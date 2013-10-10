Отец Сноудена прилетел в Москву

В Москву прилетел отец экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. Самолет, на борту которого находился Лон Сноуден, приземлился в аэропорту Шереметьево. Он прибыл в столицу, чтобы встретиться со своим сыном.

Отец экс-разведчика пока не знает, сколько он пробудет в России и удастся ли ему сегодня увидеться с сыном.

Бывший сотрудник американской разведки Эдвард Сноуден стал известен после того, как раскрыл данные о программе PRISM, в рамках которой Агентство национальной безопасности США следило за пользователями интернета. Кроме того, американские спецслужбы прослушивали телефонные разговоры интернет-пользователей в Skype и читали почтовую переписку в Сети.

После разглашения секретных данных, Сноуден вынужден был покинуть страну - там его ожидает суд. Экс-агент ЦРУ сначала прибыл в Гонконг, а затем прилетел в Москву. До 1 августа он находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево".

1 августа Эдвард Сноуден покинул транзитную зону аэропорта Шереметьево. Ему предоставлено временное убежище на территории России сроком на один год.