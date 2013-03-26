Причиной смерти Бориса Березовского стало повешение

Смерть бизнесмена Бориса Березовского наступила в результате повешения, сообщается в пресс-релизе полиции Темз Вэллей (Thames Valley).

Результаты посмертного вскрытия, проведенного патологоанатомом, показали, что причина смерти соответствует версии повешения. Патологоанатом не нашел ничего, что указывало бы на насилие или борьбу, говорится в сообщении управления полиции долины реки Темза.

Результаты дальнейших тестов, в том числе токсикологических и гистологических исследований, будут получены через несколько недель. Кроме того, несколько дней будет продолжаться криминалистическое обследование дома в Аскоте, где было найдено тело бизнесмена.

Напомним, Борис Березовский скончался в Лондоне 23 марта. Одному из ключевых персонажей российской истории 1990-х было 67 лет.