпионов, но все же без особых проблем пробились в плей-офф турнира. Да и в чемпионате у матрасников все в порядке – на данный момент они лидируют в Ла Лиге и претендуют на чемпионство, которое может стать для клуба первым за 7 лет. Но "Атлетик" из Бильбао вполне может помешать этим планам.

Кубок Англии



Фото: Peter Powell/Pool via AP

"Астон Вилла" – "Ливерпуль", 8 января в 22:45

Если для вас принципиален не статус турнира, а команды, которые в нем играют, то 1/32 финала Кубка Англии неожиданно может стать достойным конкурентом матчам Бундеслиги и Ла Лиги. Ведь там сыграют "Астон Вилла" и "Ливерпуль". И пусть это не дерби, но по стечению обстоятельств именно бирмингемскому клубу команда Юргена Клоппа в последних двух сезонах проиграла со счетом 0:5 и 2:7. Возможно, сюрпризы будут и на этот раз.

"Арсенал" – "Ньюкасл Юнайтед", 9 января в 20:30

Уж кто в этом году совершенно точно не блистает, так это лондонский "Арсенал". Команда Микеля Артеты плетется ближе к концу турнирной таблицы АПЛ, претендуя скорее на вылет, нежели на лигочемпионские места. Но Кубок Англии – это отдельная история. Тем более для "Арсенала" – действующего обладателя титула и рекордсмена по количеству побед в этом турнире.