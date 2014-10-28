Одного из новосибирских последователей "Тесака" арестовали в Москве

Фото: ТАСС

В Москве арестован один из новосибирских последователей националиста Максима Марцинкевича Роман Максимов, передает Агентство "Москва".

Следствие обвиняет его в разбойном нападении и хулиганстве, при этом Максимов якобы связан с Романом Железновым – российским националистом, который, по версии СК, воюет в составе батальона "Азов". В России на Железнова завели дело по статье "Наемничество" (впервые в России) и провели обыск в его квартире.

Кроме того, до некоторого времени Железнов был в составе "Реструкта" - организации Марцинкевича.

Отметим, что ранее Максимову назначили 10 суток за демонстрацию нацистской символики, а за месяц до ареста его вместе с другими участниками проекта Марцинкевича "Реструкт" задержали во время всероссийского съезда членов организации.

Суд назначил ему меру пресечения еще 9 октября, 29-го числа будет рассмотрена жалоба на арест.

Напомним, Максима Марцинкевича, более известного как "Тесак", приговорили к пяти годам колонии строгого режима за размещение в социальных сетях видеороликов экстремистского содержания.

Отметим, что Тесак уже имеет две судимости за преступления, совершенные на почве национальной нетерпимости.