Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука и инновации

31 июля 2014, 17:53

Департамент науки объявил победителей конкурса Made in Moscow

социальные сети конкурсы фотографии Департамент науки промышленной политики и предпринимательства Москвы наука и инновации

Фото: Константин Чугреев/vk.com

Столичный департамент науки подвел итоги конкурса промышленной фотографии Made in Moscow, сообщает пресс-служба ведомства. Лучшие фотографии, отобранные конкурсным жюри, будут представлены на выставке в Музее Москвы в сентябре.

Так, в номинации "Красота в деталях" победила фотография Анны Крыловой. "Когда работник фабрики "Парижская коммуна" отправлялся на заслуженный отдых, ему дарили сувенир в виде маленькой копии рабочего места. Швее – швейную машину, кому-то маленький конвейер, вот такое рабочее место", - пишет Анна на своей странице в Instagram.

Второе место заняла работа Карины Александровой.

Фото: Карина Александрова/vk.com

Бронзовым призером стала фотография Ксении Виноградовой, которая была сделана на фабрике "Свобода".

В номинации "Московская промышленность" победила Кристина Арашкевич. "Наверное, главный плюс работы не в центре – это возможность созерцать настоящую Москву практически с высоты птичьего полета! Дарю вам фото прекрасного промышленного района города, который радует меня и коллег своим величественным видом! Бросаю вызов вашим инстаграмам, полным фоток еды, котят и прекрасных женских форм! Даешь завод в ленте!", - говорится в сообщении Кристины в соцсети.

Фото: Мария Мануйлова/vk.com

Серебряным призером стала Мария Мануйлова. "В Москве тоже есть море. Только оно спрятано в трубы", - написала Мария на своей странице в сети "Вконтакте". Третье место с фотоснимком Московского нефтеперерабатывающего завода занял Али Джумагалиев.

В номинации "Рабочие профессии" первое место заняла фотография Лилии Оруновой. На второй строчке оказалась работа Анастасии Журовой. Третье место у фотографии Ирины Клюквиной, представившей на снимке процесс сварки деталей.

Фото: Александр Кузнецов/vk.com

Специальный приз для фотографии, набравшей больше всего "лайков" в сообществе Департамента на Facebook получил Александр Кузнецов. В номинации Job.ru "Редкие профессии" победил Константин Чугреев с фотографией, сделанной на "Московском комбинате игрушек".

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать