Департамент науки объявил победителей конкурса Made in Moscow

Фото: Константин Чугреев/vk.com

Столичный департамент науки подвел итоги конкурса промышленной фотографии Made in Moscow, сообщает пресс-служба ведомства. Лучшие фотографии, отобранные конкурсным жюри, будут представлены на выставке в Музее Москвы в сентябре.

Так, в номинации "Красота в деталях" победила фотография Анны Крыловой. "Когда работник фабрики "Парижская коммуна" отправлялся на заслуженный отдых, ему дарили сувенир в виде маленькой копии рабочего места. Швее – швейную машину, кому-то маленький конвейер, вот такое рабочее место", - пишет Анна на своей странице в Instagram.

Второе место заняла работа Карины Александровой.

Фото: Карина Александрова/vk.com

Бронзовым призером стала фотография Ксении Виноградовой, которая была сделана на фабрике "Свобода".

В номинации "Московская промышленность" победила Кристина Арашкевич. "Наверное, главный плюс работы не в центре – это возможность созерцать настоящую Москву практически с высоты птичьего полета! Дарю вам фото прекрасного промышленного района города, который радует меня и коллег своим величественным видом! Бросаю вызов вашим инстаграмам, полным фоток еды, котят и прекрасных женских форм! Даешь завод в ленте!", - говорится в сообщении Кристины в соцсети.

Фото: Мария Мануйлова/vk.com

Серебряным призером стала Мария Мануйлова. "В Москве тоже есть море. Только оно спрятано в трубы", - написала Мария на своей странице в сети "Вконтакте". Третье место с фотоснимком Московского нефтеперерабатывающего завода занял Али Джумагалиев.

В номинации "Рабочие профессии" первое место заняла фотография Лилии Оруновой. На второй строчке оказалась работа Анастасии Журовой. Третье место у фотографии Ирины Клюквиной, представившей на снимке процесс сварки деталей.

Фото: Александр Кузнецов/vk.com

Специальный приз для фотографии, набравшей больше всего "лайков" в сообществе Департамента на Facebook получил Александр Кузнецов. В номинации Job.ru "Редкие профессии" победил Константин Чугреев с фотографией, сделанной на "Московском комбинате игрушек".