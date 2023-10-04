Почти успех. Почему за поражение Медведева на турнире в Пекине не стыдно

4 октября россиянин Даниил Медведев в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 500 в Пекине уступил итальянцу Яннику Синнеру в двух сетах – 6:7, 6:7. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему после этого матча проигравшему нечего стыдиться.



Фото: AP Photo/Andy Wong

Даниил Медведев однозначно проводит лучший сезон в своей карьере с точки зрения количества титулов. Россиянин феноменально начал тур, выиграв три чемпионата кряду. После невзрачного выступления на Australian Open он одержал победу на первенстве ATP 500 в Роттердаме, затем выиграл ATP 250 в Дохе, а после взял титул на ATP 500 в Дубае. На турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе Медведев допустил осечку – Даниил дошел до финала, но уступил в решающем матче Карлосу Алькарасу. Однако на турнире "Мастерс" в Майами он вновь взял трофей.

Дальше Медведев решил сделать передышку и триумфально вернулся лишь на "Мастерс" в Риме. Но турниры "Большого шлема" ему в этом сезоне так и не покорились. На Уимблдоне Даниил дошел до полуфинала, где старый знакомый Алькарас в трех сетах выбил его из турнира. А на Открытом чемпионате США (US Open) россиянин уступил в финале первой ракетке мира Новаку Джоковичу.

На турнир в китайском Чжухае Медведев не поехал. Возможно, и правильно, потому что первенство в итоге взял Карен Хачанов, для которого этот титул стал первым за пять лет. Зато Даниил отправился на турнир ATP 500 в Пекине – и выдал неплохую игру.

В первом круге Медведев легко прошел американца Томми Пола, во втором также просто обыграл австралийца Алекса де Минора. В третьем в упорном противостоянии одолел француза Уго Умбера, который до турнира в Пекине дважды встречался с Даниилом и дважды его обыгрывал. На фоне этой непростой битвы удивительно рядовой оказалась победа Медведева над представителем Германии Александром Зверевым. Россиянину понадобилось всего два сета – 6:4, 6:3, и Даниил оказался в восьмом для себя финале в этом сезоне.

В решающем матче Медведеву предстояло сойтись с седьмой ракеткой мира Янником Синнером из Италии. Российский теннисист уже обыгрывал своего оппонента в этом сезоне, причем дважды: на первенстве в Роттердаме и на турнире "Мастерс" в Майами, где Даниил разобрался с ним в двух сетах. Да и в целом по личным встречам у Медведева было тотальное преимущество – восемь встреч и столько же побед. Но на этот раз все вышло совсем по-другому.

Первый сет финала в Пекине получился максимально неуступчивым и продлился ровно час. Синнер уверенно начал партию, неизменно вынуждая Медведева находиться в роли догоняющего. Шесть раз Янник выходил вперед, но раз за разом Даниил сравнивал счет. В итоге сет перешел на тай-брейк, где сильнее оказался итальянский теннисист. Синнер выиграл пять подач кряду, затем позволил Медведеву немного отыграть отставание, но все же дожал и взял тай-брейк со счетом 7:2.



Казалось, во втором сете Даниил должен перехватить инициативу и начать камбэк. Медведев действительно всухую забрал первый гейм, но дальше россиянин снова начал допускать ошибки. Правда, Синнер все равно оказался в роли догоняющего, и опять весь сет теннисисты шли ноздря в ноздрю. В 11-м гейме Медведев вырвался вперед и должен был забирать 12-й. Но Синнер опять перевел партию на тай-брейк.

Здесь его соперник оказался невероятно хорош. Синнер поймал кураж, а Медведеву, у которого уже не хватало внутренних ресурсов, оставалось лишь надеяться на ошибки соперника. Янник уверенно забрал три очка, Даниил отыграл две подачи, а затем итальянец снова начал вырываться вперед. При счете 5:2 на тай-брейке Медведев получил шанс: у сетки российский спортсмен, казалось бы, взял очко, послав мяч по неудобной для Синнера траектории. Однако Янник умудрился принять эту подачу и в ответ зарядил снаряд почти в самую линию. Трибуны пекинской арены встретили это спасение овациями, а Синнер явно обозначил, что этот тай-брейк он не отдаст ни за что.

Так и получилось: решающее очко Янник забрал не менее красивой подачей – мощным ударом в самый угол корта. Медведев дернулся, но оказался абсолютно бессилен в этом эпизоде. Но Даниила в этом финале было почти не в чем упрекнуть. Это была красивая и в целом равная битва. Просто сегодня она закончилась не в пользу Медведева.