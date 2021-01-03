Сборная России вышла в полуфинал МЧМ. Следующий соперник – Канада

Сборная России в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею обыграла команду Германии. Встреча завершилась со счетом 2:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как российские хоккеисты едва не вылетели уже в первом раунде плей-офф, но все же смогли выйти в полуфинал.





Фото: AP Photo/Petr David Josek

Сборная России в первом поединке плей-офф МЧМ попала на Германию – соперника не самого сильного, но достаточно серьезного. Немецкая команда под руководством Тобиаса Абштрайтера сначала проиграла Финляндии, а затем была разгромлена Канадой со счетом 2:16. Но после добилась победы в матчах со Швейцарией и Словакией и впервые в истории вышла из группового этапа на молодежном чемпионате мира, да еще и с третьего места. Поэтому Германия могла доставить определенные сложности, хотя и вряд ли могла всерьез рассчитывать на проход в следующий раунд.

Начало встречи с немцами у команды Игоря Ларионова получилось не таким ударным, как в последнем матче группового этапа против шведов. Оно и понятно: главный тренер сборной России предпочел поберечь силы первого звена и дал больше игрового времени остальным пятеркам. Тем не менее хоккей "красной машины" в стартовом отрезке лишний раз подтвердил, что любой участник нашей молодежной сборной, выходящий со скамейки, всегда демонстрирует достойный уровень.

Ведь несмотря на, казалось бы, спокойную игру на десятой минуте российская команда все-таки открыла счет благодаря усилиям четвертого звена, будучи в меньшинстве. Захар Бардаков отлично отборолся у борта в своей зоне, скинул в центр на Семена Чистякова, а тот в касание вывел Василия Пономарева один на один с вратарем сборной Германии Флорианом Буглем. Российский нападающий без проблем переиграл голкипера и отправил шайбу в сетку.



Фото: AP Photo/Petr David Josek

Второй период, пусть и с оговорками, но также вышел со знаком плюс. На 29-й минуте немецкая сборная выиграла вбрасывание, но наши хоккеисты заперли соперника в своей зоне и заставили ошибиться, отдав шайбу. Арсений Грицюк подобрал снаряд у борта, отпасовал на находившегося в углу площадки Егора Афанасьева, а тот – на Данила Башкирова, который мощным броском "прошил" Бугля. В целом же вторая двадцатиминутка оказалась уже не такой спокойной. За этот период российские хоккеисты схватили три удаления и были близки к тому, чтобы пропустить ответный гол. Однако вратарь Ярослав Аскаров неизменно выручал, отразив к началу заключительного периода больше десятка бросков. Впрочем, "сухим" остаться ему все-таки не удалось.

Третий игровой отрезок едва не перечеркнул старания сборной России. На 44-й минуте немцы добились своего и сократили отставание. Подопечные Тобиаса Абштрайтера убежали в атаку, наша команда вроде бы отбилась, но шайба вновь оказалась у сборной Германии. Снаряд подобрал Флориан Элиас, который бросил издалека – точно в дальний угол. После пропущенного гола игра российской команды стала более нервной: наши хоккеисты начали чаще допускать ошибки, некоторые из которых вполне могли привести к фатальным последствиям. В то же время забросить третью шайбу никак не получалось – ни один выстрел по воротам так и не достиг цели. К счастью, обошлось почти без удалений. Лишь за пять минут до финальной сирены двухминутный штраф получил Егор Спиридонов, но практически сразу же на скамейку сел Джон Петерка, и командам пришлось играть в формате 4x4.

Несмотря на жесткое давление в концовке, сборная России полностью контролировала игру и смогла довести матч до победы. Выступление отечественной команды сложно назвать идеальным, но она добилась главного – прохода в полуфинал молодежного чемпионата мира. При этом удалось сохранить энергию на следующего соперника, которым по итогам четвертьфинальных игр стала Канада. В прошлом году "кленовые листья" драматически одолели нашу команду в финале МЧМ. Так что исход этого матча, по сути, решит вопрос о чемпионе всего турнира. Главное, на этот раз не перепутать по телевизору 2011-й и 2021-й.