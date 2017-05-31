Форма поиска по сайту

31 мая 2017, 13:43

Происшествия

У москвички остановилось сердце во время пластической операции

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Во время пластической операции в одной из столичных частных клиник у женщины остановилось сердце, сообщает Агентство "Москва". По данному факту возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в клинике на улице Льва Толстого. Женщине делали операцию груди, во время которой ее сердце остановилось. Ее срочно пришлось госпитализировать в ГКБ №1 имени Пирогова.

Полиция разыскивает подозреваемых в оказании медуслуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности тяжкий вред здоровью. Потерпевшую уже допросили.

